狂曬自拍玩樂照！虞書欣遭控霸凌後朋友圈曝

▲虞書欣遭控霸凌已保持沉默32天，社群平台狂掉百萬粉絲。不料近日被發現在朋友圈曬自拍玩樂照，再度讓粉絲都超傻眼。（圖／微博@虞書欣Esther）

[NOWnews今日新聞] 中國新生代女星虞書欣近日因爸爸公司高利貸爭議，以及被張昊玥指控霸凌等，讓她人設直接崩塌，短短20天就蒸發130多萬粉絲，就連原定在昨（11）日開機的作品，也疑似因爭議延期。不過虞書欣在爆發爭議後持續保持沉默，而近日被網友公開她朋友圈，似乎不受輿論影響，心情看起來非常輕鬆自在。

虞書欣在多項指控後持續保持沉默，網友也都非常好奇虞書欣的動態，詢問控訴虞書欣霸凌的張昊玥，張昊玥在回應網友留言時透露：「有人發給我朋友圈截圖，心情美麗的很」，而不久後真的有網友公開虞書欣朋友圈，只見上面都是沒看過的虞書欣照片，還跟在泰國拍攝的團綜路透造型一致，證實是新照。

▲虞書欣（左）之前在泰國拍攝團綜路透照（左圖），被發現跟朋友圈照片（右圖）一致。（圖／微博@内娛萬事通、@兔子警官ouo）

虞書欣朋友圈曝光 粉絲全崩潰

不少粉絲看到後直接崩潰，認為他們努力在幫虞書欣闢謠時，本人卻一言不發，開心發照，紛紛表示「我一忍再忍是因為相信妳能處理好，所以我假裝不在意黑評，但我等了1個月妳也沒站出來維護我們」、「在朋友圈開心的時候，妳有想過我們的煎熬嗎」等，但也有人認為朋友圈算是個人隱私，沒必要挖出來審判。

張昊玥點名虞書欣霸凌 曝她5大惡行

張昊玥5日在微博上傳影片揭露被虞書欣霸凌的真相，張昊玥表示當年在錄《一年級·畢業季》時，虞書欣透過6個手段將她孤立，假裝聽不見她說話、當大家的面嘲諷她、模仿她的表情取笑、拉攏投票搶她角色、開群組排擠她。種種惡行讓張昊玥一度被逼哭，但她說這樣也不能阻止虞書欣的霸凌行為，「而軟暴力最高明的地方在於－你哭了，就是你玩不起。事後仍能一臉無辜，『我什麽都沒做啊？』」

張昊玥為了減少被傷害，最終只能扮演起透明人，更罹患了嚴重憂鬱症，她崩潰地說：「這些都沒又傷痕、沒有血跡、沒有證據，無法指認，卻讓我每天都在質疑自己的價值和存在意義」。目前虞書欣本人及公司都尚未回應該起事件，僅粉絲跟部分業內人士出來護航。不少網友支持張昊玥，「一切都會好起來的！善惡終有報！」、「憑啥這都不上熱搜，80的怎麼還逍遙法外，真是隻手遮天」等。

資料來源：微博

