《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕

【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。

執法人員表示，Tyrese的狗隻於 9 月 18 日晚間從他家逃出後，襲擊並咬死鄰居飼養的 5 歲狗隻Henry。Henry的主人向媒體表示在家前園發現愛犬的屍體：「天太黑，我一開始還不敢相信。太可怕了。我在最糟的方式中失去了最好的朋友。」Tyrese表示4年前養了這些狗是為了保護家人，而事發時他並不在家。他在貼文中寫道：「我從未想過會在這樣的惡夢中醒來，我知道那個家庭一定也有同樣的感受。請相信，我的心為你們破碎，我為你們的療癒與那隻不該遭此命運的愛犬祈禱。我將以誠實、負責與同理心面對此事。

據知當地的執法人員曾多次警告Tyrese加強看管犬隻。當局要求他於9月22日前將狗交給動物管理部門，但他錯過了期限。而Tyrese於前日早上主動自首，他被控一項虐待動物罪名，隨後以 2 萬美元（約15.6萬港元）保釋。Tyrese於《狂野》系列中飾演Roman Pearce而成名，曾參演8集。

另方面，環球電影公司高層日前表示《狂》第11集的預算成本削減至5,000萬美元（約3.9億港元），否則可能不會開拍最後一集《狂》。

