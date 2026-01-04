龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
獨立書店推薦賞︱20書店參與評審 「全民大獎」一人一票 入圍名單一覽︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多間香港獨立書店發起首屆「獨立書店推薦賞」，透過獨立書店店員的評核，向讀者推薦具社會及文化意義的本地出版佳作。「推薦賞」分為七個獎項類別，其中一個「全民大獎」更讓書迷一人一票投選心水讀物（按此投票）。發起書店之一、獵人書店店長黃文萱指，這是本地首個由前線店員角度出發的書獎，亦認為獎項可以幫助本地出版物宣傳和面向國際市場，「畀多啲機會香港出版」。
毋須報名 頒獎禮不開放公眾
「推薦賞」評審團由 20 間獨立書店、合共 44 位店員組成。所有在 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日期間在香港出版的繁體中文原著、翻譯或外文作品，均自動獲得被提名資格，毋須出版社報名。頒獎禮於本月 26 日舉行，將邀請作者、出版社和獨立書店店員出席，讓業界好好交流，故並不會開放予公眾參與。
設七獎項類別 包括書籍設計
「推薦賞」共設有七個獎項類別，包括非虛構、虛構及散文、圖文類、期刊及雜誌、書籍設計、獨立書店推薦總大獎，以及由讀者投票的全民大獎。評選過程包括提名、複選及決選，各獎項先選出最後十名入圍作品，再選出頭 3 名，而全民大獎則只設一名。
獵人書店店長黃文萱指，希望是次獎項類別的設計呈現出版業界的專業，因此分類有參考台灣出版業界獎項的做法，「你會見到有一個好學術嘅分類，而唔係好多個『我最喜愛』」。分類中的「書籍設計」獎項，亦是以店員角度引導讀者選書的方法之一，「書籍設計可能你買嘅時候無留意，其實都係會被影響，或者呢件事都係重要，但香港講書嘅時候比較少提到，希望透過獎項去 highlight（強調）呢樣嘢」。
字字研究所所長呂嘉俊補充指，當初曾希望獎項設計可以包含更多類別，例如詩集、小說、翻譯小說獎項等，惟部分類型出版數量不多，「香港出版範圍未夠大，可能一年只係出咗 3 本詩集，數目唔夠大就難啲分開，最後覺得暫時可以包含呢啲，希望今次搞完之後百花齊放，好多人出版、好多書，下一屆可以拆得更細」。
「全民大獎」每人一票 不設篩選
為反映讀者喜好，「推薦賞」亦設有人人可投的「全民大獎」。讀者由即日起至本月 19 日可透過 Google 帳戶登入投票連結，填寫心水書名、出版社和作者名稱即完成投票，一人只限一票。讀者可選擇任何在評審期內出版的本地刊物，不受類別限制。
黃文萱表示，構思獎項時曾考慮是否需要篩選，但此獎項希望可讓大眾參與，「如果最後係《葉劉淑儀服務香港 50 年》（得獎），我哋都係非常歡迎，呢個就係大家嘅選擇，所以希望鍾意睇書嘅人可以將自己嘅心水投出嚟」。
獎項助本地出版面向國際
黃文萱指，香港素來比較少書籍獎項，同樣是以繁體中文出版為主的台灣卻恰恰相反，「獎雖然係一個好世俗嘅形式，但其實好有效，就係介紹到畀讀者聽有乜嘢係獲獎，呢個係好直觀嘅方式」。獎項同時是將香港出版物推向國際的渠道，「好似台灣某啲嘅出版獎項，我哋香港獨立書店都會和應，就會即刻話『我有（入貨）呢本、有嗰本』，反過來如果想將香港作品推出去，獎項都係不可或決嘅一部分」。
「推薦總大獎」的時代意義
現時其中一個獎項類別「獨立書店推薦總大獎」中，評審不受類別限制投選心水讀物，已故立法會前社福界議員邵家臻的文集《獄外之囚》亦打入十強，黃文萱是投選者之一。她指，《獄》雖然未有入圍其他獎項，但認為「推薦賞」需為此書留一席，「我呢個選擇一定有佢嘅時代意義同獨特性，係邵家臻嘅遺作，我覺得內容講咗好多呢個時空下，大家感覺係一個大監獄嘅感覺，絕對係呢一年好重要嘅作品」。她表示，「總大獎」打破其餘獎項的學術框架限制，令評審可向讀者推薦自己的愛書。
其餘入圍的有《拾荒的人 — 香港拾荒者勞動紀實》、《香港老舖錄》等。黃文萱指，入圍的結果反映當年香港出版界所關心的人物和議題，「其實我哋傾嘅時候都唔少 reference（參考）金像獎，好多『最佳乜乜』嘅東西，其實就係反映咗嗰一年，如果我哋呢個獎可以做好多年，我哋係唔係可以從咁多年嘅大獎中，睇得出香港咁多年嘅變化呢？」
獨立出版社：小眾都有佢嘅 impact 喺度
《拾荒的人 — 香港拾荒者勞動紀實》由獨立出版社 Dirty Press 出版。編輯林君宜指，非常感謝有「推薦賞」的出現，頒獎禮亦是獨立書店和出版社有連結的平台。目前香港有數個大型書籍獎項，如「香港書獎」、「香港出版雙年獎」、「金閱獎」等，獲獎的多是大型出版社。林指，以往曾參與出版雙年獎，但出版社需報名自行參與，部分獎項獨立出版社亦難以符合要求，「例如『行銷市場策劃類』，因為我哋活動好細型，喺人數、影響力上未必係咁大，但其實獨立出版其中一個精神就係，小眾都有佢嘅 impact（影響）喺度」。
去年 7 月獨立書店舉辦「無處不閱讀」獨立出版書展，林君宜在展期內向 119 位讀者進行問卷調查。調查發現，所有讀者每年平均會買 8 至 20 本書，當中超過六成半每年更願意花費近 2000 元買書。不過，不少書迷仍會將獨立書店和出版社混淆，認為是次「推薦賞」有助教導讀者認識出版社。黃文萱補充指，調查反映本地讀者消費和閱讀力不低，「絕對唔係啲人講香港人唔睇書唔買書，但呢一群咁堅實嘅深度閱讀者都無乜渠道去了解出版社」，希望是次獎項令讀者更了解業界運作，從而找到自己心水出版社，令他們的消費方式更鞏固。
【第一屆獨立書店推薦賞入圍名單】
獨立書店推薦總大獎
《拾荒的人 —— 香港拾荒者勞動紀實》（Dirty Press）
《窄路前行不轉彎 —— 獨立編輯人的故事》（藍藍的天）
《沉埋的粵菜檔案》（字字研究所）
《香港老舖錄》（蜂鳥出版）
《雨中的香港》（見山書店）
《法庭新聞怎麼做？》（法庭線）
《不是博物館指南》（毫末書社）
《時差》（ACO 藝鵠）
《獄外之囚 | 邵家臻文集》（藍藍的天）
《集誌 — 我們在地記錄》（集誌社）
非虛構類
《沉埋的粵菜檔案》（字字研究所）
《拾荒的人 —— 香港拾荒者勞動紀實》（Dirty Press）
《供水香港》（中文大學出版社）
《不是博物館指南》（毫末書社）
《餘生》（工業傷亡權益會）
《香港老舖錄》（蜂鳥出版）
《為何我們無法成為理想中的大人？》（突破出版社）
《浪漫交通迷解碼》（突破出版社）
《香港藝術：九七前後的文化解殖》（手民出版社）
《麪麪俱緣 —— 麥文記的故事》（字字研究所）
虛構及散文類
《時差》（ACO 藝鵠）
《學習微笑》（計劃通）
《潮汐之間》（島民出版）
《等待雪崩》（水煮魚文化）
《我是嬰》（後話文字工作室）
《天黑勿上山》（上下齋文創有限公司）
《在困難的日子，拈起生活》（慢慢走故事坊）
《閒》（界限書店）
《天亮前往海邊走》（後話文字工作室）
《致不甘離散的你》（界限書店）
圖文書類
《菠蘿油》（翻滾有限公司）
《前面有落 —— 圖說香港小巴史》（格子盒作室）
《香港魚畫 第二冊平裝版》（Ling Ling Ling）
《尋回犬亞嘟》（好一天創作室）
《送書人》（白胡子工作室）
《The Surreal Times》（Penso Artlab）
《未知的香港粗獷建築 —— 細節與美學》（三聯書店（香港）有限公司）
《無中生有》（香港電影美術學會）
《3itches 三魔女 BOOK 2》（紙本分格）
《殘樓舊憶》（望星文庫）
雜誌及期刊類
《Breakazine 079 : Asking in Truth》（突破出版社）
《STATUS QUO #02：我推冧的偶像》（獵人書店）
《BeingHK 2025 春季號》（就係媒體）
《就係香港 BeingHongKong #025 (2025夏季號)：穿著香港》（就係媒體）
《庭刊第 8 期 ——《初選47人案判決》（庭刊）
《Litmus 試紙（創刊號）》（激進怪物研究所）
《風火山林 2024年11月號 No.40》（風火山林）
《字花 第 113 期：如何劇場，怎樣文學？》（水煮魚文化）
《Breakazine 078 未完成人禮＋為何我們無法成為理想中的大人？》（突破出版社）
《街渡誌 001 —— 坪洲街渡》（島嶼研究網站有限公司）
書籍設計
《香港老舖錄》（蜂鳥出版）
《聽說長洲》（Nous）
《我是嬰》（後話文字工作室）
《沉埋的粵菜檔案》（字字研究所）
《零像素》（出版工作室珠三角）
《菠蘿油》（翻滾有限公司）
《潮汐之間》（島民出版）
《The Surreal Times》（Penso Artlab）
《香港戰後建築檔案 —— 1950至1980年代的現代建築故事》（三聯書店（香港）有限公司）
《天亮前往海邊走》（後話文字工作室）
全民大獎（讀者投選獎項）
投票期：即日起至本月 19 日
投票方法：透過 Google 帳戶登入投票連結，填寫書名、出版社和作者名稱，一人只限一票。
