獨家消息︱柬埔寨失蹤警員已回港 案件交由O記跟進︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》接獲消息，日前於柬埔寨失蹤警員昨日已安全回港。消息指，他已辭職。案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。政府發言人回覆本網表示，該名人員昨日返抵本港，警方正向他了解事件，將作出適當跟進。

據了解，涉事男警員姓關，23歲，駐守馬鞍山警署，在警隊未做滿三年。他昨日安全回港，並已馬上向警方請辭。

據了解，有人曾透過朋友介紹，指可以到「廣西南寧做生意」，於是用回鄉證入境內地，輾轉間被帶往柬埔寨，期待有人發現他身上有香港警察委任證，故把他拋棄於山邊，他自己找到當地派出所，成功聯絡香港警方求助。

案件交由警方刑事總部有組織罪案及三合會調查科跟進。

警方早前表示，確認一名身處柬埔寨的相關人員身份，並已與他取得聯絡，正準備派員前往當地提供協助及進一步了解事件。