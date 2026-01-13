獨立股評人 David Webb 病逝終年 60 歲 曾揭「謎網 50」震驚股壇 創立數據庫致力推動企業透明︱Yahoo

David Webb 2025 年 5 月 12 日最後一次公開露面，出席香港外國記者會午餐會。(Photo by Peter PARKS / AFP) (Photo by PETER PARKS/AFP via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】著名獨立股評人 David Webb 今日（ 13 日）患癌離世，終年 60 歲。其家人發聲明，表示家人、朋友及支持者都會懷念他，希望外界在這段艱難時期保留給予他們私人空間。David Webb 於 2020 年確診患癌，抗病多年，生前一直致力推動香港企業管治透明度，被譽為「股壇長毛」。

1965 年在英國倫敦出生的 David Webb ，1986 年畢業於牛津大學數學系，其後投身投資銀行界。他在 1991 年來到香港發展，先後任職巴克萊及會德豐，並在 1998 年以 32 歲之齡退休。退休同年，他創立非牟利網站「Webb-site」，專門更新香港上市公司的企業管治資訊，多年來成為金融界、傳媒及投資者獲取資訊的重要索引。

David Webb 最為人熟識的事跡是於 2017 年 5 月發表名為《謎網： 50 隻不能持有的股份》的文章。他在文中列出 50 間股權關係錯綜複雜、高度集中的上市公司，警告投資者避免持有。該篇文章發表後半年，名單中包括中國華仁醫療、第一信用、新銳醫藥、隆成金融及康健國際在內的 5 隻股份，因涉嫌在財務報告或公告中提供失實資料，相繼被證監會勒令停牌。

David Webb（2003 年 4 月 29 日，以香港中華煤氣小股東身份出席該公司股東周年大會。(Photo by Dickson Lee/South China Morning Post via Getty Images)

2020 年確診前列腺癌

他在 2020 年 6 月確診前列腺癌，抗癌期間仍致力維持網站運作。他在 2024 年 5 月曾招募義務編輯協助更新資料，並透露自 2003 年起已投入超過 1,000 萬元營運資料庫。

該資料庫除了涵蓋上市公司董事薪酬等商業資訊，亦收集政府帳目、疫苗接種、移民及法庭等公共數據。他曾表示雖然患癌，但希望在健康許可下，讓網站以類似維基百科的形式永續經營。

David Webb 2009 年 4 月 16 日離開高等法院。當時證監會要求法庭否決一項涉及 21 億美元的電訊盈科私有化建議，以保障小股東權益。 (Photo credit should read MIKE CLARKE/AFP via Getty Images)

2025 年獲頒大英帝國員佐勳章

關於資料庫的傳承， David Webb 曾在 2025 年 2 月透露，他早於 2020 年考慮將數據移交至香港大學，建立「Webb 公共透明中心」，並獲得相關學系初步同意，但建議最終遭大學管理高層否決。由於病情令生活日益艱難，他去年宣布網站的手動資料搜集工作於 2025 年 3 月 31 日停止。他強調不允許他人繼續經營網站，編輯功能將隨他的生命結束而終止，以防網站被濫用。不過，他計劃將整個數據庫及自行開發的搜集軟件上傳至 GitHub 平台，供大眾及公共機構免費使用。

David Webb 在 2025 年 6 月獲頒大英帝國員佐勳章，表揚他在提升企業及經濟管治水平的貢獻，他當時稱對於英國政府認可他過去 27 年的付出感到高興。他在 2025 年 5 月 12 日最後一次公開露面，出席香港外國記者會午餐會，總結其 20 多年來的投資見解及對社會的看法。

反對地鐵公司（MTR）與九廣鐵路公司（KCR）合併的 David Webb，於 2007 年 10 月 9 日在國際展貿中心舉行的地鐵特別股東大會上會見傳媒。 (Photo by May Tse/South China Morning Post via Getty Images)