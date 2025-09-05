熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
獨家消息︱柬埔寨失蹤警員已回港 案件交由O記跟進︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》接獲消息，日前於柬埔寨失蹤警員昨日已安全回港。消息指，他已辭職。案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。政府發言人回覆本網表示，該名人員昨日返抵本港，警方正向他了解事件，將作出適當跟進。
據了解，涉事男警員姓關，23歲，駐守馬鞍山警署，在警隊未做滿三年。他昨日安全回港，並已馬上向警方請辭。
據了解，有人曾透過朋友介紹，指可以到「廣西南寧做生意」，於是用回鄉證入境內地，輾轉間被帶往柬埔寨，期待有人發現他身上有香港警察委任證，故把他拋棄於山邊，他自己找到當地派出所，成功聯絡香港警方求助。
案件交由警方刑事總部有組織罪案及三合會調查科跟進。
警方早前表示，確認一名身處柬埔寨的相關人員身份，並已與他取得聯絡，正準備派員前往當地提供協助及進一步了解事件。
其他人也在看
馬鞍山男警失蹤案｜周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信：不會用「營救」來形容行動｜Yahoo
早前失蹤並在柬埔寨致電返港求救的馬鞍山警員，已證實安全返港。警務處處長周一鳴今早（6日）見記者時確認，該名人員已在周四（4日）返港，並已遞交辭職信，案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
男警疑被騙往柬埔寨詐騙園區 警員已回港並辭職
一名休班警員早前懷疑被帶到柬埔寨詐騙園區，警務處處長周一鳴稱該警員在本周四已回港，並遞交辭職信，案件交由有組織罪案及三合會調查科(「O記」)調查。 警務處處長周一鳴表示，警方早前派了4人去柬埔寨了解情況，強調並非營救。被問到該名休班警為何由廣西去到柬埔寨，周一鳴指由於仍在調查事件，暫時未能透露細節。他感謝柬埔寨當am730 ・ 4 小時前
電騙｜21 歲男假冒內地執法人員被捕 檢獲假輔警委任證 8 受害人共涉 240 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今年 7 月至 9 月期間接獲 9 人報案，指有人冒充內地執法人員詐騙。警方前日（ 3 日）下午拘捕一名 21 歲姓陳本地男子，報稱為大學生，住所內檢獲兩張假香港輔警委任證，正被扣留調查。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
柬埔寨求救男警前日回港並辭職 部門未回應需否增內部防騙意識
【on.cc東網專訊】一名男警員上月底由柬埔寨致電回港求助，指自己一度身陷柬埔寨詐騙園區。執法部門今日(6日)表示，該名男警周四(4日)已返港，亦已遞交辭職信，個案正調查中，暫時未能透露詳情，亦未有正面回答是否需增加警員的防騙意識。on.cc 東網 ・ 5 小時前
28歲「超殺女」Chloë Moretz浪漫完婚，那淺藍色絲質婚紗原來出自LV總監之手
28 歲「超殺女」Chloë Grace Moretz 與模特兒女友 Kate Harrison 在 9 月 1 日浪漫完婚，並在 Instagram 上分享了一系列令人驚豔的婚紗照，瞬間引發全球熱議！其中，最受矚目的莫過於 Chloë 身穿的那件淺藍色絲質婚紗，原來由 Louis Vuitton 藝術總監 Nicolas Ghesquière 親自操刀設計！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹
陳麗麗post出多張生產前後嘅照片，早前剛剛升小學嘅大女小黃妃（黃熙恩）相當乖巧，媽媽生產前就錫錫肚肚Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
勝景遊新疆旅行團車禍一死三傷 駐京辦入境事務組已派員到當地協助
【Now新聞台】勝景遊一個新疆旅行團周三在獨庫公路發生車禍，造成一死三傷，駐京辦入境事務組已派員到當地協助。 涉事旅行團是勝景遊「熊貓專列成都號」南北疆18天旅行團，8月27日出發，團費近10萬元；根據行程簡介，會到訪新疆天山天池、賽里木湖等景點。勝景遊在社交網站發文交代事件，指旅行團周三以四人一車方式在獨庫公路遊覽期間，其中一架車不幸發生車禍，車上四人受傷送院治理，其中一人不幸於當晚離世；勝景遊在意外發生後，即時派遣工作人員前往支援及陪同死者家屬到當地。勝景遊對意外深感難過，向受影響團友及家屬致以最深切慰問，會與各單位保持緊密聯繫。旅監局證實周三接獲勝景遊通報旅行團發生車禍，據他們了解，涉事團友均有購買旅遊保險，收到通報後，旅監局已聯絡入境處及新疆相關部門，同團其餘16人正由當地導遊陪同繼續行程。入境處獲悉事件後，即時透過駐京辦及旅監局了解，亦與勝景遊及當事人家屬取得聯繫；駐京辦入境事務組已派員到當地提供協助，會繼續與涉事單位保持緊密聯繫。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「零糖」不等於零健康風險 研究指每日一罐「無糖汽水」或令腦部衰老 1.6 年
近年來，「無糖」、「零卡路里」飲品及代糖零食成為不少人的首選，特別是希望控制體重或血糖的人士。不過，最新刊登於《Neurology》醫學期刊的一項研究，便提出經常攝取「人工甜味劑」，或與腦部認知功能加速退化有關。Yahoo 健康 ・ 48 分鐘前
熱氣球節｜早場遇酷熱天氣 所有氣球「放氣」 體障兒童「升空」夢落空｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】「友邦香港國際熱氣球節」原定的「熱氣球繫留定點飛體驗」昨日（4 日）開鑼「甩轆」，政府只批准熱氣球於場內升空「供展示用途」，未能接載一般市民，引發已購票入場的市民不滿。活動今日（5 日）早上七時半開始，伊院中心的身心障礙兒童獲派免費門票，希望入場體驗熱氣球升空圓夢，惜最終落空，惟有觀賞熱氣球充氣。現場可見最高峰時有 10 個熱氣球升空，但大會其後宣佈因酷熱天氣，在安全考量下會在上午 9 時 45 分將所有熱氣球「放氣」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜廣場舞進駐深水埗 坐輪椅亦「隨歌起舞」
廣場舞「兵團」進駐深水埗公園，陣容鼎盛，目測有約100人，在旁甚至有坐在輪椅上的女士，上半身亦跟隨音樂擺動。 近日有內地網民在「小紅書」上載影片，指散步到公園，廣場舞的隊伍十分壯大，「大爺、大媽、中年人都跟著快節奏的音樂跳得好有激情啊！人多到我震撼了」。am730 ・ 3 小時前
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
巴拉圭慶祝相隔16年重返世界盃 南美「馬國明放假一天」
巴拉圭提前一輪鎖定明年世界盃決賽周的入場券，大批球迷湧上街頭慶祝。巴拉圭總統Santiago Peña宣布全國假期，以慶祝國家隊16年以來，首次重返世界盃。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
男子觀塘踢波疑因控球權爭執 被8男持刀棍襲擊
一名男子在觀塘踢足球，疑因控球權問題與另一隊伍爭執，其後在場外被8名男子持刀及鐵棍襲擊。 事發在昨晚11時多，一名32歲姓繆男子在觀塘遊樂場七人足球場踢球，與另一隊伍爭執，在場外被8名年約20歲的男子持刀及鐵棍襲擊，兇徒其後逃去。 正追緝兇徒歸案 事主頭部及手腳受傷，負傷返回啟德住所，妻子代為報案，事am730 ・ 4 小時前
女神配對計劃 最後告白 ｜極珍貴被刪畫面曝光 林俊其為照顧醉酒Yuki 捧住超巨垃圾桶四圍走勁爆Sweet
由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人兼主持的無綫熱播戀愛綜藝真人騷將於下周一（8日）起一星期播出六集結局篇《女神配對計劃 最後告白》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中證監前主席易會滿傳受查 疑涉貪違紀 為親屬提供不當利益
中證監前主席易會滿，據報上周被中紀委帶走調查。外電引述消息透露，易會滿涉嫌違紀違法，受查原因主要涉及貪腐，包括懷疑在擔任中證監主席期間，為親屬提供不當利益。易會滿曾執掌中證監5年，期間推行股票發行註冊制，一度引發市場亂象。他去年2月意外地被免職，4個月後轉任中國全國政協經濟委員會駐會副主任。信報財經新聞 ・ 14 小時前
熱氣球嘉年華｜熱氣球升空「甩轆」 大會未交代領牌進度 跑步比賽替補獎品未明｜Yahoo
因未有政府發牌、熱氣球無法載客升空而廣受抨擊的中環熱氣球節，已經來到第三日，惟大會仍未進一步公布，目前與政府的溝通進度，以及預期今明兩天會否可接載公眾上熱氣球。大會今早舉行「友邦熱氣球跑」，本來得獎隊伍獎品為「熱氣球繫留體驗」，但因政府發牌「甩轆」，大會稱已調整獎品，惟未對外公布替補獎品是什麼。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
李家超由北京返港 稱抗戰勝利紀念活動和閱兵提升民族自豪感
【Now新聞台】行政長官李家超由北京返港。 李家超與太太林麗嬋下午大約五時半抵達香港機場，並向到場傳媒揮手示意。他周三在北京參加抗戰勝利80周年紀念活動及閱兵，相信今次閱兵將提升本港市民保家衛國的決心，以及民族自豪感。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Tesla 第 4 份 Master Plan 淪為畫大餅，似由 Grok AI 生成的空洞理念？
Tesla 過去發表了三次 Master Plan，前兩次內容充實，有實際產品和實行路線，第三次就以大量數據來支持去碳化社會的發展。最新釋出的 Master Plan Plart IV，更直接被不少人批評為「畫大餅」、僅為企業理念和願景，甚至像是由 Grok AI 代筆的烏托邦式長文，只偶爾提及 Tesla 的 AI 產品。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AI換臉登他人帳號 兩人被判道歉賠償
【on.cc東網專訊】浙江省杭州市有兩名不法分子，早前利用人工智能（AI）換臉技術強制登錄他人購物平台帳號，不僅將收貨地址、購物車資訊售賣給第三方，更有償替人虛假實名認證。杭州市中級人民法院近日對案件當庭作出一審判決，判決兩被告公開道歉並承擔損害賠償。on.cc 東網 ・ 5 小時前