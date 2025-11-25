張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
狗狗維權戰成功！元朗柏𣾷開放會所天台草地可供毛孩使用
【動物專訊】許多屋苑雖然在公契中寫明可養貓狗，但往往在仇視動物的住戶反對下，物業管理公司會附加許多限制動物出入時的措施，令到許多毛孩及主人不是味兒。元朗柏𣾷也是一個可供養狗的屋苑，Sam及Monica本身是愛狗人士兼業委成員，在他們和狗主們努力爭取下，該屋苑的物業管理公司終於踏出動物友善一步，在9月26日起容許狗主可帶同毛孩使用天台草地，令到狗狗和主人多一個休憩空間。
Monica分享，為狗狗爭取權益歷時3個月，現在終於為毛孩在屋苑爭到了一片遛狗天地。她說，「一直以來，我們居住的屋苑在公契中明確允許養寵，前期也沒有過多限制，毛孩和主人都能自在生活。可不知從何時起，仇狗的聲音越來越響，有人頻繁向管理處投訴，甚至連狗隻正常經過都會無端挨罵。看著這種風氣漸長，我們這群寵主再也無法坐視不理。」
她說狗主的訴求很簡單，只是開放會所天台的草地，讓毛孩能有個安全、安心的遛狗空間。他們就此主動找到物管和業委會溝通，並傳遞「屋苑本就允許養寵」的立場，同時提出應與時俱進檢視現行會所條例，並指如今不少商場都已對寵物開放，而天台作為室外區域，更沒理由將毛孩拒之門外。
最終負責該屋苑的新世界物業管理回應了他們的訴求，並向全苑住戶發放「是否贊成天台開放給寵物」的問卷，結果大部分住戶投了贊成票，物業管理公司亦出了通告，決定開放狗狗可與主人一同使用該天台草地。不過Monica指，在爭取過程中，卻遭業委的其中一人以「未投票住戶可能反對」為藉口，阻撓開放事宜，令她們感到擔憂。
這場狗狗維權戰，Monica及Sam等人花盡心機，一方面諮詢律師意見，明確法律層面的依據；一方面在網上四處查找類似案例，收集能支撐訴求的證據，最後連日來的溝通、一次次與反對聲音的據理力爭，他們終於打破了僵局，最終在物管沒有任何反對理由下，同意開放會所天台。
該屋苑已於9月26日正式發布通告，開放會所天台供住戶攜帶動物，她坦言對於屋苑有著人寵共融天台感到開心，「看著毛孩終於能在天台上自由奔跑，所有的辛苦都有了意義。」對於即使可供養狗的屋苑也需要為狗狗爭取更多公共空間，她認為屋苑公契允許養寵是既定事實，若實在不喜寵物，還請在入住前仔細查閱公契，彼此尊重才能讓社區更溫暖。另外，她又指，曾經有業委會成員提出找漁農處到屋苑捉走街外進入屋苑避風雨的街貓，幸好遭兩位現任有愛心既業委會成員強烈反對，及遇上了一間友善對待動物既管理公司，才讓該兩隻貓兒脫險。
