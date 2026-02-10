猶如職業大神附體！ROG携手電競選手推出電競三件套 - 鼠標手柄鍵盤全軍列陣！

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
ASUS從電競品牌「Republic of Gamers(以下ROG)」推出，發表了電競鼠標「ROG Harpe II Ace Gaming Mouse」的熔岩紅配色款、電競控制器「ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller」以及電競鍵盤「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」共3項產品。
將於2026年2月13日(五)起開賣。
「ROG Harpe II Ace Gaming Mouse Lava Red」
「ROG Harpe II Ace Gaming Mouse Lava Red」是與職業電競選手DEMON1等人共同開發的電競鼠標。
在輕快的甩動與快速滑移之間取得絕佳平衡，讓玩家在各種遊玩場景中都能進行精準操作。
採用生質尼龍材質，實現48g的輕量化設計。
搭載支援42,000dpi的ROG AimPoint Pro光學感測器與ROG光學微動開關，即使在玻璃表面也能準確追蹤。
原廠微動開關具備清脆手感與即時反應，同時擁有高達1億次的耐用點擊壽命。
採用無需另購加速器即可對應最高8KHz回報率的ROG SpeedNova 8K無線技術。
可選擇2.4GHz無線或有線連接，並能透過Armoury Crate或Web版設定工具直接切換至8kHz。
使用Gear Link即可在瀏覽器中設定與自訂裝置，並透過一鍵切換的區域模式調整RGB關閉或8K模式最佳化。
詳情請見「ROG Harpe II Ace Gaming Mouse Lava Red」產品頁面。
產品概要
ROG Harpe II Ace Gaming Mouse Lava Red
USB 2.0(TypeC to TypeA)、Bluetooth 5.1、RF 2.4GHz
ROG AimPoint Pro
42000DPI
750IPS
50G
8000Hz
ROG 100M Optical Micro Switch
126.1x63.9x39.7mm
48g
ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller
「ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller」支援USB有線、低延遲無線、Bluetooth三種連接方式的電競控制器。
可連接PC與ROG Xbox Ally，並在USB與無線模式下通過Xbox Series X|S官方認證。
採用比霍爾效果搖桿更高精度、低功耗，並具備優異防飄移能力的TMR搖桿。
透過ROG SpeedNova無線技術，與PC無線連接時可實現1000Hz回報率。
搭載可切換短行程微動開關扳機與全行程TMR感測扳機的雙模式扳機。
配備指令中心鍵與媒體庫鍵，並採用與ROG Xbox Ally相同的紋理處理，展現一致風格設計。
詳情請見「ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller」產品頁面。
產品概要
ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller
USB2.0 Type-C、無線2.4GHz、Bluetooth
1000Hz
105x65x155mm
345g
ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard
「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」搭載進化後的ROG HFX V2磁力軸與ROG霍爾感測器。
可0.01mm單位調整觸發點，並支援Rapid Trigger。
有效抑制電氣雜訊與外部干擾，實現高精度、準確輸入。
透過高速USB微控制器，支援最高8000Hz回報率。
相較一般電競鍵盤，輸入更新速度最高提升8倍，延遲從1毫秒縮短至最低0.125毫秒。
搭載可免軟體切換Rapid Trigger的開關，以及可調整靈敏度的旋鈕。
配置多功能按鍵與觸控面板，可直覺操作音量、媒體與燈效。
內部結構採用PORON材質3層與矽膠材質3層，合計6層吸音設計，抑制震動與敲擊聲。
並附贈可收納鍵盤本體與USB線的專用保護攜行盒。
詳情請見「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」產品頁面。
產品概要
ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard
ROG HFX V2 Magnetic Switch
USB 2.0(TypeC to TypeA)
75％尺寸 英文配置
8000Hz
黑色、白色
320x145x35mm
870g
