犯罪集團企圖詐騙政府資助824萬元，8人被捕

警方發現一個犯罪集團涉嫌以欺詐手段，企圖騙取「新型工業化及科技培訓計劃」下的824萬元政府資助，8人以串謀詐騙罪被捕。

新型工業化及科技培訓計劃目的是資助本地企業，讓員工接受科技培訓。計劃秘書處在2024年突擊巡查一間培訓機構所舉辦的課程，期間有3名課程參加者透露只是以兼職形式被招聘為秘密課程評核員，評估講師的表現。他們不知道自己以全職員工身份代表申請公司參與培訓計劃，以獲取政府資助。

阻止政府批出約760萬元資助

經調查後，警方鎖定一個詐騙集團，集團骨幹成員由一個5人家庭所組成，分别為父母、一對兄弟，以及其中一人的伴侶。5名骨幹成員分別親身以及招募其他人登記一間培訓機構以及11間培訓資助申請公司，並利用上述的申請公司招聘兼職員工以獲取個人資料，並向計劃秘書處訛稱相關員工均為全職僱員，登記參與由同夥開設的培訓機構課程，從而向政府申請培訓資助，調查發現相關公司並無實際業務。詐騙集團在2022年8月至2024年12月期間企圖向政府申請高達824萬元培訓計劃資助，警方指成功及時阻止了政府批出約760萬元資助給犯罪團夥。

