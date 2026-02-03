狗隻入食肆牌照出台 擬年中批最多1000間 火鍋烤肉店難解禁 飲食業望添生意 狗主促設專區

頭版

政府計劃今年中推出容許狗隻進入的食肆牌照，首階段名額約500至1,000間，佔全港食肆總數約3%至6%，火鍋及燒烤店因安全考慮不接受申請。獲批餐廳須在入口張貼標識，牌照規定包括不能在有關食肆內烹煮或準備狗隻的食物、牽引帶要由成人握著或綁在固定的物件上等；新措施將於第一季提交立法會審議，最快年中可批出首批牌照。飲食業界相信准帶狗隻入食肆可增加生意，料1,000牌照名額不足夠；有狗主亦歡迎新措施，惟希望劃分「狗隻區」，區域亦宜闊落避免引爭執。

政府計劃今年中推出容許狗隻進入的食肆牌照。(鍾式明攝)

去年的施政報告提出，政府將推出容許狗隻進入的食肆牌照。環境及生態局與食環署公布新措施將以「小步走」形式推行，首階段設約500至1,000個牌照名額，預計可於今年5月起接受電子申請，如申請超額將以抽籤分配。

為保障人和動物，獲批准食肆不得提供須於餐桌上烹煮或加熱的食物。因此，首階段不會接受火鍋店和燒烤店的申請。

政府發言人指，獲批食肆和市民必須遵守規定，包括狗隻以不超過1.5米牽引帶控制，由成人握持或固定；「已知危險狗隻」及「格鬥狗隻」不得進入；狗隻不可使用餐廳餐具和坐上餐桌，亦不得在處所內烹煮供狗隻食用的食物，但可供應預先包裝食物或容許顧客自備。違規者可被判罰款1萬元、每日另加300元及監禁3個月，須負刑責者按情況而定。若食肆12個月內三度違反條件，食環署可取消其「容許狗隻進入」批准，但不影響原有食肆牌照。

中籤申請人須支付140元以在其食物業牌照加入狗隻進入的批註。發言人指，食肆無需額外改裝，以減輕業界遵規成本。當局會推出指引，教導食肆設計「狗狗可唔可以坐上凳」、「需唔需要設狗區域」、「一人帶幾多隻狗」等規則，但具體規則由食肆按自身營運模式決定。發言人強調，有關措施的最大原則是希望餐廳及食客「有選擇」，餐廳可自行選擇是否申請批註，而食客亦可留意餐廳有否相關標示，再考慮是否光顧。

獲容許狗隻進入的食肆牌照的食肆，須時刻在入口當眼處張貼指定樣式標示。

餐飲業界歡迎推動「寵物經濟」

香港餐飲聯業協會會長黃家和歡迎措施。他指出，寵物友善餐廳有一定需求，相信新措施可為食肆帶來更多生意，推動「寵物經濟」；相關申領條件及規定相對寬鬆且合理，食肆負責人申請時須兼顧餐廳衛生及食客反應。他估計，部分空間較大的食肆或會劃出指定區域，讓顧客可攜同寵物入內用膳，同時避免影響其他食客，做到兼顧不同需要。有食肆負責人則認為「三度違反條件」便「釘牌」的條件嚴苛，希望措施有「寬限期」讓食肆及客人習慣相關規定。西九文化區管理局歡迎政府採納管理局及社會各界建議，推出新措施容許狗隻進入獲批准的食肆，管理局會鼓勵區內食肆申請相關牌照並提供協助。

容許狗隻進入的食肆牌照 街訪

狗主盼逐步增加牌照名額

飼養兩歲金毛犬「毛毛」的李小姐以往甚少帶同愛犬外出用膳，因只有部分餐廳僅容許狗隻在露天位置，「夏天有啲熱冬天又太凍」，故認為室內准入將大大改善狗主與狗隻的用餐體驗，並希望寵物友善餐廳名額可逐步增加。她又指出，牽引帶及餐廳不得準備寵物食物的規定合理，現時外出用餐都會繫上狗繩，並要求狗隻坐在枱下。她強調，帶狗外出用餐的目的主要是陪伴，而非專為狗隻提供食物，因此狗隻是否食用餐廳食物並非重點。

對於職員介入處理狗隻失控情況，李小姐坦言擔心，認為狗主有責任事先訓練及控制愛犬，若無法做到便不應帶出街；職員若不熟悉狗隻，介入反而可能引致意外，重點仍在狗主責任及狗隻行為。

容許狗隻進入的食肆牌照 街訪

狗隻區要闊落避免爭執

另一位狗主人David指，現時寵物友善餐廳選擇稀少，位置亦不算方便，因此現時每月帶愛犬外出用膳兩次。他認為，新措施名額雖然只有500至1,000間，並附帶不少限制，但已是進步，視此為「一個開始」。至於餐廳只可供應預先包裝狗食，亦已足夠。對於是否需要劃分狗隻專區，David同意「有分好啲」，尤其在推行初期，以避免與不喜歡狗或對狗隻過敏的食客共處同一空間。談及狗隻失控或衝突情況，他認為空間劃分很重要，尤其是大狗與細狗混雜，區域太窄易引致衝突；強調狗主應負責控制愛犬，但也希望食肆提供足夠空間避免問題發生。

即睇情境題Q&A

Q: 狗隻可否一同進食？

A:可以，但須以1.5米內的牽引帶控制

Q: 哪些狗隻品種不可進入食肆？

A: 「已知危險狗隻」和「格鬥狗隻」禁止進入餐廳

Q: 食肆推出標榜「人狗都可食用的食物」違規？

A: 以人食用標準規管食物，人類食物分給狗隻屬個人行為，規管重點不在此。但食肆不得在處所內烹煮供狗隻食物

Q: 如餐廳及食客有衝突，會如何處理？

A: 食環署會編制指引，並建議食肆因應自身情況制定規則，以減少爭執

