狗媽媽慘中捕獸器傷勢嚴重 聖誕節前夕獲救

【動物專訊】對社區狗而言，最好的聖誕禮物可能只是人們一個關顧，打鼓嶺坪洋村一隻約10歲的社區狗媽媽，早幾日突然失蹤，再被人發現時她的右前腳已經中了捕獸器，傷口壞死見骨，在村民求助下，毛守救援在今日凌晨將狗狗救起，惟狗狗可能有敗血症，患有心絲蟲及要做截肢手術，情況不樂觀。

狗狗在該村被人稱為「媽媽」，村中不少狗狗都是她所生，很多村民都認識她。她在早前突然失蹤，直到再出現時右前腳已中了捕獸器重傷，村民於是向毛守求救。

毛守Kent表示，嘗試救了4天，直到今日凌晨2時才成功將狗狗救起，狗狗已經顯得不大精神和難以站立，送到獸醫診所時，發現白血球指數很低，有敗血症的跡象，而且十分低溫，發炎指數很高，亦患了心絲蟲。她的右前腳已經壞死及見骨，還有大量烏蠅蟲，必須要進行截肢手術，但現在首要讓她的白血球指數先回復正常。他引述獸醫指，以狗狗的情況，如果沒及時救起，可能捱不到一兩日便會死去，情況比想像中差。

設置捕獸器傷害動物是極可恥的罪行，亦屬觸犯《防止殘酷對待動物條例》，一經定罪，最高罰款20萬元和監禁3年。如發現有捕獸器，請馬上報警。

祝福狗媽媽能夠捱過這次難關，盡快回復健康。

狗媽媽日前被村民發現中了捕獸器，傷勢十分嚴重。

毛守今日凌晨將狗媽媽救起。

狗媽媽的右前腳嚴重壞死及見骨，情況比想像中差。

