「狗狗是直系親屬」由紐約法官裁定！不是寵物是家人，這一決定源於一場令人心碎的交通事

早前，紐約布魯克林最高法院法官Aaron Maslow作出了一項具有里程碑意義的判決，正式宣布狗狗在法律上不再僅被視為「財產」，而是可以被視為「直系親屬」。這一決定源於一場令人心碎的交通事故。

據外媒報導，一切始於2023年7月4日，Nan DeBlase正牽著她兒子Trevor DeBlase的愛犬Duke（一隻4歲的臘腸狗）散步時，確認交通安全後開始過馬路。然而，一輛汽車違反交通規則，闖過停車標誌並高速撞上了Duke。Nan當時用牽繩將Duke拉近，試圖保護牠，但無奈Duke因撞擊受重傷，現場身亡。Nan自己也差點被捲入車底，經歷了極度驚恐的時刻。

事故發生後，Trevor在Instagram上發文悼念，寫道：「幾小時前，一個男人闖紅燈，差點撞到我媽，還撞死了我可憐的Duke。我無法相信自己正在打這些字。我愛這隻狗勝過生命，沒有牠的生活將永遠不一樣。」Trevor與Nan隨即於2023年8月對Hill提起訴訟，指控他駕駛疏忽，導致Duke死亡並對Nan造成精神創傷，尋求賠償。

2025年6月17日，Maslow作出判決，徹底改變了法律先例。他裁定狗狗不再僅是財產 從此是是合法的直系家屬！判決書中，Maslow寫道：「本法院無法理解，為何一隻受人喜愛的寵物伙伴在這種情況下不能被視為『直系家庭成員』。固守過時的判例已不再符合當前社會對家庭寵物的認知。」他進一步指出，Duke的死亡對Nan造成的創傷超出了普通財產損失的範疇，應視為家庭成員的損失。

然而，Maslow的裁決並非全面支持所有情感賠償請求。對於Trevor DeBlase，他因未在現場，僅限於索賠Duke的市場價值（約1500美元）及醫療費用。Maslow特意限定此裁決適用於「牽繩散步中被車輛撞擊」的特定場景。雖然有點可惜，但這已是動物保護的重大進展，為寵物法律開啟新篇章。

