特首私人秘書郭黃穎琦接替陳嘉信 出任政府物流服務署署長｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府宣布高層官員任命。其中現任行政長官私人秘書郭黃穎琦，將於 10 月 27 日出任政府物流服務署署長，接替已於 9 月 19 日展開退休前休假的陳嘉信。

郭黃穎琦 1994 年 9 月加入政務職系，於 2024 年 4 月晉升為首長級乙一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前保安科、運輸署、前衞生福利科、前教育統籌科、前政制事務局、政務司司長辦公室、前環境局、民政事務總署、房屋署及環境保護署。她於 2020 年 5 月至 2022 年 7 月出任保安局副秘書長，於 2022 年 7 月至 2024 年 5 月出任文化體育及旅遊局副秘書長，並從 2024 年 5 月起出任行政長官私人秘書。

公務員事務局局長楊何蓓茵說，陳嘉信出任政府物流服務署署長期間，致力在物料供應、運輸和車輛管理以及印刷方面為政府部門提供優質服務，「在出任房屋局主任（特別職務）期間，陳先生推動《業主與租客（綜合）條例》（香港法例第 7 章）的修訂，對分間單位實施租務規管措施。」

