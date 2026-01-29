獨立書店推薦賞︱區家麟、莊梅岩、尊子頒獎 區：而家要一個台幾咁艱難︱Yahoo

資深新聞工作者區家麟（右）向出版社「字字研究所」呂嘉俊（左）頒發獎項。

【Yahoo新聞報道】首屆「獨立書店推薦賞」頒獎禮上，頒獎嘉賓包括資深新聞工作者區家麟、時事漫畫家尊子、著名編劇作家莊梅岩、一拳書店店長龐一鳴、ACO 創辦人馮美華等等。區家麟打頭陣擔任「非虛構類」獎項頒獎嘉賓，他致辭時笑言，已良久未有站在台上演講，「你知道而家要一個台幾咁艱難，呢度有人無咗舞台、有人無咗成間書店、有人畫漫畫都無咗個台」。

近百位獨立書店店員、作者、出版社等業界人士出席頒獎禮，圖為政治漫畫家尊子（左）、見山書店店長 Sharon（中） 和一拳書館店長龐一鳴（右）。

縱被羈絆 書中尋自由

區續指，近日愛看郭梓祺的《時差》，書中講述愛爾蘭歷史、地理，他會在看書時開著地圖，透過互聯網在當地「探索」，「我先明白睇書真真正正係一個時空旅行」。區續指，現時很多人因不同原因未能離開香港，「有啲護照失咗蹤，有啲人可能被困於一個好細嘅房間，呢個時代有好多被羈絆嘅人，佢哋可以喺書嘅字裡面，能夠搵到一啲啲自由」。該書在推薦賞的虛構及散文類奪冠。

劇作家莊梅岩擔任「虛構及散文類」獎項。

莊梅岩：舞台可以任何形式出現

「虛構及散文類」獎項則由劇作家莊梅岩頒發。她指，所有創作均是一閃即逝，但各界創作者仍然會為這一點火花，花大量時間處理行政事宜，如計預算、與不同人周旋等，最終花在作品的時間變相減少，因此她在《我們最快樂》被封殺後，雖然感到心傷，但同時讓她回歸創作，「係唔係代表我可以專心啲做好自己嘅創作，寫我自己想寫嘅嘢呢？所以所謂嘅『舞台』，我相信係以任何形式都可以出現嘅」。

政治漫畫家尊子頒發「圖文書類」獎項。

尊子：畫畫嘅人仲有個心喺度

頒發「圖文書類」獎項的政治漫畫家尊子則指，現時聽到不少人認為香港已失去政治漫畫，但他卻有另一個看法，「我自己可能比較『阿Q』，其實唔係無咗政治漫畫，而係政治走咗入漫畫，漫畫裡面嘅政治其實都係有」。他續指，現時的作品表面上畫著很平常、生活上的東西，但當中細看可觀察到很多對時代的看法，「畫畫嘅人其實都仲有個心喺度，不過喺某一個情境之下，唔會直接咁樣擺出嚟，所以我對未來都仲有信心」。