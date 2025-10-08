港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
狗隻入食肆｜食環署預計明年中批出首輪申請 將留意社會反應改善執行細節｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今年《施政報告》提及會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入，有望為業界帶來全新商機。有立法會議員關注政府的研究詳情，當局回覆稱政府會諮詢業界，食環署預計明年年中批出首輪申請，讓一定數量的食肆容許狗隻進入。
立法會議員陳仲尼關注狗隻進入餐廳的安排，詢問政府的研究詳情為何，包括有否了解內地及海外國家和地區容許狗隻進入食肆的具體情況，使制定相關措施時，同時實現寵物共融及保障食肆和公共衞生安全。
環境及生態局局長謝展寰透過書面回覆稱，政府在《施政報告》公布將會讓食肆經營者提出申請，容許狗隻進入食肆，為業界帶來全新商機。他指政府會諮詢相關業界，並參考內地及海外地區的做法和經驗，制訂容許狗隻進入食肆的執行細節，當中包括獲批食肆必須明確標識，讓市民有所選擇，並須遵守指定規定和安排，務求在保障食物安全和環境衞生的同時，顧及業界和顧客的需要。
謝展寰表示，食環署預計在 2026 年年中批出首輪申請，讓一定數量的食肆容許狗隻進入，並指政府會留意實施情況、業界和社會的反應等，按需要改善執行細節。
其他人也在看
非法棄置垃圾｜食環署擬倍增攝錄機加強打擊 議員：每機月均貢獻不足一張告票｜Yahoo
政府為了打擊非法棄置垃圾，已經在全港各區 500 個非法棄置垃圾黑點安裝了網絡攝錄機，食環署並計劃在未來一年將設置攝錄機的地點增加至 1,500 個。立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席楊永杰今早（8 日）在電台節目指，網絡攝錄機對於打擊衛生黑點有一定程度幫助，但執法力度須進一步加強。楊永杰引述數據指，今年 1 至 7 月因為攝錄機證據而發出的非法棄置垃圾告票為 2,500 多張，平均每部機發出的告票數目不到 1 張，情況並不理想。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
黃金周首六日約 116 萬人次內地客入境｜白宮指中國為 AI 領域主要對手｜柯煒林透露身體近況無懼患癌抗病魔｜10 月 8 日・Yahoo 早報
十一黃金周昨日到了第七日，截至晚上 9 時一共有超過 92 萬人次出入境，而在過去的六日，內地訪港旅客人次超過 110 萬，較去年升約 5%。有旅遊業界指，今年黃金周的酒店入住率較預期好。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
英國警方搗破手機走私集團 涉將 4 萬部被竊手機運往香港 拘捕 18 人︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國警方近日破獲一個涉嫌將多達 4 萬部被竊手機從英國偷運到香港的跨國犯罪集團。倫敦警察廳表示，這是英國有史以來最大規模的手機盜竊打擊行動，共拘捕 18 人，並起出超過 2,000 部被竊手機。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國間諜案｜英國國安顧問將接受國會閉門質詢 首相府否認干預案件引致撤控｜Yahoo
英國政府就「中國間諜案」撤控，當地傳媒報道，國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）將會接受議員質詢，討論他在案件撤控當中的角色，不過這次質詢將會閉門進行，外界不會獲得內容。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
始祖鳥雪山放煙花、西貝預製菜惹議 官媒批捨本逐末 籲品牌營銷「文質兼備」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被中國企業安踏收購的戶外用品公司始祖鳥早前在西藏放煙花被批破壞環境，餐飲品牌西貝蓧麵村則因預製菜被揭衞生問題。中國官方媒體《經濟日報》今日（8 日）發表評論，藉兩宗事件批評部分品牌「舍本逐末」，強調營銷應與產品品質並重，呼籲商家在宣傳與實質之間取得「文質兼備」的平衡。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
打風｜追風逐浪被批罔顧安全 近期 4 人被捕 鄧炳強：警積極跟進其他個案｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港期間，有市民與子女追風逐浪，最終墮海需救援。保安局局長鄧炳強回覆立法會時，再次指出政府強烈譴責在颱風期間追風逐浪，批評是罔顧安全及極度自私的行為。鄧炳強指，近期警方已拘捕 4 人，有關人士涉嫌疏忽照顧兒童，及違反《泳灘規例》，警方亦會積極跟進其他相關個案，適時發布相關執法及行動，以表明對同類行為的「零容忍」態度。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
海心公園割喉血案提堂 31歲露宿漢還押至12.3再訊
【on.cc東網專訊】土瓜灣海心公園於上周六(4日)發生恐怖血案，兩名男子懷疑在涼亭被人用利刀割喉，身上多處受傷，他們被送院搶救後一度危殆。警員於周日（5日）在紅磡區一公廁拘捕一名疑涉案男子，他被控一項傷人罪，案件今（8日）在九龍城裁判法院提堂。控方申請將案件押on.cc 東網 ・ 8 小時前
內地生墮騙案 今年首 8 個月涉 7,500 萬元 25 歲大學生失過千萬｜Yahoo
今年首 8 個月，涉及內地學生的電話騙案有 86 宗，損失金額約 7,500 萬元。其中損失金額最高的為一宗假冒官員騙案，一名 25 歲內地大學生損失超過 1,000 萬元。當局指。警方會持續分析最新涉及學生的電話及網絡詐騙案形勢及情報，並定期發放最新的防騙信息。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
內地黃金周首六日約116萬人次內地客入境
【Now新聞台】十一黃金周第七日，截至晚上9時一共有超過92萬人次出入境，而在過去的六日，內地訪港旅客人次超過110萬，較去年升約5%。有旅遊業界指，今年黃金周的酒店入住率較預期好。內地國慶中秋黃金周來到尾聲，尖沙咀廣東道的街頭，仍有不少「最後衝刺」的旅客。上海旅客張先生：「到了太平山，很多地方。(有沒有購物？買了甚麼？)我們買了包包，還有其他的東西。香港有山有水，風景優美，有很多好玩好吃的。」廣東遊客陳小姐：「中秋節的燈很美，以及我們在合和中心那邊走了一走，還有嗎？西貢，對的，出海了，很好玩，在碼頭買海鮮，之後去加工食。」根據入境處的數字，十一黃金周截至周一有約116萬人次內地訪客入境，較去年增加約5%。旅遊業界認為，今年黃金周整體市面氣氛不俗，酒店入住率亦較預期好。旅遊促進會總幹事崔定邦：「這批客人主要是年輕客人和中產客人為主，他們識玩識食，所以他們對香港的文化感到興趣。長假期比較多，省外朋友來南方玩，很明顯這些客人不會不過夜，所以入住率不錯。」旅遊業議會早前預計整個黃金周假期，香港大約會接待1100至1200團旅行團，當中一半屬「一程多站」行程。 #要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
額外預留300億工程開支效益存疑 議員：應令民生小型工程復工
【on.cc東網專訊】立法會今日(8日)一連3日辯論2025年施政報告議案。對於施政報告提出將額外預留300億港元，供未來兩至三年加大工程項目開支，議員陳克勤認為政策積極同時亦要重視相關投入，例如能否帶動即時效益。on.cc 東網 ・ 9 小時前
自助餐買一送一優惠｜黃金海岸酒店聆渢咖啡廳「斧頭扒燒烤盛薈」 人均$245起食澳洲斧頭扒、和牛芝士漢堡扒、日式磯燒鮑魚
想趁初秋大啖燒烤、海鮮兼甜品？KKday聯乘香港黃金海岸酒店推出限時「斧頭扒燒烤盛薈」自助餐優惠，買一送一後人均只需$245起！大家可歎盡炭烤斧頭扒、原隻乳豬及刺身冷盤，主廚推介炭燒澳洲斧頭扒、和牛芝士漢堡扒。燒烤區的蜜糖雞全翼、羊扒、虎蝦等亦不容錯過！10月7日中午十二點在KKday準時搶購，大家記得較定鬧鐘啦！Yahoo Food ・ 1 天前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）
A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 1 天前
紐時：美國知名律師行遭零日攻擊 中國黑客志在美國國安及貿易情報
《紐約時報》報道，美國知名律師行 Williams & Connolly 電腦系統遭受黑客入侵，其客戶電郵可能被查閱。律師行通知客戶，這是中國黑客一次針對美國律師行的廣泛行動， Williams & Connolly 是受害者之一。聯邦調查局已展開調查，據指近月遭入侵的律師行及科技公司數以十計。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
高市早苗考慮放棄秋祭參拜靖國神社 避免引起外交問題｜Yahoo
日本《共同社》引述多名消息人士指，自民黨總裁高市早苗考慮放棄在 10 月 17 日至 19 日舉行的秋季大祭期間參拜靖國神社。消息指，高市認為繼續參拜將難免引發中國和韓國的強烈反對，最好避免令事件發展為外交問題。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
警察員佐級協會舉行會慶酒會 周一鳴等人出席
【Now新聞台】警察員佐級協會舉行會慶酒會。全國政協副主席梁振英、警務處處長周一鳴及警察員佐級協會新任主席梁俊傑等人出席。 梁俊傑指，協會聘請了本地教授，希望能夠為新制同事爭取退休後的醫療保障、子女教育津貼等。周一鳴致辭時感謝協會的不同建議，會積極聆聽不同意見，為工作環境創造更有利條件，包括8月時進一步將5天工作周先導計劃擴展至陸上總區、一個警區及交通部執行及管理組所有巡邏小隊，又指接下來香港有不同大型活動，有信心可確保順利進行。警務處處長周一鳴：「很快香港就會迎來十五運全運會、立法會換屆選舉，明年更加會舉辦國際刑警組織周年大會等大型活動，警隊將會面對不少挑戰，但我有無比的信心，大家必定會繼續眾志成城，展現出警隊一條心，乘風破浪，確保各大型活動能夠順利舉行，令香港這個繁榮的國際之都能夠繼續綻放光芒。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
63歲關之琳街頭被捕獲！大方合照「近拍仍看不見皺紋」 網驚豔：說30歲我都信
「香江第一美人」關之琳近日在香港街頭被民眾野生捕獲，63歲的真實狀態在零修圖鏡頭下依然令人驚豔，網友直呼「一點皺紋都沒有」，凍齡模樣引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
秀茂坪警署有疑犯嘗試逃走失敗
【Now新聞台】秀茂坪警署有疑犯嘗試逃走，被警員尋獲拘捕。 一名32歲姓趙本地女子，周一因涉嫌今年6月中，在牛頭角一個單位傷人被捕，周二從羈留室逃脫，但警員在10多分鐘後，在警署內尋獲該名女子，以涉嫌企圖從合法羈押逃離罪拘捕她，疑犯現正被扣留調查。now.com 新聞 ・ 10 小時前
45票贊成、50票反對！法案未通過 美國政府繼續停擺
美國國會參議院周一（6 日）表決民主黨提出的旨在結束政府關門的撥款法案，45 票贊成，50 票反對，法案未獲通過。鉅亨網 ・ 1 天前
英相施凱爾訪印度 盼強化經濟關係
（法新社孟買8日電） 英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天抵達印度，希望這趟訪問有助強化兩國經濟關係。施凱爾在聲明中說，印度到了2028年可望成為全球第3大經濟體，「眼前的機會前所未有，機不可失」。法新社 ・ 6 小時前
歐盟面臨抉擇：兒童保護與隱私權拉鋸戰
（法新社布魯塞爾8日電） 保護兒童，是否足以成為檢查私人訊息的正當理由？目前歐盟規定，平台自願偵測相關內容，但布魯塞爾認為，面對問題規模與成長速度，這已經不足以應對。法新社 ・ 4 小時前