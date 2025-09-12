焦點

Charlie Kirk中槍亡　回顧31歲保守派新星冒起歷程

香港動物報

狗狗於麥理浩徑協助尋找受傷黃牛 懂性牛自願跟隨讓義工洗傷口

Hong Kong Animal Post

【動物專訊】當動物受傷或需要支援時，往往懂性地向人類作出呼喊。拯救動物組織龜途的阿邦，前日收到求助個案，於麥理浩徑發現一隻牛隻的陰囊受傷，更已有一個如球一般大的傷口及滴血，阿邦於是帶同機靈的都柏文愛犬Ricky一同前往，並由Ricky找到了受傷的牛隻。而該黃牛更懂性地跟隨阿邦和Ricky前往空地，讓阿邦為他曬上消毒藥物。阿邦按示，會繼續上山跟進其傷勢情況。他亦呼籲如有市民發現該牛的位置，可告知龜途，好讓他繼續跟進牛牛情況。

廣告

阿邦表示，前日收到求助個案，有行山人士在麥徑3段發現一隻牛的下體穿洞並有蒼蠅圍繞，傷處亦有大量蛆蟲並正在淌血，情況極不理想，牛隻的位處深山，一般人士亦難以快速到達，阿邦擔心該牛牛的情況會繼續惡化，於是昨日立即出發尋找牛牛。據知，該牛為一隻黃牛，沒有任何有編號的耳牌，估計6至7歲。

阿邦表示，自己有多年的跑山經驗及野外生存和搜救經驗，加上登山及搜救裝備齊全，故帶同同樣有相關經驗的龜途成員及愛犬Ricky一同出發。而Ricky亦曾多次跟隨阿邦接受訓練，亦多次見到牛隻，學習到見到牛隻不可興趣到追撲等行為。

經兩個多小時搜索，阿邦在狗狗Ricky引領下，到達一個小徑隱蔽處，更發現了受傷的牛牛。他說雖然一般在山野中的牛都比較怕人，但或許這牛牛知道阿邦他們希望幫助他，竟然願意主動跟隨他們離開隱蔽處，到達麥徑3段一個主要交界處的大空地，更停在他們面前。

阿邦表示，他帶備電動噴槍以生理鹽水作初步清洗，再以噴灑了消毒藥水，替牛牛消毒了傷口外圍，並感恩牛牛全程冷靜，其後該牛牛再跟上同行的另一隻牛牛離去，阿邦並把握時機，分數次為他噴上足夠覆蓋傷口內外的Copper Herbal烏蠅蟲粉。

阿邦表示，他昨為牛牛落消毒粉消毒，並呼籲行山人士留意該牛隻的位置，以便繼續跟進其傷勢。同時，他指有牛義工已聯絡漁護署牛隊，尚待回覆。他未來數天會再次登山察看牛牛情況，現呼籲登山人士如遇上該受傷牛牛，可facebook 或ig 聯絡龜途。

受傷牛牛十分懂性，主動跟隨義工到空地洗傷口。
受傷牛牛十分懂性，主動跟隨義工到空地洗傷口。
受傷牛牛十分懂性，主動跟隨義工到空地洗傷口。
受傷牛牛十分懂性，主動跟隨義工到空地洗傷口。
受傷牛牛十分懂性，主動跟隨義工到空地洗傷口。
受傷牛牛十分懂性，主動跟隨義工到空地洗傷口。
義工阿邦帶同狗狗成功找到受傷牛牛。
義工阿邦帶同狗狗成功找到受傷牛牛。
義工阿邦帶同狗狗成功找到受傷牛牛。
義工阿邦帶同狗狗成功找到受傷牛牛。

The post 狗狗於麥理浩徑協助尋找受傷黃牛 懂性牛自願跟隨讓義工洗傷口 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.

其他人也在看

旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running

旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running

出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。

Yahoo Style HK ・ 10 小時前
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架

梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架

全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」

AASTOCKS ・ 3 小時前
餐飲寒冬｜翡翠拉麵小籠包連執兩間！ 德福、新城市廣場租約到期 下周一同時結業

餐飲寒冬｜翡翠拉麵小籠包連執兩間！ 德福、新城市廣場租約到期 下周一同時結業

本港餐飲業持續寒冬，結業潮仍未完，連鎖集團亦在縮減規模的現象。翡翠餐飲集團在社交平台宣佈，位於九龍灣德福廣場及...

BossMind ・ 6 小時前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應

楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應

2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇

差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇

甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。

鉅亨網 ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨

Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨

人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！

Yahoo Style HK ・ 9 小時前
iPhone 17入手攻略｜精選高回贈+高里數信用卡　賺盡迎新優惠＋簽賬回贈【9月11日更新】

iPhone 17入手攻略｜精選高回贈+高里數信用卡　賺盡迎新優惠＋簽賬回贈【9月11日更新】

蘋果公司(美：AAPL)正式發布全新iPhone 17系列，包括入門版 iPhone 17、史上最薄的iPhone Air，以及主打8倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。新機將於9月12日晚開始預售，並於9月19日正式發售。其中，iPhone Air以其極致輕薄設計引起廣泛關注，可謂蘋果歷來最大設計革新之一。

am730 ・ 1 天前
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝

王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝

王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠　「新光小紅館」托起區內樓價？

黃埔花園樓價升幅稱冠　「新光小紅館」托起區內樓價？

十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？

Yahoo 地產 ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣

姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民

李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民

《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我

宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我

藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助

林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助

TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套

Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套

UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！

Yahoo Style HK ・ 9 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛

Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛

Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
《港樓》中原CCL單周反彈1.2%至138.74點 今年第3高

《港樓》中原CCL單周反彈1.2%至138.74點 今年第3高

中原城市領先指數CCL最新報138.74點，按周升1.2%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，數據是反映8月19日一個月HIBOR創逾3個月高位，H按息升穿封頂息率，22日聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會暗示9月或會減息當周市況。減息預期升溫，刺激樓價單周升幅擴大，今周CCL為2025年第3高，向上迫近今年初139.25點高位，現時相差0.51點或0.37%。近6周指數一周升一周跌，波幅忽大忽小，短期樓價走勢持續反覆微升。下周美國議息及施政報告，會否帶來利好消息推動樓價突破向上，仍有待觀察。

AASTOCKS ・ 2 小時前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘

全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘

據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。

鉅亨網 ・ 9 小時前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。

Yahoo Food ・ 1 天前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症

前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症

前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。

Yahoo Style HK ・ 11 小時前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位

台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位

曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前