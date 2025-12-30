狄高達莊遜與新紮歌手燭光晚餐被影疑搭上

【on.cc東網專訊】美國性感女神狄高達莊遜（Dakota Johnson）今年中與英國樂隊Coldplay主音Chris Martin被爆分手，結束接近8年戀情。而36歲的狄高達近日被爆新戀情，與細他8年28歲的美國唱作歌手Role Model（RM）撻着。

狄高達與原名Tucker Pillsbury的RM被影到聖誕節期間與朋友共晉燭光晚餐，而有指她們十分親密，狄高達挨在男方身上。因而被懷疑2人已開展戀情。雙方目前都是單身，狄高達與Chris分手之外，RM亦於2023年與網紅Emma Chamberlain 分手結束3年戀情。雖然暫時未知狄高達與RM的關係，不過網民一致認為她們外形合襯。

