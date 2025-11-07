狂賺 13 億美元後⋯任天堂確認要推更多遊戲改編電影！宮本茂親自監製

2023 年任天堂推出的《超級瑪利歐兄弟電影版》僅用 1 億美元的成本就大獲成功，橫掃全球超過 13 億美元票房，讓任天堂今年正式宣布續集電影《超級瑪利歐銀河電影版》拍攝計畫，預計 2026 年上映，繼續將瑪利歐兄弟的冒險故事帶上大銀幕。而事實上，緊接著在 2027 年任天堂粉絲們還能期待另一部任天堂作品改編的電影：真人版《薩爾達傳說》，而或許是因為這麼多電影計畫，任天堂現在覺得，應該要有一個新的發行框架，以確保能將更多作品穩定放到大銀幕上。

(Credit:Nintendo)

廣告 廣告

根據任天堂最新的財報表示，任天堂表示未來會有更多的作品改編電影持續推出，登上大銀幕，而接下來下一部改編電影就是 2023 年時《超級瑪利歐兄弟電影版》的正式續作《超級瑪利歐銀河電影版》，而緊接後頭的是 2027 年的真人版《薩爾達傳說》電影。同時，任天堂也確認，將由打造《薩爾達傳說》、《超級瑪利歐》等經典遊戲的傳奇遊戲製作人宮本茂出任電影製片人，以確保改編作品能忠實還原任天堂的電玩遊戲作品。

而任天堂也表示，《超級瑪利歐兄弟電影版》成功受到了廣大影迷們的喜愛，並且不論有沒有玩過遊戲，各個年齡層都有許多喜愛《超級瑪利歐兄弟電影版》電影版的玩家，而影迷們的溫暖評價也激勵著任天堂。因此，任天堂也表示，接下來將會整理出旗下作品改編電影的發行框架，以求能夠持續穩定地推出任天堂作品改編的電影，進一步讓更多影迷也能體驗任天堂作品的獨特魅力。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk