狗界莫內寫「吉」字爆紅，墨寶獲收藏家以2.4萬元買下。(IG)

美國被譽為「狗界莫內」的比利時牧羊犬「Monkey」又有新作，今次不是畫畫，而是寫中文書法，牠早前寫出超可愛、寓意滿滿的「吉」字，牠的墨寶還獲得收藏家以3,000美元(約2.4萬港元)買下，再度成為網上話題。

綜合報道，Monkey的主人早前將牠寫書法的影片上載，牠一如以往用口叼著畫筆，不過今次竟然寫起中文字。Monkey靠著主人和訓犬師Omar Von Muller的耐心引導，用黑色塗料一橫一豎，畫在畫紙上，很快就看到美好祥瑞的「吉」字，獨具牠的創作風格。

傳有人出價 3,000 美金買下 Monkey 墨寶

最後由Omar協助幫Monkey打上手印仔，終於完成這幅「墨寶」。近日更傳出，有人出價3,000美金買下Monkey這幅「墨寶」收藏，消息立即令Monkey人氣再度飆升。Monkey之後更學人寫揮春，看來完全無難度。其實Monkey早已成為「藝術家」狗並頗具名氣，牠於去年創作的一幅「C朗」人像，叫價就已高達3,000美元(約2.3萬港元)。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1005609/狗界莫內寫-吉-字爆紅-墨寶獲收藏家以2.4萬元買下-有片-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral