獨立書店推薦賞︱20書店參與評審 「全民大獎」一人一票 入圍名單一覽︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】多間香港獨立書店發起首屆「獨立書店推薦賞」，透過獨立書店店員的評核，向讀者推薦具社會及文化意義的本地出版佳作。「推薦賞」分為七個獎項類別，其中一個「全民大獎」更讓書迷一人一票投選心水讀物（按此投票）。發起書店之一、獵人書店店長黃文萱指，這是本地首個由前線店員角度出發的書獎，亦認為獎項可以幫助本地出版物宣傳和面向國際市場，「畀多啲機會香港出版」。

毋須報名 頒獎禮不開放公眾

「推薦賞」評審團由 20 間獨立書店、合共 44 位店員組成。所有在 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日期間在香港出版的繁體中文原著、翻譯或外文作品，均自動獲得被提名資格，毋須出版社報名。頒獎禮於本月 26 日舉行，將邀請作者、出版社和獨立書店店員出席，讓業界好好交流，故並不會開放予公眾參與。

廣告
「獨立書店推薦賞」由多間書店發起，圖為留下書舍創辦人 Kris（右一）、獵人書店店長黃文萱（右二）、界限書店店長 Leanne（右三）以及字字研究所所長呂嘉俊（左一），另有本地出版社 Dirty Press 編輯林君宜（左二）。
「獨立書店推薦賞」由多間書店發起，圖為留下書舍創辦人 Kris（右一）、獵人書店店長黃文萱（右二）、界限書店店長 Leanne（右三）以及字字研究所所長呂嘉俊（左一），另有本地出版社 Dirty Press 編輯林君宜（左二）。

設七獎項類別 包括書籍設計

「推薦賞」共設有七個獎項類別，包括非虛構、虛構及散文、圖文類、期刊及雜誌、書籍設計、獨立書店推薦總大獎，以及由讀者投票的全民大獎。評選過程包括提名、複選及決選，各獎項先選出最後十名入圍作品，再選出頭 3 名，而全民大獎則只設一名。

獵人書店店長黃文萱指，希望是次獎項類別的設計呈現出版業界的專業，因此分類有參考台灣出版業界獎項的做法，「你會見到有一個好學術嘅分類，而唔係好多個『我最喜愛』」。分類中的「書籍設計」獎項，亦是以店員角度引導讀者選書的方法之一，「書籍設計可能你買嘅時候無留意，其實都係會被影響，或者呢件事都係重要，但香港講書嘅時候比較少提到，希望透過獎項去 highlight（強調）呢樣嘢」。

字字研究所所長呂嘉俊補充指，當初曾希望獎項設計可以包含更多類別，例如詩集、小說、翻譯小說獎項等，惟部分類型出版數量不多，「香港出版範圍未夠大，可能一年只係出咗 3 本詩集，數目唔夠大就難啲分開，最後覺得暫時可以包含呢啲，希望今次搞完之後百花齊放，好多人出版、好多書，下一屆可以拆得更細」。

字字研究所所長呂嘉俊指，希望將來獎項分類更仔細，代表出版業界百花齊放。
字字研究所所長呂嘉俊指，希望將來獎項分類更仔細，代表出版業界百花齊放。

「全民大獎」每人一票 不設篩選

為反映讀者喜好，「推薦賞」亦設有人人可投的「全民大獎」。讀者由即日起至本月 19 日可透過 Google 帳戶登入投票連結，填寫心水書名、出版社和作者名稱即完成投票，一人只限一票。讀者可選擇任何在評審期內出版的本地刊物，不受類別限制。

黃文萱表示，構思獎項時曾考慮是否需要篩選，但此獎項希望可讓大眾參與，「如果最後係《葉劉淑儀服務香港 50 年》（得獎），我哋都係非常歡迎，呢個就係大家嘅選擇，所以希望鍾意睇書嘅人可以將自己嘅心水投出嚟」。

獎項助本地出版面向國際

黃文萱指，香港素來比較少書籍獎項，同樣是以繁體中文出版為主的台灣卻恰恰相反，「獎雖然係一個好世俗嘅形式，但其實好有效，就係介紹到畀讀者聽有乜嘢係獲獎，呢個係好直觀嘅方式」。獎項同時是將香港出版物推向國際的渠道，「好似台灣某啲嘅出版獎項，我哋香港獨立書店都會和應，就會即刻話『我有（入貨）呢本、有嗰本』，反過來如果想將香港作品推出去，獎項都係不可或決嘅一部分」。

獵人書店店長黃文萱指，獎項有助書店店員向讀者推介本地出版物。
獵人書店店長黃文萱指，獎項有助書店店員向讀者推介本地出版物。

「推薦總大獎」的時代意義

現時其中一個獎項類別「獨立書店推薦總大獎」中，評審不受類別限制投選心水讀物，已故立法會前社福界議員邵家臻的文集《獄外之囚》亦打入十強，黃文萱是投選者之一。她指，《獄》雖然未有入圍其他獎項，但認為「推薦賞」需為此書留一席，「我呢個選擇一定有佢嘅時代意義同獨特性，係邵家臻嘅遺作，我覺得內容講咗好多呢個時空下，大家感覺係一個大監獄嘅感覺，絕對係呢一年好重要嘅作品」。她表示，「總大獎」打破其餘獎項的學術框架限制，令評審可向讀者推薦自己的愛書。

立法會前社福界議員邵家臻遺作《獄外之囚》打入「獨立書店推薦總大獎」十強。
立法會前社福界議員邵家臻遺作《獄外之囚》打入「獨立書店推薦總大獎」十強。

其餘入圍的有《拾荒的人 — 香港拾荒者勞動紀實》、《香港老舖錄》等。黃文萱指，入圍的結果反映當年香港出版界所關心的人物和議題，「其實我哋傾嘅時候都唔少 reference（參考）金像獎，好多『最佳乜乜』嘅東西，其實就係反映咗嗰一年，如果我哋呢個獎可以做好多年，我哋係唔係可以從咁多年嘅大獎中，睇得出香港咁多年嘅變化呢？」

本地獨立出版社 Dirty Press 的《拾荒的人 — 香港拾荒者勞動紀實》亦是「總大獎」十強之一。
本地獨立出版社 Dirty Press 的《拾荒的人 — 香港拾荒者勞動紀實》亦是「總大獎」十強之一。
Dirty Press 編輯林君宜是《拾荒的人 — 香港拾荒者勞動紀實》的編輯之一。
Dirty Press 編輯林君宜是《拾荒的人 — 香港拾荒者勞動紀實》的編輯之一。

獨立出版社：小眾都有佢嘅 impact 喺度

《拾荒的人 — 香港拾荒者勞動紀實》由獨立出版社 Dirty Press 出版。編輯林君宜指，非常感謝有「推薦賞」的出現，頒獎禮亦是獨立書店和出版社有連結的平台。目前香港有數個大型書籍獎項，如「香港書獎」、「香港出版雙年獎」、「金閱獎」等，獲獎的多是大型出版社。林指，以往曾參與出版雙年獎，但出版社需報名自行參與，部分獎項獨立出版社亦難以符合要求，「例如『行銷市場策劃類』，因為我哋活動好細型，喺人數、影響力上未必係咁大，但其實獨立出版其中一個精神就係，小眾都有佢嘅 impact（影響）喺度」。

目前香港書籍獎項大多需出版社自行報名參與，獨立出版社亦難以符合部分獎項要求。
目前香港書籍獎項大多需出版社自行報名參與，獨立出版社亦難以符合部分獎項要求。

去年 7 月獨立書店舉辦「無處不閱讀」獨立出版書展，林君宜在展期內向 119 位讀者進行問卷調查。調查發現，所有讀者每年平均會買 8 至 20 本書，當中超過六成半每年更願意花費近 2000 元買書。不過，不少書迷仍會將獨立書店和出版社混淆，認為是次「推薦賞」有助教導讀者認識出版社。黃文萱補充指，調查反映本地讀者消費和閱讀力不低，「絕對唔係啲人講香港人唔睇書唔買書，但呢一群咁堅實嘅深度閱讀者都無乜渠道去了解出版社」，希望是次獎項令讀者更了解業界運作，從而找到自己心水出版社，令他們的消費方式更鞏固。

【第一屆獨立書店推薦賞入圍名單】

獨立書店推薦總大獎

  • 《拾荒的人 —— 香港拾荒者勞動紀實》（Dirty Press）

  • 《窄路前行不轉彎 —— 獨立編輯人的故事》（藍藍的天）

  • 《沉埋的粵菜檔案》（字字研究所）

  • 《香港老舖錄》（蜂鳥出版）

  • 《雨中的香港》（見山書店）

  • 《法庭新聞怎麼做？》（法庭線）

  • 《不是博物館指南》（毫末書社）

  • 《時差》（ACO 藝鵠）

  • 《獄外之囚 | 邵家臻文集》（藍藍的天）

  • 《集誌 — 我們在地記錄》（集誌社）

非虛構類

  • 《沉埋的粵菜檔案》（字字研究所）

  • 《拾荒的人 —— 香港拾荒者勞動紀實》（Dirty Press）

  • 《供水香港》（中文大學出版社）

  • 《不是博物館指南》（毫末書社）

  • 《餘生》（工業傷亡權益會）

  • 《香港老舖錄》（蜂鳥出版）

  • 《為何我們無法成為理想中的大人？》（突破出版社）

  • 《浪漫交通迷解碼》（突破出版社）

  • 《香港藝術：九七前後的文化解殖》（手民出版社）

  • 《麪麪俱緣 —— 麥文記的故事》（字字研究所）

虛構及散文類

  • 《時差》（ACO 藝鵠）

  • 《學習微笑》（計劃通）

  • 《潮汐之間》（島民出版）

  • 《等待雪崩》（水煮魚文化）

  • 《我是嬰》（後話文字工作室）

  • 《天黑勿上山》（上下齋文創有限公司）

  • 《在困難的日子，拈起生活》（慢慢走故事坊）

  • 《閒》（界限書店）

  • 《天亮前往海邊走》（後話文字工作室）

  • 《致不甘離散的你》（界限書店）

圖文書類

  • 《菠蘿油》（翻滾有限公司）

  • 《前面有落 —— 圖說香港小巴史》（格子盒作室）

  • 《香港魚畫 第二冊平裝版》（Ling Ling Ling）

  • 《尋回犬亞嘟》（好一天創作室）

  • 《送書人》（白胡子工作室）

  • 《The Surreal Times》（Penso Artlab）

  • 《未知的香港粗獷建築 —— 細節與美學》（三聯書店（香港）有限公司）

  • 《無中生有》（香港電影美術學會）

  • 《3itches 三魔女 BOOK 2》（紙本分格）

  • 《殘樓舊憶》（望星文庫）

雜誌及期刊類

  • 《Breakazine 079 : Asking in Truth》（突破出版社）

  • 《STATUS QUO #02：我推冧的偶像》（獵人書店）

  • 《BeingHK 2025 春季號》（就係媒體）

  • 《就係香港 BeingHongKong #025 (2025夏季號)：穿著香港》（就係媒體）

  • 《庭刊第 8 期 ——《初選47人案判決》（庭刊）

  • 《Litmus 試紙（創刊號）》（激進怪物研究所）

  • 《風火山林 2024年11月號 No.40》（風火山林）

  • 《字花 第 113 期：如何劇場，怎樣文學？》（水煮魚文化）

  • 《Breakazine 078 未完成人禮＋為何我們無法成為理想中的大人？》（突破出版社）

  • 《街渡誌 001 —— 坪洲街渡》（島嶼研究網站有限公司）

書籍設計

  • 《香港老舖錄》（蜂鳥出版）

  • 《聽說長洲》（Nous）

  • 《我是嬰》（後話文字工作室）

  • 《沉埋的粵菜檔案》（字字研究所）

  • 《零像素》（出版工作室珠三角）

  • 《菠蘿油》（翻滾有限公司）

  • 《潮汐之間》（島民出版）

  • 《The Surreal Times》（Penso Artlab）

  • 《香港戰後建築檔案 —— 1950至1980年代的現代建築故事》（三聯書店（香港）有限公司）

  • 《天亮前往海邊走》（後話文字工作室）

全民大獎（讀者投選獎項）

投票期：即日起至本月 19 日

投票連結：https://forms.gle/H24MZbzYHm7Jmopr9

投票方法：透過 Google 帳戶登入投票連結，填寫書名、出版社和作者名稱，一人只限一票。

