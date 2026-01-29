錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎 文字慰港人：我知道香港係困難（附得獎名單）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】首屆「獨立書店推薦賞」透過獨立書店店員評核，向讀者推薦具社會及文化意義的本地出版佳作。頒獎禮於本周一（26日）舉行，共頒發 19 個獎項，其中吳靄儀新作《雨中的香港》獲得「推薦大獎」冠軍。她對獨立出版界前路非常樂觀，認為在艱難之時會激發寫作創意， 《雨》正是在如斯背景下產生的作品，成為讀者的良伴，「當我哋覺得唔快樂嘅時候，我哋解決唔到個問題，但我哋可以互相慰問，『我知道你係辛苦、我知道香港係困難』」。
頒獎禮本周一下午 1 時半舉行，近百位獨立書店店員、作者、出版社等業界人士出席，互相交流。評審團由 20 間獨立書店、合共 44 位店員組成。獎項分為 7 個獎項類別，包括非虛構、虛構及散文、圖文類、期刊及雜誌、書籍設計、獨立書店推薦總大獎，以及由讀者投票的全民大獎。大會的獎座設計以一本打開的書為靈感，象徵鼓勵出版社繼續出版，作者亦繼續書寫。
吳靄儀散文集奪「推薦獎」冠軍 曾被大館書展勒令下架
「獨立書店推薦總大獎」不受類別限制，讓店員投出年度好書，吳靄儀新作《雨中的香港》奪冠。《雨》由見山書店出版，為吳靄儀由 2019 年至今的散文結集，內容圍繞她在香港的生活日常，包括與朋友相聚、探監、電影評論等，封面及插圖由導演許鞍華繪畫。此書曾被大館「香港藝術書展」要求下架，但並無交代原因，最終《雨中的香港》在書展上只售了半天，就被迫收起。
吳在一片歡呼聲中上店領獎，致辭時提到目前獨立出版界看似困難，她卻認為非常樂觀，「風調雨順嘅日子，出嘅嘢可能好 commercial（商業），但一到呢啲咁嘅時間，我哋就會出新嘅嘢」。她舉例指，文人在戰後的香港前景未明，惟金庸正是在這樣的環境下，寫成多部經典作品，大眾亦是依靠文字度過困境。
「百步之內豈無芳草」
吳靄儀隨後接受傳媒訪問時指，《雨》在目前香港環境下誕生，是對港人的一個慰問，「我係感受到香港好多困難，無人可以幫我哋解決晒所有問題，但我哋可以互相慰問，我覺得我哋而家係要創作一種新嘅日常、新嘅關係」。吳介紹指，《雨》希望帶出兩大訊息，一是提醒讀者香港仍有美好的存在，「百步之內豈無芳草，嗰啲好嘅嘢有時係好細微，甚至係街邊嘅咖啡店、一個花店嘅嬸嬸，喺好細嘅地方，我哋見到嘅人係好努力」。
因此，她希望讀者緊記此地美好，風雨中同行，「當我哋覺得有人唔快樂嘅時候，我哋可唔可以講『我知道你辛苦』，《雨中的香港》其實就係一本咁嘅書，我知道你係辛苦，我知道香港係困難，你留心嘅話，會覺得香港好多地方，我哋都會執拾到好嘅嘢，唔需要日日都睇住啲難睇嘅嘢」。
艱難激發創作 書中天地無限
吳靄儀續指，是次書店賞亦是在此時代下出現的文化之一，「而家喺香港好多範疇都可能好艱難，但呢啲艱難激發咗人嘅寫作、藝術、文化，更加多元化」。她認為，以往作家只可依靠大出版社垂青才有機會出版書籍，現時獨立出版商林立，出版比以往更容易，亦是對文字工作者的一大鼓勵。
她對出版樂觀，卻對大眾讀書風氣感到擔憂，「讀書真係最平、最歎嘅娛樂！每個人嘅經驗係有限，但書嘅天地係多元化、好豐富，我自己真係好想推廣呢件事」。
《拾荒的人》成全民最愛書籍
Dirty Press 出版的《拾荒的人：香港拾荒者勞動紀實》則奪得「非虛構類」的亞軍和「全民我最喜愛書籍」兩個獎項。《拾》透過拾荒者的自述，了解他們如何開始拾荒回收的工作，及工作日常上面對的難處。讀者評語指，此書是首本拾荒者紀實，記錄了香港容易被遺忘又重要的一群人，真實反映成為拾荒者的原因和處境。
參與《拾》採訪的傳媒人李慧筠笑言，起初以為拾荒者主題的書籍是「票房毒藥」，怎料讀者反應熱烈，隨即要加印第二版，感謝讀者的支持，「好多議題唔寫得，但仲有啲議題可以繼續專注去做」。作者鄧永謙指，希望大眾「最喜愛」的是一班拾荒者和街坊，「當你越嚟越喜愛班街坊，呢個社區會更加友善，更加接納到佢哋同改善佢哋嘅處境」。
新聞媒體變出版「初哥」 法庭線、庭刊獲獎
兩間專注法庭新聞的媒體亦有獲獎，法庭線出版的《法庭新聞怎麼做？》獲得「獨立書店推薦大奬」季軍；而《庭刊》第8期「初選47人案判決」則獲得期刊及雜誌類季軍。
法庭線創辦人 Cat 致辭時指，很多記者在數年前前路茫茫，輾轉在一個新媒體和出版界仍可繼續耕作，「記者其實就好似文字嘅農夫，我哋嚟到今日仍然有一片田，繼續努力去耕作，是好感謝大家嘅支持」。她尤其感謝一眾年輕記者，「喺呢個年代，當好多人講無咩人讀新聞、少咗人做記者，但仍然有好年輕嘅記者願意加入一個咁細嘅媒體。就係因為佢哋嘅加入，先可以令我哋繼續搵到一片田地耕作」。
「字字研究所」橫掃 4 獎成大贏家
出版社「字字研究所」旗下書籍橫掃 4 獎，其中《沉埋的粵菜檔案》分別奪得「獨立書店推薦大奬」亞軍、「非虛構類」冠軍以及「書籍設計」季軍。創辦人呂嘉俊致辭時一度哽咽，指自己以前是傳媒人，有次與另一間書店的同業閒聊時，才發現大家都是不同原因「轉行」而投身書業，「好有趣嘅係，我哋好似都喺某一個時代進入咗呢一行，喺呢個行業裡邊搵到一啲我哋自己鍾意嘅嘢」。
【獨立書店推薦賞得獎名單】
【獨立書店推薦大獎】
冠：《雨中的香港》／見山書店
亞：《沉埋的粵菜檔案》／字字研究所
季：《法庭新聞怎麼做？》／法庭線
【非虛構類】
冠：《沉埋的粵菜檔案》／字字研究所
亞：《拾荒的人：香港拾荒者勞動紀實》／DirtyPress
季：《香港老舖錄》／蜂鳥出版
【虛構及散文類】
冠：《時差》／ACO
亞：《在困難的日子，拈起生活》／慢慢走故事坊
季：《致不甘離散的你》／界限書店
【圖文書類】
冠：《菠蘿油》／翻滾有限公司
亞：《未知的香港粗獷建築——細節與美學》／三聯書店(香港)有限公司
季：《香港魚畫 第二冊平裝版》／Ling Ling Ling
【雜誌及期刊類】
冠：《STATUS QUO #02 我推冧的偶像》／獵人書店
亞：《Breakazine 079 Asking in Truth》／突破出版社
季：《庭刊第8期 -《初選47人案判決》／庭刊
【書籍設計】
冠：《聽說長洲》／Nous
亞：《香港老舖錄》／蜂鳥
季：《沉埋的粵菜檔案》／字字研究所
【全民我最喜愛書籍】
《拾荒的人——香港拾荒者勞動紀實》／DirtyPress
其他人也在看
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 2 小時前
鄭嘉穎為大仔由國際學校轉讀傳統小學感後悔 被中文科考起「我地行錯一步」
鄭嘉穎同陳凱琳2018年結婚後極速完成「造人任務」仲四年抱三，大仔鄭承悅（Rafael）今年已經升讀小學一年班，並且入讀Daddy鄭嘉穎母校番禺會所華仁小學Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知
近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗28Hse.com ・ 18 小時前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至29/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有壽桃秘製牛腩/高湯牛腩平均 $34/包、家樂牌鮮露240克平均 $10.5/支、La Molisana 精選意大利粉500克平均 $11.95/包、炒麵王平均 $6.5/盒！YAHOO著數 ・ 1 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 19 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！
這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
10隻手指「戒指戴法」全攻略！戴啱位置助轉運、旺夫、脫單，戴左手「這手指」原來解「不婚主義」？
戴戒指戴啱位好重要！以下為您詳細拆解「十指戒指戴法」的深層寓意，助你掌握權勢、財富與愛情。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 22 小時前
門將戲劇性補時入波 摩佬high爆攬執波仔慶祝
【Now Sports】賓菲加在一場極富戲劇性的比賽打敗皇家馬德里，勇奪歐聯附加賽資格，當門將泰賓補時入波，摩連奴興奮得與拾球童擁抱，而這位一代名帥倒戈贏前執教球會後，高呼創造了歷史。戲劇性一幕於補時8分鐘出現，當時賓菲加雖然領先3:2，但因得失球差關係需要多入一球，方可得到第24名以參戰附加賽，結果由後上搏殺的門將泰賓接應罰球，頂破當時只餘9人應戰的皇馬大門，贏4:2，最終剛好憑較佳得失球差，力壓馬賽得到24名。當泰賓入球後，全隊以及主場球迷固然欣喜若狂，摩連奴更興奮得與衝前的拾球童擁抱。首次領軍倒戈贏皇馬的摩佬賽後，坦言當尾段作出換人調動時，以為已「夠數」，豈料其後得悉原來需要再入1球：「顯然，在得到那自由球時，我就叫泰賓上前，並告訴達爾回中圈線，以防一旦對手搶得皮球，我們還可嘗試防守。」他續說：「不過那關鍵時刻到了，我們在光明球場創造了更多歷史。」有趣是賓菲加在附加賽的對手，離不開第9名的皇家馬德里或第10位的國際米蘭，換言之，有一半機會再與皇馬狹路相逢。now.com 體育 ・ 3 小時前
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感
「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
5英軍直闖歐聯16強 附加賽明日抽籤
【Now Sports】歐聯聯賽階段結束，8個直接晉級16強的席位，有5個由英超隊奪得，其中阿仙奴更全勝晉級。衛冕的巴黎聖日耳門與賽事霸中之霸皇家馬德里卻落入周五抽籤的附加賽。賽事鬥得緊湊，5路英超大軍阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城都以頭8名完成，其餘3隊為拜仁慕尼黑、巴塞隆拿及稱得上異軍的士砵亭，齊齊得到直入16強的資格。PSG及皇家馬德里，以及國際米蘭等名牌球隊如今只能轉戰附加賽爭取晉級。附加賽抽籤於周五進行，而兩回合比賽分別在下月17與18日，以及24與25日上演。由於皇馬以第9名完成，附加賽對手離不開23或24名球隊，即博德基林或賓菲加。至於PSG以11名完成，對手將會是排21的摩納哥或22的卡拉巴克。附加賽種子（排名）皇家馬德里（9）國際米蘭（10）巴黎聖日耳門（11）紐卡素（12）祖雲達斯（13）馬德里體育會（14）阿特蘭大（15）利華古遜（16）附加賽非種子（排名）多蒙特（17）奧林比亞高斯（18）布魯日（19）加拉塔沙雷（20）摩納哥（21）卡拉巴克（22）博德基林（23）賓菲加（24）now.com 體育 ・ 5 小時前
特朗普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統特朗普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的實質行動。鉅亨網 ・ 2 天前
劉嘉玲巴黎看秀跟別人狂聊！梁朝偉「站旁邊尷尬笑」 安靜陪老婆反差萌翻
近日，巴黎Dior冬季男裝秀結束後的交流畫面在網路流傳。影片中，梁朝偉安靜站在妻子劉嘉玲身旁，看著她與另一位藝人劉憲華聊天，自己則是安靜站在旁邊，一邊聆聽一邊偶爾露出微笑，低調模樣引發討論。姊妹淘 ・ 1 天前
53歲吳美珩最新近況曝光 零走樣震驚網民 激讚睇唔出已過半百
吳美珩於1996年參選國際華裔小姐勇奪亞軍後簽約TVB，因出演多套古裝劇集時，其古裝打扮維肖維妙，被封「古典美人」；吳美珩又飾演過唔少專業人士，包括經典劇集《妙手仁心III》「葉淘」醫生、《九五至尊》女強人Rachel等等。吳美珩於2001年與拍拖5年台灣百億富商王華麟結婚，搖身一變成為名副其實嘅「百億闊太」，亦逐漸淡出幕前，將生活重心轉向家庭，多年來生活低調，甚少出席公開活動，僅與圈中好友如鄭裕玲、宣萱和顧紀筠保持聯繫。另外，吳美珩亦無社交平台，因此近照少之又少。近日，網上流傳一段吳美珩嘅最新影片，53歲零走樣嘅狀況令網民震驚。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封
出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前