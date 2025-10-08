狗隻入食肆｜食環署預計明年中批出首輪申請 將留意社會反應改善執行細節｜Yahoo

最新一份《施政報告》提出，食肆日後可申請牌照容許狗隻進入餐廳。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】今年《施政報告》提及會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入，有望為業界帶來全新商機。有立法會議員關注政府的研究詳情，當局回覆稱政府會諮詢業界，食環署預計明年年中批出首輪申請，讓一定數量的食肆容許狗隻進入。

立法會議員陳仲尼關注狗隻進入餐廳的安排，詢問政府的研究詳情為何，包括有否了解內地及海外國家和地區容許狗隻進入食肆的具體情況，使制定相關措施時，同時實現寵物共融及保障食肆和公共衞生安全。

環境及生態局局長謝展寰透過書面回覆稱，政府在《施政報告》公布將會讓食肆經營者提出申請，容許狗隻進入食肆，為業界帶來全新商機。他指政府會諮詢相關業界，並參考內地及海外地區的做法和經驗，制訂容許狗隻進入食肆的執行細節，當中包括獲批食肆必須明確標識，讓市民有所選擇，並須遵守指定規定和安排，務求在保障食物安全和環境衞生的同時，顧及業界和顧客的需要。

謝展寰表示，食環署預計在 2026 年年中批出首輪申請，讓一定數量的食肆容許狗隻進入，並指政府會留意實施情況、業界和社會的反應等，按需要改善執行細節。