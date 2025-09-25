樺加沙｜三號信號至少維持至周四早上 7 時
「猿人頭」熱潮回歸？Moussy × A Bathing Ape聯名，千禧年超火紅迷彩元素亮相
還記得千禧年間風靡街頭的BAPE迷彩與猿人頭嗎？這次Moussy x A Bathing Ape攜手推出全新聯名，將經典街頭元素融入女裝設計，帶大家瞬間回到那個充滿活力的年代！系列將於9月19日正式開賣，馬上來看有哪些必收單品！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
愛心猿頭T恤（¥16,500日元，約港幣869元）
這款將BAPE經典猿人頭融入心形圖案，緊身剪裁完美展現身體曲線，共有純灰色與復古碎花兩種款式，簡單搭配牛仔褲就能穿出千禧年復古街頭感！
猿人頭直筒牛仔褲（¥32,780日元，約港幣1,726元）
牛仔褲後袋飾有精緻猿人頭印花，前後袋均暗藏迷彩暗紋。寬鬆直筒剪裁搭配低腰設計，重現90年代流行輪廓，舒適又有型。
復古絨面革運動鞋（¥36,300日元，約港幣1,911元）
紅白配色的絨面革運動鞋充滿復古氣息，側面點綴經典BAPE星星標誌。鞋帶上掛著猿頭吊飾，細節滿分，完美還原千禧年潮鞋風格！
迷彩內衣套裝（¥9,900日元，約港幣520元）
隨著「內衣外穿」風潮強勢回歸，不妨從這套迷彩內衣套裝開始！只需外搭一件牛仔外套或西裝，讓隱約露出的蕾絲緞帶為整體造型增添個性層次，就可輕鬆混搭出叛逆又甜美的時尚態度。
迷彩貨車帽（¥14,300日元，約港幣754元）
再配上一頂Y2K版型的迷彩貨車帽，瞬間拉回2000年代的街頭記憶！！！
這次聯名將於9月19日在日本Moussy門市及指定網站平台發售，喜歡千禧年風格的粉絲絕對不要錯過！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
名牌童裝手袋推薦Top6！大人也愛的童趣時尚：Dior迷你星形手袋超可愛的
NikeSKIMS系列9.26登場！「Kim版圖」攻佔運動服界，7大系列58款單品準備課金
其他人也在看
名牌童裝手袋推薦Top6！大人也愛的童趣時尚：Dior迷你星形手袋超可愛的
近年，各大奢侈品牌每年加價已是常態，想入手心儀的名牌手袋，好像愈來愈遙不可及。其實，如果想以較輕鬆、負擔得起的價錢入手一個名牌手袋，那就是——童裝系列。Yahoo Style HK ・ 1 天前
暴風雨來襲！防風防水外套推薦9款 最平只需$299買到/4折起入手lululemon、The North Face
颱風樺加沙殺到！面對颱風帶來的涼意與突如其來的暴風雨，一件兼具防風防水功能的外套絕對是這個季節的必備單品。Yahoo購物專員接下來為大家推介的9款防風防水外套，不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感。從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防風防水外套，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，幫助大家找到最適合的選擇，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
想學Rosé穿出「人間YSL」氣質？潮人衝著這2件超百搭飾物，$3,500小資入手
想要像Rosé一樣變「人間YSL」嗎？不一定要買YSL手袋，從Saint Laurent裡找一些小配件入手都是不錯的選擇，也是近年潮人們的購物模式，來推介大家留意以下兩款YSL配件，$3,500就可以擁有，是款入門級的名牌選擇吧，也可以用來做禮物喔！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 20 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 2 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 2 天前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 18 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 17 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風｜柴灣母子觀浪墮海 「黃雨代言人」馬浚偉狠批：不同情身為成年人的魯莽
超強颶風樺加沙襲港，天文台於昨晚發出十號颶風信號，各界都認真準備防災。不過，昨日（23日）於柴灣就有一家四口冒險觀浪，母子不慎墮海，昏迷留醫ICU。「黃雨代言人」馬浚偉昨日就於社交平台發文，狠批觀浪追風行為，更直言：「討厭為了滿足自己窺探慾，而犧牲別人安全甚至性命的人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 1 天前
《港樓》麥玲玲斥2,080萬購賽西湖大廈
區內代理透露，堪輿學家麥玲玲及相關人士新近以2,080萬元購入賽西湖大廈13座低層B室連車位，比銀行網上估價1,720萬元高出逾兩成，單位實用面積1,124平方呎，屬三房間隔。AASTOCKS ・ 1 天前