狗狗一家六口因收養人決定棄養而急需尋家 愛心狗爸爸後腳舊患獲村民夾錢醫

【動物專訊】一對不足兩歲的狗狗夫婦今年3月現身八鄉馬鞍崗村並生下3隻狗BB，一度幾乎被村長聯絡漁護署捉走，幸一班熱心村民救助，兩狗獲其中一家村民收養，3隻狗BB則分別由其他村民接收。然而好景不常，收養狗夫婦的村民早前以不懂養狗等原因提出棄養，剛巧狗爸爸左後腳被發現原來有嚴重傷患，急需做手術，而狗媽媽又剛剛生下了4隻狗BB，一班村民既要夾錢為狗爸爸做手術，又要急為他們一家六口尋找領養。村民李小姐講出狗爸爸的故事，原來狗爸爸是絕世好爸爸，當日不但主動帶村民去救狗媽媽剛生下的狗BB，還曾為了保護狗媽媽而被咬到遍體鱗傷。

事緣這對狗夫婦在今年3月突然來到馬鞍崗村，該村有班愛動物村民關顧和餵他們，當時狗媽媽眼睛流膿，狗爸爸走路則一拐一拐，有天狗爸爸突然走到村民面前搖尾和以眼神求助，原來是向村民求救，帶村民走到剛生下3隻狗BB的狗媽媽身處地方。

由於該村有村民極度仇狗，甚至曾出現毒狗事件，而村長亦提出要聯絡漁護署，因此一班村民一同救狗，3隻狗B分別獲村民們領養，而狗夫婦則由一家村民收養。

原以為事件已圓滿解決，沒想到原來收養狗夫婦的那家村民本身不懂養狗，最初連如何買狗糧都不懂，又一直未有安排為狗狗絕育，結果狗爸爸越來越瘦，而狗媽媽又再度懷孕。熱心村民李小姐說：「上個月他們出差兩星期，將兩狗交朋友照顧，但沒想到那朋友將兩狗放養，結果狗爸爸因為保護狗媽媽，被咬到遍體鱗傷，有些傷口更見到骨，還有全身牛蜱。我們帶狗爸爸去看獸醫，結果發現原來狗爸爸的左腳有一處舊患十分嚴重。」

她表示，獸醫發現狗爸爸的左後腳出現骨折及增生，形成血管瘤，估計狗爸爸曾經歷過可以致命的嚴重車禍，卻頑強地自己康復，但骨折處自我修復的過程中出現血管瘤，情況繼續惡化下去的話，可能會令狗爸爸將來無法走路。

一班村民經商量後，決定夾錢為狗爸爸做手術，而獸醫因為要在外國訂一些手術所術的用品，因此手術未能馬上進行。李小姐向那收養家庭交代此事時，卻得知對方想棄養，她說：「收養人說狗狗現在還行走得，不用做手術，我們問他是否不想再養，他承認不想繼續養，亦不懂得養，想我們幫狗狗出領養。」

雪上加霜的是，狗媽媽剛巧在日前生下了4隻狗BB，因此現在需要為狗狗一家六口尋家。現時狗夫婦一家仍然由原收養人照顧，飲食都沒有問題，一班村民亦有每晚來餵狗狗們，但原收養人亦經常問何時找到領養人，因此狗狗一家六口也急需盡快尋找到領養家庭。

如有意領養狗狗一家，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與熱心村民李小姐和譚先生聯絡。

狗狗夫婦一家六口原獲一村民家庭收養，但該村民最近以不懂養為由決定棄養。

因為沒有絕育，狗媽媽日前又生下了4隻狗BB。

狗夫婦一家六口現在急需尋家。

狗爸爸左後腳有嚴重舊患 ，一班村民決定夾錢幫他做手術。

