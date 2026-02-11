狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗 餐廳太細或不獲批｜Yahoo

政府擬修例准狗隻進入食肆，首階段擬設 500 至 1000 個名額。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】政府擬修例准狗隻進入食肆，預計今年中批出首輪申請，首階段擬設 500 至 1000 個名額。環境及生態局局長謝展寰表示，目前修例方向支持度高，業界大致同意政府提出的方案。在細節方面，例如每名食客可攜帶多少隻狗，謝稱政府會考慮是否要設定上限，「估計兩隻最多」，稱超過兩隻狗的話，狗主不易控制。政府亦考慮是否對餐廳面積設要求，如果面積太小可能不會發牌，但以上仍要諮詢業界及問專家意見。

政府早前向立法會提交文件，列出發牌規定，包括獲批准的食肆須時刻在入口當眼處張貼標示，不得在餐廳內烹煮或準備狗用食物，狗主要以不長於 1.5 米的牽引帶控制狗隻等。謝展寰今早（11日）接受港台《千禧年代》訪問，他說業界大致同意政府方案。他說，政府聽到不同意見，就餐廳可容納多少隻狗，他說政府不打算設定數量，因每間餐廳有不同的營運模式，但對於每名狗主可攜帶多少隻狗則考慮設限。他解釋，政府原則是食客須控制狗隻，一旦狗咬到人就是食客的責任，他初步認為每人最多限帶兩隻狗，「超過兩隻不容易控制」，但具體數目要問專家意見，並諮詢業界。

一年三違規或取消批准

餐廳內如有不同狗隻，距離太近可能打架。謝展寰說，如果餐廳環境太小，「大家都密質質」，可能要考慮是否對餐廳面積有要求，太小則不會發出牌照，但他強調要諮詢業界和專家。他相信，現時已實行寵物友善政策的餐廳會對申請牌照有興趣，首階段名額為 500 至 1000 間，如果申請超額將抽籤。政府將在半年後檢討營運情況，檢視牌照條款是否需收緊或放寬，之後會再接受新申請。如果食肆在一年內 違反狗隻相關的牌照條件 3 次，當局會考慮取消容許狗隻進入的批准。他重申，食客有責任控制狗隻，而餐廳有責任維持衛生和清潔，如果狗隻在餐廳便溺，是否要求食客付清潔費，則由餐廳決定。