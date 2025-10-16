犯罪集團藉假醫生紙提早領強積金 16人涉訛稱絕症等被捕 供款涉逾400萬｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】警方發現有犯罪集團假扮成中介，在社交平台登廣告，聲稱可安排提早領取強積金，並提交粗製濫造的假醫生紙，聲稱供款人「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，事後收取5%至30%的佣金。警方以欺詐罪拘捕16個強積金戶口持有人，案件涉及的強積金供款金額逾港幣400萬元。

被捕人從沒與中介見面 事成需付佣金

警方指，早前接獲一間強積金受託人公司轉介，指有強積金供款人涉嫌提交虛假醫生證明，聲稱「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，提早領取強積金供款。

警方過去三日（13至15日）拘捕16人，包括10男6女，年齡介乎31至56歲，被捕人報稱職業包括廚師、售貨員、保安員、侍應、地盤工人等，涉及的強積金供款金額超過港幣400萬元。

所有被捕人已被獲準保釋，警方將繼續調查案件。

警方指，調查發現犯罪集團主腦假扮成中介，透過社交媒體接觸被捕人，聲稱可以協助提早取回強積金供款，實際上是向強積金受託人公司提交虛假的醫生證明，聲稱完全喪失行為能力或罹患末期疾病。

過程中被捕人需在申請表格上以電子方式簽名，提供予中介。被捕人從沒與中介見面，成功提取強積金供款後，中介會向被捕人收取5%至30%的佣金。

積金局：首次發現 將配合警方執法

積金局表示，高度關注首次發現有不法之徒，涉嫌偽造和使用虛假文書，以「罹患末期疾病」等為由非法提早提取強積金。積金局會全力配合警方的執法行動，並提醒強積金計劃成員切勿以身試法。

積金局呼籲，強積金計劃成員必須提高警覺，防範犯罪集團有關聲稱可協助計劃成員提早提取強積金的推銷電話、短訊和社交媒體的貼文；切勿向任何來歷不明的第三者透露個人資料，包括身分證明文件，亦要避免在空白或資料不全的表格上簽署。

根據《刑事罪行條例》，任何偽造或使用虛假文書的行為均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。