狗狗於麥理浩徑協助尋找受傷黃牛 懂性牛自願跟隨讓義工洗傷口

【動物專訊】當動物受傷或需要支援時，往往懂性地向人類作出呼喊。拯救動物組織龜途的阿邦，前日收到求助個案，於麥理浩徑發現一隻牛隻的陰囊受傷，更已有一個如球一般大的傷口及滴血，阿邦於是帶同機靈的都柏文愛犬Ricky一同前往，並由Ricky找到了受傷的牛隻。而該黃牛更懂性地跟隨阿邦和Ricky前往空地，讓阿邦為他曬上消毒藥物。阿邦按示，會繼續上山跟進其傷勢情況。他亦呼籲如有市民發現該牛的位置，可告知龜途，好讓他繼續跟進牛牛情況。

阿邦表示，前日收到求助個案，有行山人士在麥徑3段發現一隻牛的下體穿洞並有蒼蠅圍繞，傷處亦有大量蛆蟲並正在淌血，情況極不理想，牛隻的位處深山，一般人士亦難以快速到達，阿邦擔心該牛牛的情況會繼續惡化，於是昨日立即出發尋找牛牛。據知，該牛為一隻黃牛，沒有任何有編號的耳牌，估計6至7歲。

阿邦表示，自己有多年的跑山經驗及野外生存和搜救經驗，加上登山及搜救裝備齊全，故帶同同樣有相關經驗的龜途成員及愛犬Ricky一同出發。而Ricky亦曾多次跟隨阿邦接受訓練，亦多次見到牛隻，學習到見到牛隻不可興趣到追撲等行為。

經兩個多小時搜索，阿邦在狗狗Ricky引領下，到達一個小徑隱蔽處，更發現了受傷的牛牛。他說雖然一般在山野中的牛都比較怕人，但或許這牛牛知道阿邦他們希望幫助他，竟然願意主動跟隨他們離開隱蔽處，到達麥徑3段一個主要交界處的大空地，更停在他們面前。

阿邦表示，他帶備電動噴槍以生理鹽水作初步清洗，再以噴灑了消毒藥水，替牛牛消毒了傷口外圍，並感恩牛牛全程冷靜，其後該牛牛再跟上同行的另一隻牛牛離去，阿邦並把握時機，分數次為他噴上足夠覆蓋傷口內外的Copper Herbal烏蠅蟲粉。

阿邦表示，他昨為牛牛落消毒粉消毒，並呼籲行山人士留意該牛隻的位置，以便繼續跟進其傷勢。同時，他指有牛義工已聯絡漁護署牛隊，尚待回覆。他未來數天會再次登山察看牛牛情況，現呼籲登山人士如遇上該受傷牛牛，可facebook 或ig 聯絡龜途。

受傷牛牛十分懂性，主動跟隨義工到空地洗傷口。

義工阿邦帶同狗狗成功找到受傷牛牛。

