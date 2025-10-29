屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
獨佔過時？Xbox高層直言「對手不再是遊戲主機」，認為：遊戲就是要隨處可玩
微軟旗下 Xbox 近期一連串的行動，先是主機二度漲價、Xbox Game Pass 調漲 50%，接著就是作為獨佔遊戲的《最後一戰：戰鬥進化》最新重製版宣布要登上 PS5，被許多粉絲懷疑是微軟想要退出主機大戰。而 Xbox 工作室負責人 Matt Booty 最近在訪談中宣布，遊戲主機的獨佔策略已成為過去式。Xbox 現任總裁 Sarah Bond 也同樣強調獨制太「過時」，結果被前暴雪總裁 Mike Ybarra 吐槽：「誰去告訴任天堂，獨佔遊戲已經過時了」
微軟近幾年除了將旗下第一方遊戲跨平台推出 PC 版外，更開始移植到過去作為對手的 PlayStation 和 Nintendo 平台上。尤其近期，就連招牌的《戰爭機器》和《最後一戰》系列，雖然都只是重製版，但也讓不少 Xbox 粉絲擔心，Xbox 主機將完全退出市場。
而對此，Matt Booty 在接受外媒 The New York Times 採訪時，就提到第一方遊戲登上 PS5 並非大事，作為一間發行商，他們只是想要盡力去滿足所有的玩家。接著解釋，Xbox 目前面臨的最大競爭不再是其他遊戲主機，而是更廣闊的娛樂市場，像是 TikTok 或電影等。代表微軟不再侷限於傳統的主機戰爭，而是把眼光投向了更龐大的潛在娛樂社群，想要通過遊戲推向更多平台，希望能吸引那些非 Xbox 或遊戲玩家的目光，擴大旗下遊戲品牌的影響力。
同時，現任總裁 Sarah Bond 也在 Mashable 的訪談中指出，現在市面上最受歡迎的遊戲《決勝時刻》、《Minecraft》、《Roblox》...等高人氣遊戲都是跨平台作品，這些遊戲的成功證明了玩家社群的凝聚力來自於「隨處可玩」的便利性。她也同樣說起，把遊戲限制在單一主機或平台上的獨佔想法早就已經過時，因為玩家們希望的是能隨時隨地和不同平台的朋友們一同享受遊戲。
當然，Sarah Bond 和 Matt Booty 的想法也引來許多網友討論，認為遊戲主機沒有獨佔遊戲後，就會失去它們存在的意義，變成只能玩遊戲的普通電腦而已；另一派則有玩家同意觀點，已經對於獨佔遊戲感到厭倦，不想每次為了遊戲去選擇購買哪些平台，更希望是全部都能玩到。甚至連前暴雪總裁 Mike Ybarra 吐槽：「誰去告訴任天堂，獨佔遊戲已經過時了」
Someone go tell Nintendo that exclusives are antiquated.
— Mike Ybarra 🎃 (@Qwik) October 23, 2025
