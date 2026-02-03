狗隻友善食肆｜政府料年中批出食肆牌容許狗隻進入 格鬥犬不得內進(高詩敏報道)

【Now新聞台】政府計劃修例放寬食肆申請牌照，容許狗隻進入餐廳，首階段會推出約500至1000個名額，食環署最快在今年年中批出首輪申請。

不少主人假期都會帶狗狗出外逛逛，但要找地方一起用餐就比較麻煩。日後就可能有多些選擇，政府計劃修例，容許狗隻進入獲食環署批准的食肆。

考慮到餐廳一般較窄，又有熱食熱飲，狗隻一旦失控有較大風險，為了保障顧客及員工安全，新法例訂明食肆經營者和攜帶狗隻的顧客均有責任管控狗隻。

狗主入餐廳時，必須以不超過1.5米長的牽引帶控制狗隻，已知危險狗隻及格鬥狗隻不得進入食肆，違例者可被判罰款1萬元，每日另加300元，以及監禁3個月。

至於獲批的餐廳要時刻在入口當眼處張貼指定樣式標示，讓顧客知情選擇是否光顧。餐廳亦不得 容許狗隻上餐桌、使用處所提供的可重用餐具，或者在處所內烹煮或準備狗隻食物。考慮到安全問題，餐廳在任何時段和座位區域均不得在餐桌上，烹煮或加熱食物。

如有自助餐食物加熱或翻熱區，就必須與座位保持最少3米距離，是開放式廚房的話、相連吧枱位亦不准顧客攜狗入座。狗隻可觸及的位置不得放置任何捕捉蟲鼠設施，一旦餐廳多次違反上述規定，有機會被取消資格，一年內不得再申請相關牌照。

除了火鍋店、燒肉店及鐵板燒店不准申請外，所有持正式牌照的餐廳都可以申請成為狗隻友善食肆。食環署計劃首輪先推500至1000名額，佔全港整體食肆約3至5%。如果超額就會抽籤分配，中籤者要在指定期限內繳付140元牌照費。

政府計劃今年第一季向立法會提交修例建議，預計首輪申請年中獲批，順利的話，再隔半年會推出下一輪申請。

#要聞