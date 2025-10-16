狄志遠專訪｜棄選下屆立法會 無計劃淡出政壇 認任內「走數」尊重市民批評

立法會選舉12月7日舉行，提名期未展開，已有多名議員宣布放棄角逐連任，包括今屆唯一非建制派議員狄志遠。68歲的狄志遠接受《am730》專訪時形容「年齡唔係問題」，亦「唔係因為你『曳』，就唔畀你參選」。他認為非建制派仍有存在價值，但承認任內有「走數」情況，尊重市民對他的批評。

記者 陳芷晴

在新選舉制度下，狄志遠循社福界晉身議會，僅經歷一屆任期，他宣布不競逐連任。作為立法會唯一的非建制派，似乎成為他人眼中的「反對派」，有傳媒曾引述官場形容議會中有「四大天王天后」，最喜歡與政府唱反調，狄志遠引述該報記者指：「四大天王唔關你事」。狄志遠認為，監察政府屬議員天職，他一直是「貼地」批評政府，並非無理取鬧，「(批評政府)唔係負面因素，唔係因為你『曳』，就唔畀你參選。唔覺喺議會批評聲音大啲，就入唔到閘」。

承認「走數」尊重市民批評

4年前，狄志遠承諾上任100日內會提出重啟政改議案。至今即將卸下議員身份，狄志遠承認「走數」，對於在現今的政治環境下未能提出議案感遺憾，尊重市民的批評。他強調有把握不同機會發揮作用，甚至曾向特首提出應實現雙普選。

今屆選舉傳出有「70大限」，多名70歲或以上的「老將」相繼宣布棄選，投下「震撼彈」，將近七旬的狄志遠指「我唔會對號入座，話就嚟70歲就要退下。全世界70歲或以上嘅政治領袖多到不得了，睇唔到70歲(限制)有科學考慮。如果所有70歲嘅人唔可以做議員，唔可以參與社會，同(政府)倡議嘅方向係背道而馳」。

黨內傳承冀爭取派一年輕黨員參加直選

狄志遠仍然堅持議會應有多元聲音，非建制派亦有存在價值。不過，他指考慮到黨內傳承，希望爭取派出其中一名年輕黨員參加直選，而直選更有認受度。無論輸贏，狄志遠表示「作為政黨就係要參選，參與已經有價值」。至於最壞結果，狄志遠指即使來年是「零議席」，新思維也能繼續生存，「係咪好富貴？唔會咁講，但細黨經營」。雖然退任，但並無計劃淡出政壇，狄志遠表示會繼續政策倡議及服務社會，笑言「唔炒我，就繼續做黨主席」，只是多了時間享受天倫之樂。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/狄志遠專訪-棄選下屆立法會-無計劃淡出政壇-認任內-走數-尊重市民批評/608602?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral