宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
獨立時裝品牌進入寒冬 | 從 SSENSE 清盤看沒有集團支持的生存危機
獨立時裝品牌之所以迷人，在於它們敢於冒險、敢於突破、敢於把市場上沒有的語言說得更響亮。這些品牌往往由一名設計師、一個小團隊、一個工作室就開始出發，靠創意建立忠實社群，靠態度形成品牌價值。然而，沒有大集團的後盾，當市場出現任何一絲波動，這些品牌就比任何人更容易被捲入風暴。SSENSE 清盤事件正好像一束強光，把整個行業長期累積的問題一下子照得清清楚楚：時裝界的浪漫，從來都架在非常脆弱的現實之上。
獨立品牌的美學之外，是一片現實的荒地
在社交媒體與時尚平台的助力下，獨立品牌彷彿迎來了黃金年代。只要一本造型冊、幾張拍得漂亮的 campaign，加上一點口碑，便可以在全球時尚舞台上找到位置。可是，創意與經營從來是兩條不同的軌道，而大多數獨立品牌的困境，往往不是因為設計不夠強，而是現金流不夠穩。每一個 look 走出工作室之前，都要先付布料費、打版費、人工、場地、物流。品牌沒有規模效應，生產成本永遠高得驚人，而收益卻經常延後。它們更難開實體店，只能依靠電商平台生存，而平台抽佣高得驚人，動輒一半利潤就被吃掉。若再加上市場近年明顯轉冷，消費者更加精明，買衣服不再一味追求新鮮感，而是要求耐穿、好配、值得投資。這些變化都直接削弱獨立品牌的銷量，也壓縮它們可以自由伸展的空間。
獨立品牌無力承受連鎖效應
SSENSE 的倒下並不是單一事件，它像是一個缺口，讓產業內部積壓的問題一口氣湧現。清盤文件表示平台長期延遲付款，甚至在清盤前累積大量拖欠金額。品牌如：Our Legacy、Jacquemus、Lemaire、Shushu Tong等被拖欠的是六位數甚至七位數美元，足以讓一個剛起步的品牌瞬間熄火。平台的清盤意味著什麼？意味著品牌寄出的貨可能永遠沒法取回；意味著本來應該結算的訂單永遠成為呆賬；意味著那些本靠著每一個季節辛苦生產的設計師，突然之間連基本資金週轉都無法維持。這種打擊，不只是商業損失，而是直接瓦解整個創作生態的一道裂縫。而這場危機也暴露出一個殘酷事實，就是沒有集團支持的品牌是最容易被犧牲的環節。平台倒下，品牌便無處投訴、無處追討，也無力承受連鎖效應。對大集團來說，這些金額可能只是財報上的一個小項，但對獨立品牌而言，卻是整個生命線。
時裝產業內的隱性壓力全面浮現
電商平台長期以來都是獨立品牌打開國際市場的最有效方式。然而，這個模式本身就充滿風險。高退貨率讓品牌需要承擔大量意外成本；平台為吸客而推出的折扣活動，往往令品牌的價值被迫透支；而平台龐大的庫存與物流規模，讓品牌幾乎完全失去議價能力。當消費市場轉弱、折扣變成常態，品牌本身的利潤空間被壓到極低。獨立品牌依賴平台，但平台自身的經營模式卻愈來愈難維持，一旦它們開始收縮，第一個倒下的永遠是那些最依賴平台曝光的弱勢品牌。這是一條結構性的連鎖反應，而 SSENSE 清盤只是其中一個最刺眼的案例。
沒有集團的保護，世界的要求會變得更高
大型時尚集團的優勢，是一般品牌永遠無法比擬的。集團擁有成熟的供應鏈、生產基地、法律支援、財務部門、全球零售網絡、媒體與明星的曝光資源，甚至具備承受虧損多年的能力。獨立品牌面前的世界卻截然不同。設計師通常需要同時兼任品牌總監、採購、財務、人事、營運甚至客服，創意與現實的雙重壓力讓品牌往往疲於奔命。近年市場變得保守，大品牌的份額反而更大，而獨立品牌在同一個市場中就更難突出。潮流不再靠單純的漂亮，而是靠品牌能否在混亂的市場中保持生存能力。
獨立品牌的出路在何處？
未來行業將踏入一個更現實的階段，品牌不再只靠創意，而是需要建立更有效率、更可控的營運方式。品牌會更專注打造自己的核心單品，用少量但強大的策略代替過度擴張。也會開始重建直面消費者的渠道，不再完全依賴平台。小型買手店的重要性將再度被放大，品牌與精品店之間的合作關係將更緊密。控制生產量、避免庫存積壓，更會成為每個品牌能否活下去的關鍵。
其他人也在看
阿里巴巴投資者不容忽視的三大風險
阿里巴巴不再像兩年前許多人擔心的那樣瀕臨崩潰，但它還沒有完全恢復。HK MoneyClub ・ 17 小時前
新加坡財團19.6億沽又一城辦公室部分 呎價約9,160元｜新買家「一炮過」現金付款 傳城市大學接貨
商廈買賣近期明顯加快。新加坡豐樹產業宣布，已與第三方簽訂資產買賣協議，出售九龍塘又一城辦公室部分，作價19.6億元，買家以全數現金支付，交易預計於2026年2月完成。28Hse.com ・ 23 小時前
削完員工福利 曼聯享盈利
【Now Sports】曼聯周四公佈最新財報，在拉傑夫旗下公司INEOS 業務重組、裁員與削減員工福利後，球會錄得1300萬英鎊盈利。由於缺乏歐戰的財源，曼聯商業收入、轉播收入及比賽日收入均下降，上年的虧損達690萬英鎊。為此，拉傑夫旗下公司INEOS 無所不用其極，實行重組業務、減少員工福利，甚至削減薪酬，球隊成員、球會職員等人都是目標人物。在不同舉措之下，最新財報顯示曼聯收益增至2690萬英鎊，單計盈利亦有1300萬英鎊。曼聯行政總裁貝拉達（Omar Berrada）對成果感滿意：「強大的財務報告反映了曼聯具有韌性，在改造球會方面取得顯著成果。過去一年我們做了不少艱難決策，讓成本持續降低，組織更加精簡、高效，推動球會在體壇、商界的表現，達致財政長期改善。這讓我們有空間投資更多，無論男子或女子足球隊都一樣，帶領他們分別保住英超聯賽第6位，以及女子超級聯賽的第3位。」上季曼聯收入創紀錄，達6.665億英鎊，但球會最終仍錄得3300萬英鎊虧損。今年雖然未有歐戰的加持，紅魔鬼預計收入仍達6.4億英鎊至6.5億英鎊之間，但會否仍是虧損而回，則有待觀察。now.com 體育 ・ 11 小時前
聰明錢已經在布局「哈塞特行情」
本次聯準會如市場預期降息一碼，但會後的討論焦點並未停留在利率決議本身，而是迅速轉向一個更關鍵的問題：下一任主席會是誰？他會如何改寫聯準會的政策框架？當領導層即將更替，現任團隊的展望自然只具短期參考價值。現在所有人都在問同一個問題——哈塞特若上任，美國的利率政策與經濟框架會走向哪裡？對股市的影響鉅亨網 ・ 16 小時前
甲骨文業績遜預期股價暴跌 拖累英偉達等AI科技股
綜合外媒周四 (11 日) 報導，甲骨文 (ORCL-US) 周三公布季度營收不如預期，周四盤前股價重挫逾 12%，並拖累輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 等 AI 相關科技股全面下挫，市場對 AI 基礎設施激進支出的疑慮再度浮鉅亨網 ・ 12 小時前
泡泡龍投資│2026年睇好兩隻優質美股（泡泡龍）
目前來看，幾家美國跨國巨企都在2026年增加資本開支，所以我相信在2026年也還是AI的時代。不過，投資過程就開始明顯愈來愈波動，不太可能是2023年那種一帆風順的年份，應該更像是2025年這種， 碰碰撞撞中的升市。Yahoo財經專欄 ・ 2 天前
曾淵滄專欄│減息增加收息股吸引力（曾淵滄）
不論聯儲局主席在議息後講什麼話，不論是鷹式或是鴿式的減息，減息肯定會增加收息股的吸引力。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
金管局下調貼現窗基本利率至4厘
聯儲局一如預期減息四分一厘，聯邦基金指標利率降低至3.5厘至3.75厘區間。香港金管局跟隨美國減息步伐，將貼現窗基本利率下調四分一厘至4厘，即時生效。AASTOCKS ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 18 小時前
麗新35億售中環建行大廈50%權益 據悉買家為內地巨頭京東
麗新發展昨日（12月9日）公布，落實出售所持的中環中國建設銀行大廈50%股權，作價34.98億元，平均呎價約為每方呎3.13萬元。據悉新買家為內地電商巨頭京東集團。更多消息：收租王永倫2億沽美銀中心頂層 較意向價劈3,100萬 低高峰期65%傳阿里斥70億洽購半幢怡東酒店重建項目 料破今年最大額商廈成交紀錄麗新指，按照獨立估值師所作估值，今年7月底麗新持有的建行大廈權益為37.5億元，惟協定物業價值折讓6.7%，估計淨現金流入約24億元。建設銀行位於中環干諾道中3號，大廈前身為香港麗嘉酒店，由麗展全資擁有。2007年麗展與建行達成合作，將物業重建為甲級寫字樓，建行以近17.9億元購入50%股權。大廈重建後樓高27層，總建築面積約22.9萬方呎，當中18層辦公樓層及1個銀行大廳租予建行用以經營在港業務。根據麗新發展年報，截至今年7月底年度，該項目合營公司錄得租金收入約2.29億元。今年7月麗新發展傳出尋求出售所持建行大廈股權，並與建行在內的潛在買家洽談，據悉，建行雖然有優先認購權，但無意收購，其後市場亦曾傳出長實有意收購，而京東出價為一眾競爭者中最高。內地科企近年大舉投資香港，今年10月28Hse.com ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 19 小時前
南方東英推高息國指備兌ETF 目標年回報17厘 880元入場今掛牌
中港股市近日窄幅橫行，美國亦可能繼續減息，市場對收益型投資產品興趣漸增，南方東英國指備兌認購期權（covered call）主動型ETF（2802.HK）今日正式掛牌，公司董事總經理兼銷售部主管（亞太區）王卓峯表示，相關產品提供高分紅、低波幅的選擇，目標實現17厘的年化分紅收益率，新推的ETF每單位價值8.8元、每手交易100單位、即880元入場門檻，讓更多個人投資者以低成本參與衍生工具市場。信報財經新聞 ・ 1 天前
【基金人語】中美AI新戰場──金屬與礦物供應鏈
近年國際政治經濟環境極速演變，中美競爭從早期關稅角力、科技封鎖，已逐步擴展至能源、金屬礦物、供應鏈重組與全球產業布局等全面較量。隨着人工智能（AI）及機械人技術突破，金屬與稀有礦物產業鏈更成為大國競爭的核心戰場之一。 在此背景下，美國積極加強與非洲國家合作，尤其是與盧旺達簽訂多項涵蓋鈷、鎳、錳等策略性金屬協議，旨在建立可與中國供應鏈抗衡的替代路徑。 這不僅反映美國希望提升供應鏈自主性，也象徵全球資源分配格局正進入新重整期，對未來10年經濟及投資產生長遠影響。 美國與非洲合作升溫 AI正從演算法時代走向「實體化」階段，並結合機械人、自動化設備、感應器及高效能源系統，勢將推動全球企業提升效率與生產力核心力量，此轉變不僅改變全球產業競爭力，更帶來前所未有的金屬需求︰ 1.策略性金屬的重要性急速上升。AI x Robotics等發展帶動以下金屬需求大增，包括高性能電池核心材料如鈷、鎳、錳；新能源車、伺服器、工業自動化設備必需的鋰、銅 ；電機、馬達、感應器所需的稀土（如釹、鋱）。 這些金屬供應高度集中，中國在過去20年已建立完善的開採、冶煉及加工能力，佔據全球稀土加工市場80%至90%份額，美國信報財經新聞 ・ 1 天前
美減息0.25厘符預期 港股曾升逾200點、匯控破位高見115.3元
美國一如市場預期減息0.25厘，港股承接美股升勢，高開169.83點，報25710.61點。後升勢擴大至逾200點，暫報25767點。科指現升0.6%及0.68%。匯豐控股(00005)繼續帶動大市，股價破位，曾升3.2%至115.3元，暫升2.507%，報114.5元。ATM阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及騰訊(00700)暫齊升逾1%。惟京東集團(09618)分拆京東工業(07618)首掛即潛水，見12.66元，低招股價14.1元約10.2%，京東集團股價跑輸大市。 (SY)#減息infocast ・ 23 小時前
京東(09618.HK)收購中國建設銀行大廈部分辦公樓層 表示始終看好在港發展
麗新國際(00191.HK)與麗新發展(00488.HK)早前公布，出售中環中國建設銀行大廈部分辦公樓層，作價為協定物業價值34.98億元，估計代價約34.73億元，交易還需獲得相關審批。收購方Jasmine Investment Development IV，為京東(09618.HK)控股的投資主體。 京東表示，集團始終看好在香港的發展，將圍繞供應鏈持續投資推動零售、物流、技術研發等業務融入香港，服務香港。集團又指，其入港發展十年來，從物流基礎設施到線下零售實體，從校企科研合作到看好港股市場，此次辦公場地的升級也被外界視為京東堅定在港發展的標誌。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美股日誌｜減息預期温和但聯儲局放水 道指重上48,000點
美股顯著造好，在聯儲局宣布議息結果後，道瓊斯指數升近500點收市，重上48,000點以上，納斯達克指數轉跌為升，標普500指數等接近歷史高位。羅素2000指數連續兩日破頂。比特幣先升後回。Yahoo財經 ・ 1 天前
今日我咁睇｜聯儲鴿派減息 港股稍為喘定 後市仍未樂觀 ｜小編苟豪
1. 昨晚聯儲局如預期減息，同時回復買債行動，較市場預期鴿派，而鮑威爾亦表示明年仍有減息的空間，雖然其退任在即...BossMind ・ 22 小時前
美國11月向中國下單大減近兩成 關稅不確定嚇縮手
《路透》周二 (9 日) 報導，供應鏈數據平台 Descartes Systems Group 指出，美國海運貨櫃進口量在 11 月較去年同期下滑 7.8%，主因來自對中國商品需求疲弱，以及感恩節月份工作天數較少。不過整體進口量仍維持高水準，為歷史第四強的 11 月，僅次於疫情期間消費與補庫存需求爆發的 2020 年、2021 年，以及去年 2024 年。鉅亨網 ・ 2 天前
澳洲就業人數意外下降 澳元與澳債殖利率齊跌
【彭博】— 澳洲就業人數意外下降，求職者減少，表明勞動力市場正在逐步放鬆，可能會使澳大利亞央行進一步拉長按兵不動的時間。Bloomberg ・ 23 小時前
新加坡豐樹19.6億元沽九龍塘又一城寫字樓 呎價不足一萬元
新加坡淡馬錫旗下豐樹泛亞洲商業信託宣布，與獨立第三方訂立資產出售協議，出售九龍塘又一城辦公室部分，作價19.6億港元(約3.281億坡元)，買家將以全現金方式支付，預計於2026年2月完成交易。AASTOCKS ・ 22 小時前