狩獵傳統vs當代保育 泰國少數民族爭取祖傳文化

（法新社曼谷22日電） 在泰國一處森林深處，一名年輕男子手持吹箭筒在灌木叢中奔跑，隨即朝一隻猴子射出帶有毒藥的箭矢。
眾人邊相互呼喊邊包抄，獵物隨即倒地。
這樣的狩獵方式是馬尼克人（Maniq）延續幾百年的傳統。馬尼克族是泰國最小的少數民族之一，也是全國最後以狩獵維生的民族。
然而，包括教育和醫療等定居生活的各種誘因正在改變他們的生活方式。
馬尼克人現在要求土地所有權，他們表示這些土地世世代代屬於他們，但如今卻被泰國法律劃為保護區。
現年18歲的拉卡巴邦（Dan Rakpabon）是馬尼克族最年輕的獵人之一，仍在學習森林生活的規則。這次他將獵物帶回鋪滿樹葉的竹棚。
他將動物用火燒去毛皮後，小心地分割，再將肉平均分配給族人，家族人數越多，分到的肉也越多。
他說：「每次打獵我都很開心，這就是我們的糧食。」
然而在泰國保育區內，野生動物受到保護，這樣的獵殺行為已屬違法。
全球許多原住民族都面臨類似困境：在棄守傳統生活方式的壓力下，為捍衛祖傳土地權益而奮鬥。
事實上，儘管有研究顯示原住民族以低密度方式使用森林，往往有助於保護生物多樣性，許多時候他們卻成為環境保育政策的受害者。
這一點在泰國有些官員也有所認識。
考班達（Khao Banthat）野生動物保護區主任蓬瓦（Chutiphong Phonwat）說：「我們對馬尼克族的傳統生活方式並不擔心。」
「他們沒有破壞森林。」
