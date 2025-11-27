大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
猪子れいあ這轉身也太狠了！ 青春トレイン跳到比基尼！
兩歲就出道，這妹子根本是天生要吃這碗飯
說真的，猪子れいあ從兩歲就在鏡頭前晃，北海道札幌出生，長得又白又軟，簡直是天生偶像胚子。12歲那年直接考進iDOL Street，跑去サッポロSnow♥Loveits跳了好幾年，
畫畫、獨輪車、做料理樣樣行，粉絲都笑說：「這孩子根本是全能小天使吧！」😂
ラストアイドル那段腥風血雨，她差點就站C位
2017年她一頭栽進秋元康的《ラストアイドル》，先是暫定成員，後來分到Someday Somewhere，單曲《青春トレイン》發售會上笑得超甜。
中心位跟阿部菜々実對決那場看得人心臟漏拍，雖然沒搶到第一，但人氣完全沒輸。2018年還去打ブックパスグラビアバトル，當時誰想到這會是她偶像生涯最後的高光呢？
2020年一句「畢業」直接人間蒸發，結果半年後丟水着炸彈
2020年6月30日她突然說要畢業，粉絲還在哭，她11月就直接在週刊プレイボーイ50號脫了！初水着直接上封面，北海道透明白肌＋D杯瞬間洗版。
2021年1月ヤングマガジン再丟四套青春look，她自己說：「第二次拍寫真超緊張，但超像學生時代！」
3月數位寫真集《こいのれいあ》一出，ワンピ＋比基尼直接賣到缺貨，誰還敢說她只是前偶像啊🔥
寫真越拍越敢玩，粉絲手機記憶體直接陣亡
2021年2月那本卓上カレンダー在Amazon衝到第12名，粉絲天天擺桌上舔螢幕。ビッグコミックスピリッツ、FLASH春號、ヤングジャンプ未公開cut通通來，
Kindle限定版現在還有人在淘。2023年睽違兩年回ヤングジャンプ，美胸線條直接讓留言區爆炸，番號黨已經把她舊作刷到手機發燙了📱
社群還是那個愛吃ピーマン的小女生
X現在18.3K人追，11月21生日一到，粉絲直接刷「れいちー22歲生日快樂」「還是那麼可愛想哭」。IG跟TikTok偶爾丟自拍，SHOWROOM開台就碎念喜歡吃青椒跟小熊貓，
留言永遠是「れーたん嫁給我」「北海道我馬上飛過去」。2021年グラビアネクスト拿第三，她開心到說：「最年少參賽就這樣，真的超感動！」 這種鄰家妹妹感，誰扛得住啊😭
網友已經開始倒數她大復活
5ch：「猪子れいあ那套こいのれいあ我現在還在重溫，畢業後身材更犯規」
PTT：「從ラストアイドル到寫真路線，轉型成功教科書」
Dcard：「今日喜歡裡那個戀愛白痴お嬢様根本本人，笑死」
X最熱那條：「五年沒影，生日一到又開始懷念她的ビキニ了」
Japhub小編有話說
老實講，小編每次刷到猪子れいあ的舊寫真，都會忍不住感嘆：這妹子從12歲跳到22歲，畢業五年還能靠舊作圈粉，到底是多會藏招啊？
那本《こいのれいあ》我到現在還捨不得刪，2025生日剛過，感覺隨時會丟新炸彈，
小編錢包已經準備好投降啦～快去翻她的ヤンマガcut，不然明年她突然復活你可別說來不及存圖喔！
