獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎 文字慰港人：我知道香港係困難（附得獎名單）︱Yahoo

多間書店發起首屆「獨立書店推薦賞」，本周一（26日）舉行頒獎禮，共頒發 19 個獎項。

【Yahoo新聞報道】首屆「獨立書店推薦賞」透過獨立書店店員評核，向讀者推薦具社會及文化意義的本地出版佳作。頒獎禮於本周一（26日）舉行，共頒發 19 個獎項，其中吳靄儀新作《雨中的香港》獲得「推薦大獎」冠軍。她對獨立出版界前路非常樂觀，認為在艱難之時會激發寫作創意， 《雨》正是在如斯背景下產生的作品，成為讀者的良伴，「當我哋覺得唔快樂嘅時候，我哋解決唔到個問題，但我哋可以互相慰問，『我知道你係辛苦、我知道香港係困難』」。

頒獎禮本周一下午 1 時半舉行，近百位獨立書店店員、作者、出版社等業界人士出席，互相交流。評審團由 20 間獨立書店、合共 44 位店員組成。獎項分為 7 個獎項類別，包括非虛構、虛構及散文、圖文類、期刊及雜誌、書籍設計、獨立書店推薦總大獎，以及由讀者投票的全民大獎。大會的獎座設計以一本打開的書為靈感，象徵鼓勵出版社繼續出版，作者亦繼續書寫。

吳靄儀散文集奪「推薦獎」冠軍 曾被大館書展勒令下架

「獨立書店推薦總大獎」不受類別限制，讓店員投出年度好書，吳靄儀新作《雨中的香港》奪冠。《雨》由見山書店出版，為吳靄儀由 2019 年至今的散文結集，內容圍繞她在香港的生活日常，包括與朋友相聚、探監、電影評論等，封面及插圖由導演許鞍華繪畫。此書曾被大館「香港藝術書展」要求下架，但並無交代原因，最終《雨中的香港》在書展上只售了半天，就被迫收起。

吳靄儀新作《雨中的香港》奪「獨立書店推薦總大獎」。

吳在一片歡呼聲中上店領獎，致辭時提到目前獨立出版界看似困難，她卻認為非常樂觀，「風調雨順嘅日子，出嘅嘢可能好 commercial（商業），但一到呢啲咁嘅時間，我哋就會出新嘅嘢」。她舉例指，文人在戰後的香港前景未明，惟金庸正是在這樣的環境下，寫成多部經典作品，大眾亦是依靠文字度過困境。

「百步之內豈無芳草」

吳靄儀隨後接受傳媒訪問時指，《雨》在目前香港環境下誕生，是對港人的一個慰問，「我係感受到香港好多困難，無人可以幫我哋解決晒所有問題，但我哋可以互相慰問，我覺得我哋而家係要創作一種新嘅日常、新嘅關係」。吳介紹指，《雨》希望帶出兩大訊息，一是提醒讀者香港仍有美好的存在，「百步之內豈無芳草，嗰啲好嘅嘢有時係好細微，甚至係街邊嘅咖啡店、一個花店嘅嬸嬸，喺好細嘅地方，我哋見到嘅人係好努力」。

因此，她希望讀者緊記此地美好，風雨中同行，「當我哋覺得有人唔快樂嘅時候，我哋可唔可以講『我知道你辛苦』，《雨中的香港》其實就係一本咁嘅書，我知道你係辛苦，我知道香港係困難，你留心嘅話，會覺得香港好多地方，我哋都會執拾到好嘅嘢，唔需要日日都睇住啲難睇嘅嘢」。

吳靄儀指，《雨》希望帶出兩大訊息，一是提醒讀者香港仍有美好的存在，希望讀者緊記此地美好，風雨中同行。

艱難激發創作 書中天地無限

吳靄儀續指，是次書店賞亦是在此時代下出現的文化之一，「而家喺香港好多範疇都可能好艱難，但呢啲艱難激發咗人嘅寫作、藝術、文化，更加多元化」。她認為，以往作家只可依靠大出版社垂青才有機會出版書籍，現時獨立出版商林立，出版比以往更容易，亦是對文字工作者的一大鼓勵。

她對出版樂觀，卻對大眾讀書風氣感到擔憂，「讀書真係最平、最歎嘅娛樂！每個人嘅經驗係有限，但書嘅天地係多元化、好豐富，我自己真係好想推廣呢件事」。

《拾荒的人》成全民最愛書籍

Dirty Press 出版的《拾荒的人：香港拾荒者勞動紀實》則奪得「非虛構類」的亞軍和「全民我最喜愛書籍」兩個獎項。《拾》透過拾荒者的自述，了解他們如何開始拾荒回收的工作，及工作日常上面對的難處。讀者評語指，此書是首本拾荒者紀實，記錄了香港容易被遺忘又重要的一群人，真實反映成為拾荒者的原因和處境。

Dirty Press 出版的《拾荒的人：香港拾荒者勞動紀實》奪得「非虛構類」的亞軍和「全民我最喜愛書籍」兩個獎項。

參與《拾》採訪的傳媒人李慧筠笑言，起初以為拾荒者主題的書籍是「票房毒藥」，怎料讀者反應熱烈，隨即要加印第二版，感謝讀者的支持，「好多議題唔寫得，但仲有啲議題可以繼續專注去做」。作者鄧永謙指，希望大眾「最喜愛」的是一班拾荒者和街坊，「當你越嚟越喜愛班街坊，呢個社區會更加友善，更加接納到佢哋同改善佢哋嘅處境」。

新聞媒體變出版「初哥」 法庭線、庭刊獲獎

兩間專注法庭新聞的媒體亦有獲獎，法庭線出版的《法庭新聞怎麼做？》獲得「獨立書店推薦大奬」季軍；而《庭刊》第8期「初選47人案判決」則獲得期刊及雜誌類季軍。

法庭線創辦人 Cat 致辭時指，很多記者在數年前前路茫茫，輾轉在一個新媒體和出版界仍可繼續耕作，「記者其實就好似文字嘅農夫，我哋嚟到今日仍然有一片田，繼續努力去耕作，是好感謝大家嘅支持」。她尤其感謝一眾年輕記者，「喺呢個年代，當好多人講無咩人讀新聞、少咗人做記者，但仍然有好年輕嘅記者願意加入一個咁細嘅媒體。就係因為佢哋嘅加入，先可以令我哋繼續搵到一片田地耕作」。

法庭線出版的《法庭新聞怎麼做？》獲得「獨立書店推薦大奬」季軍，法庭線創辦人 Cat 致辭時特別感謝年輕記者一起同行。

「字字研究所」橫掃 4 獎成大贏家

出版社「字字研究所」旗下書籍橫掃 4 獎，其中《沉埋的粵菜檔案》分別奪得「獨立書店推薦大奬」亞軍、「非虛構類」冠軍以及「書籍設計」季軍。創辦人呂嘉俊致辭時一度哽咽，指自己以前是傳媒人，有次與另一間書店的同業閒聊時，才發現大家都是不同原因「轉行」而投身書業，「好有趣嘅係，我哋好似都喺某一個時代進入咗呢一行，喺呢個行業裡邊搵到一啲我哋自己鍾意嘅嘢」。

出版社「字字研究所」旗下書籍橫掃 4 獎，創辦人呂嘉俊致辭時相當感觸。

【獨立書店推薦賞得獎名單】

【獨立書店推薦大獎】

冠：《雨中的香港》／見山書店

亞：《沉埋的粵菜檔案》／字字研究所

季：《法庭新聞怎麼做？》／法庭線

【非虛構類】

冠：《沉埋的粵菜檔案》／字字研究所

亞：《拾荒的人：香港拾荒者勞動紀實》／DirtyPress

季：《香港老舖錄》／蜂鳥出版

【虛構及散文類】

冠：《時差》／ACO

亞：《在困難的日子，拈起生活》／慢慢走故事坊

季：《致不甘離散的你》／界限書店

【圖文書類】

冠：《菠蘿油》／翻滾有限公司

亞：《未知的香港粗獷建築——細節與美學》／三聯書店(香港)有限公司

季：《香港魚畫 第二冊平裝版》／Ling Ling Ling

【雜誌及期刊類】

冠：《STATUS QUO #02 我推冧的偶像》／獵人書店

亞：《Breakazine 079 Asking in Truth》／突破出版社

季：《庭刊第8期 -《初選47人案判決》／庭刊

【書籍設計】

冠：《聽說長洲》／Nous

亞：《香港老舖錄》／蜂鳥

季：《沉埋的粵菜檔案》／字字研究所

【全民我最喜愛書籍】