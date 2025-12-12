獨立時裝品牌進入寒冬 | 從 SSENSE 清盤看沒有集團支持的生存危機

獨立時裝品牌之所以迷人，在於它們敢於冒險、敢於突破、敢於把市場上沒有的語言說得更響亮。這些品牌往往由一名設計師、一個小團隊、一個工作室就開始出發，靠創意建立忠實社群，靠態度形成品牌價值。然而，沒有大集團的後盾，當市場出現任何一絲波動，這些品牌就比任何人更容易被捲入風暴。SSENSE 清盤事件正好像一束強光，把整個行業長期累積的問題一下子照得清清楚楚：時裝界的浪漫，從來都架在非常脆弱的現實之上。

獨立品牌的美學之外，是一片現實的荒地

PHOTO / IG@ssense

在社交媒體與時尚平台的助力下，獨立品牌彷彿迎來了黃金年代。只要一本造型冊、幾張拍得漂亮的 campaign，加上一點口碑，便可以在全球時尚舞台上找到位置。可是，創意與經營從來是兩條不同的軌道，而大多數獨立品牌的困境，往往不是因為設計不夠強，而是現金流不夠穩。每一個 look 走出工作室之前，都要先付布料費、打版費、人工、場地、物流。品牌沒有規模效應，生產成本永遠高得驚人，而收益卻經常延後。它們更難開實體店，只能依靠電商平台生存，而平台抽佣高得驚人，動輒一半利潤就被吃掉。若再加上市場近年明顯轉冷，消費者更加精明，買衣服不再一味追求新鮮感，而是要求耐穿、好配、值得投資。這些變化都直接削弱獨立品牌的銷量，也壓縮它們可以自由伸展的空間。

獨立品牌無力承受連鎖效應

PHOTO / IG@ourlegacy

SSENSE 的倒下並不是單一事件，它像是一個缺口，讓產業內部積壓的問題一口氣湧現。清盤文件表示平台長期延遲付款，甚至在清盤前累積大量拖欠金額。品牌如：Our Legacy、Jacquemus、Lemaire、Shushu Tong等被拖欠的是六位數甚至七位數美元，足以讓一個剛起步的品牌瞬間熄火。平台的清盤意味著什麼？意味著品牌寄出的貨可能永遠沒法取回；意味著本來應該結算的訂單永遠成為呆賬；意味著那些本靠著每一個季節辛苦生產的設計師，突然之間連基本資金週轉都無法維持。這種打擊，不只是商業損失，而是直接瓦解整個創作生態的一道裂縫。而這場危機也暴露出一個殘酷事實，就是沒有集團支持的品牌是最容易被犧牲的環節。平台倒下，品牌便無處投訴、無處追討，也無力承受連鎖效應。對大集團來說，這些金額可能只是財報上的一個小項，但對獨立品牌而言，卻是整個生命線。

時裝產業內的隱性壓力全面浮現

PHOTO / IG@ssense

電商平台長期以來都是獨立品牌打開國際市場的最有效方式。然而，這個模式本身就充滿風險。高退貨率讓品牌需要承擔大量意外成本；平台為吸客而推出的折扣活動，往往令品牌的價值被迫透支；而平台龐大的庫存與物流規模，讓品牌幾乎完全失去議價能力。當消費市場轉弱、折扣變成常態，品牌本身的利潤空間被壓到極低。獨立品牌依賴平台，但平台自身的經營模式卻愈來愈難維持，一旦它們開始收縮，第一個倒下的永遠是那些最依賴平台曝光的弱勢品牌。這是一條結構性的連鎖反應，而 SSENSE 清盤只是其中一個最刺眼的案例。

沒有集團的保護，世界的要求會變得更高

PHOTO / IG@shushu__tong

大型時尚集團的優勢，是一般品牌永遠無法比擬的。集團擁有成熟的供應鏈、生產基地、法律支援、財務部門、全球零售網絡、媒體與明星的曝光資源，甚至具備承受虧損多年的能力。獨立品牌面前的世界卻截然不同。設計師通常需要同時兼任品牌總監、採購、財務、人事、營運甚至客服，創意與現實的雙重壓力讓品牌往往疲於奔命。近年市場變得保守，大品牌的份額反而更大，而獨立品牌在同一個市場中就更難突出。潮流不再靠單純的漂亮，而是靠品牌能否在混亂的市場中保持生存能力。

獨立品牌的出路在何處？

PHOTO / IG@ss_daley

未來行業將踏入一個更現實的階段，品牌不再只靠創意，而是需要建立更有效率、更可控的營運方式。品牌會更專注打造自己的核心單品，用少量但強大的策略代替過度擴張。也會開始重建直面消費者的渠道，不再完全依賴平台。小型買手店的重要性將再度被放大，品牌與精品店之間的合作關係將更緊密。控制生產量、避免庫存積壓，更會成為每個品牌能否活下去的關鍵。