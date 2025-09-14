狂摸胸肌畫面曝！蔡阿嘎愛妻二伯福岡約猛男

▲蔡阿嘎（左）與愛妻二伯（右）近日一起到福岡工作，不料二伯竟在昨（13）日公開工作途中看猛男秀的影片，狂摸胸肌畫面全曝光，讓粉絲忍不住嗨翻喊：求開團。（圖／嘎嫂二伯FB）

[NOWnews今日新聞] 百萬網紅蔡阿嘎與愛妻二伯常常分享多樣內容的影片，讓他們人氣不斷升高。而近日，兩人一起去福岡工作拍影片，竟在昨（13）日於Facebook分享一段二伯被裸上身脫衣猛男抱住的畫面，對方直接拉二伯的手摸自己胸肌，還有超刺激壁咚畫面等，讓二伯超害羞，但也藏不住超燦爛的笑容，讓粉絲們看到後忍不住敲碗「求開團」，整個超羨慕。

蔡阿嘎與二伯近日到福岡工作，昨日二伯公開工作影片，其中竟還穿插多個去欣賞「猛男秀」的畫面，一名裸上身猛男直接拉著二伯的手狂摸自己胸肌，還直接把二伯壓到身下，臉都快貼在一起，以及偶像劇中的壁咚畫面等，看得大家臉紅心跳。老公蔡阿嘎還直接現身留言區，指控妻子：「我就說過二伯的口味很重啊！沒人信」，讓大家笑翻。

▲二伯公開到福岡看猛男秀影片。（圖／嘎嫂二伯FB）

二伯工作見猛男 粉絲超羨慕

而對於二伯工作之餘的「享樂行程」，粉絲們也紛紛表示「沒關係啦，阿嘎也常常跟AV女優拍片啊，現在換二伯開心一下也很好」、「這種充滿工作壓力的行程必須每半年安排一次！」、「為什麼妳去的福岡那麼好玩」等，都超羨慕二伯的工作安排。

蔡阿嘎與二伯初戀開花結果 生下兩子生活甜蜜

蔡阿嘎於2016年與初戀二伯結婚，之後分別在2018及2020年誕下長子蔡桃貴與次子蔡波能（乳名），一家四口生活甜蜜，常常會在社群中分享私下的日常生活，一家四口都有高人氣。

而夫妻倆的搞笑互動也是外界一大看點，蔡阿嘎之前超壞偷曝光二伯喝到斷片的熟睡模樣，出賣老婆行為讓大家笑翻。不僅如此，還曾誤以為老婆貼心幫他放洗澡水，但一摸發現是涼的，才知道那原來是幫兒子洗完澡剩下的水，讓他忍不住直呼「我是什麼很賤的人嗎？」，多種自然又搞笑日常深受粉絲喜愛。

