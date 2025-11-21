狄高達芬寧與妹妹艾莉內衣睇騷「被捕」？

【on.cc東網專訊】美國人氣天后Sabrina Carpenter最近忙於舉行世界巡迴演唱會，而演唱會其中一個環節就是挑選一名女星觀眾被她當場拘捕。

繼安妮希芙威（Anne Hathaway）、Millie Bobby Brown與妮歌潔曼（Nicole Kidman）等女星「被捕」之後，「芬寧姊妹花」狄高達芬寧（Dakota Fanning）與妹妹艾莉芬寧（Elle Fanning）日前於美國洛杉磯睇騷時亦成為Sabrina的「逮捕目標」。片中穿上內衣的「芬寧姊妹花」被Sabrina指因為「太火辣」而「被捕」，Sabrina問她們：「你哋對監房有冇問題？」之後Sabrina就向她們送上一對炒紅色毛毛手銬。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】