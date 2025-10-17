狗主指狗隻新領及續領牌照安排要求不合理 申訴署展開調查

【on.cc東網專訊】在本港超過五個月大的狗隻都必須領有牌照、接種狂犬病疫苗和植入晶片，申訴專員公署早前接獲狗主申訴，指到漁護署的動物管理中心才得悉漁護署加入了新要求，狗主必須出示狗隻的合法來源證明，才可為狗隻新領牌照，惟網頁上未有提及相關要求，署方亦未能作出合理解說。申訴專員陳積志今日(17日)宣布，將展開全面調查，審研現時漁護署處理狗主為狗隻新領及續領牌照的機制和程序，以及探討當中有否改善空間。

根據《狂犬病規例》規定，在本港超過五個月大的狗隻都必須領有牌照、接種狂犬病疫苗和植入晶片，而漁護署轄下各區動物管理中心提供為狗隻注射預防狂犬病疫苗及簽發牌照和植入晶片的服務。

有狗主早前帶同已植入晶片的狗隻到漁護署的動物管理中心為該狗隻新領牌照時，才得悉漁護署加入了新要求，狗主必須出示狗隻的合法來源證明，才才能為狗隻申領牌照，申訴人最終須帶同狗隻回家取回證明，再返回中心以完成手續，並認為漁護署未能為加入該項新要求作合理的解說，又指當時該署的網頁沒有提及該要求。

陳積志指出，飼養狗隻作寵物在香港越趨普遍，《施政報告》亦包括推廣寵物友善場景的措施，認為社會逐漸傾向人寵共融，漁護署為申請狗隻牌照訂立的程序和要求必須合理，向市民提供的資訊亦必須清晰，方便狗主適時為狗隻領牌、接種疫苗及植入晶片，以及為狗隻續牌及再次接種疫苗。

就今次的申訴，陳指將展開這項全面調查，詳細審研現時漁護署處理狗主為狗隻新領及續領牌照的機制和程序，以及探討當中有否改善空間，提出適切改善建議，優化漁護署服務以便狗主妥善照顧其狗隻。

