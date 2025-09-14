特首AI生成片預告周三施政報告 料重點推AI發展 市民續關注社福醫療

行政長官李家超將於本周三發表新一份施政報告，他昨日於社交平台發放片段介紹將於當日所戴的領呔及領巾設計，其中部分片段更特別以人工智能(AI)生成。近日坊間亦傳出不少施政報告內容「預告」，包括傳放寬八大院校非本地生上限、優化高級公務員系統、重推公屋租置計劃、提速北部都會區建設及重點引入人工智能等產業。惟對不少小市民來說，希望政府能注重民生層面上的福利；其中，隨着人口老齡化，香港面對院舍人手不足問題，望當局能增加醫療資源。

李家超在社交平台上發表了首8秒為人工智能生成的片段，顯示他在過去兩年所繫上由香港知專學院及香港理工大學設計的領呔，今年則將繫上由香港高等教育科技學院(THEi)師生的設計。李家超解說，團隊的設計靈感來自香港三座著名大橋，包括港珠澳大橋、青馬大橋以及汀九橋，並非常欣賞負責設計的年輕人的才華和理念，期望他們繼續發揮創意、盡展所長。他又指，香港擁有頂尖基建設施和完善交通網絡，橋樑建設技術亦是世界知名。三座大橋展現香港充滿活力和繁榮的一面，亦反映連接內地與香港、內聯外通的獨特優勢，象徵香港要繼續致力做好作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，同時積極發揮「引進來、走出去」的重要雙向平台作用。

積極推動AI相關產業發展

據了解，今年的施政報告將有不少篇幅聚焦於AI發展，包括推動政府部門應用AI處理政務；而政府亦已全面考慮發展AI的潛在風險，如平衡勞工就業與私隱保護等問題。當局將積極推動AI相關產業發展，其利用科研和人才優勢，在國際前沿發展，以實現香港要發展成國際創科中心的目標。

政府近年不斷推動創科，有消息指，施政報告除了早前傳出放寬八大院校非本地生上限、優化高級公務員系統等，亦將就提速北部都會區建設提出具體措施，包括在融資、規劃及程序上進一步「拆牆鬆綁」，並劃定特定園區，重點引入人工智能、新能源、醫療科技及現代物流等產業。

議員促更多措施吸納創科專才

對於當局將重點推動AI相關產業，一直關注本香港創科發展的西貢區議員張美雄回應本報詢問時表示非常歡迎。他表示香港是人才的發展高地，惟近年於AI的發展比起深圳等鄰近地方卻來得慢，應多加投放資源支持，創造更好的空間去留住AI人才。在對外方面，張美雄認為，可透過高財通等人才計劃，更聚焦吸納一些高端科技如AI及數字經濟方面等專才，如考慮降低特定人才來港門檻。對內方面，張美雄認為本港專上教育，可開辦更多與AI或創科產業相關科目。他指本港有5所世界百強大學，應好好檢視目前關於AI及科創等大學課程是否足夠。他直言，鄰近地方包括深圳或新加坡等，對高端科技產業的支援很高，香港的高物價或會影響本港搶人才的競爭力。他又建議，港府應與專上教育界合作，增設AI相關的研究生、博士學位課程，亦可為在職而有意轉換跑道的30歲以上中年群體，提供在職培訓，協助其跨領域轉型投身高新行業，擁抱高端科技新時代。



行政長官李家超將於本周三發表新一份施政報告

市民望增基層醫療資源

另一方面，在公布施政報告前夕，有基層市民在施政報告交流中，爭取機會發表意見。現年60歲的黃太表示希望可增加院舍人手，她指自己到安老院舍探望其77歲丈夫時，發現院舍人員幫助長者洗澡後，卻不會協助他們以風筒把頭髮吹乾，便直接讓他們回到床上。黃太為此向院長投訴，卻得到回應表示院舍人手已合乎最低標準。黃太認為院舍管理缺乏細節條文，只能保障維持生命的最低要求，但未必能滿足長者簡單如吹乾頭髮及情緒看護等基本生活需要。另外，黃太亦希望當局能加強基層人士醫療支援。她患有心臟病，幸獲親友資助才能到私家醫院及時做「大手術」處理，之後因沒能力負擔覆診以跟進的醫療費用和私院的藥費，於是轉介到公立醫院；但想不到覆診排期3年，並對此感憂慮，冀政府能增加對基層市民的醫療支援。

