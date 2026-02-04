市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
獨立記者劉虎、巫英蛟被拘 涉撰文揭四川官員涉貪 無國界記者：突顯對獨立報道的敵對｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國獨立調查記者劉虎、自媒體人巫英蛟上周四（1 月 29 日）發表文章《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》，涉揭露地方官員涉貪，後傳出失聯消息。「無國界記者」（RSF）周二（3 日）發聲明，證實二人已被四川成都市警方刑事拘留。RSF譴責中國當局行動，「突顯了中國對獨立報道的限制和敵對程度」。
二人被捕 巫被跨省帶走
四川成都市警方2月2日表示，50歲的劉姓男子和34歲的巫姓男子因涉嫌散佈「虛假指控」和進行「非法商業活動」正接受調查，二人正被置於「刑事強制措施」之下，即被拘留。
部分中國媒體及無國界記者組織隨後確認，案中兩名男子分別是獨立調查記者劉虎、自媒體人巫英蛟。有律師透露，巫英蛟是在河北邯鄲被四川警方跨省帶走。網上流傳對話截圖，顯示負責調查貪污指控的成都市紀委監委曾向劉虎發送短訊，要求其就「蒲江縣相關問題」進行「核實了解」，並提醒要透過「合法渠道」舉報投訴。
四川紀委監委介入警告
截圖中相信是劉虎的回覆稱，這篇文章「不是舉報，也不屬信訪（請願），無需貴機關提醒，謝謝」。這次二人被捕，外界相信與二人近日發表《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》文章有關，文中指四川省浦江縣委書記浦發友和其他縣級官員存在貪污腐敗行為，該文章目前在網上已被刪除。
無國界記者駐台北倡議經理Aleksandra Bielakowska發表聲明指，「這個案例突顯中國對獨立報道的限制和敵對程度。任何膽敢調查中國政府不當行為的人都會迅速遭到當局迫害。」
中國新聞自由排名178位
據無國界記者，中國在新聞自由指數中排名180個國家中的第178位，囚禁記者多達121人，是目前監禁記者數目最多的國家。Aleksandra Bielakowska表示，「中國對資訊的管控已收緊至近乎極權主義的程度，獨立記者被視為對國家的威脅。」
總部位於美國的「中國人權」表示，這次四川警方「跨省抓人」，及紀委監委直接介入警告媒體人的行為，折射出地方權力對輿論監督的極度不容忍，再次印證中國獨立調查記者和自媒體人在行使憲法賦予的言論出版自由時，所面臨的極高人身風險。中國人權將持續關注二人的下落及法律處境。
中國人權：持續關注
劉虎是中國資深調查記者，曾任職《新快報》、《成都商報》等，2013年，他因揭露貪污報道被指控「誹謗」和「尋覓滋事」遭北京警方刑事拘留長達346天，最終檢方不作起訴，劉虎近年轉型為獨立記者；巫英蛟為獨立撰稿人、媒體人，長期關注社會法治議題，常與不同媒體人合作，發布深度調查內容。
來源：the Straits Times 、中國人權 X
強制驗樓｜全港約 1.1 萬幢樓宇未收驗樓令 政府五年錄 1,630 宗大廈管理投訴｜Yahoo
宏福苑五級火令外界關注大維修工程及業主立案法團的運作。政府表示，現時有 11,000 多幢樓宇未獲發強制驗樓通知，指樓宇並非一踏入 30 年樓齡便屬高風險，屋宇署會繼續按風險揀選樓宇發出強制驗樓通知。
【7-11】人氣韓團SEVENTEEN 公仔角色「MINITEEN」周邊開放預購！
今期7仔可以預訂人氣韓團SEVENTEEN療癒系公仔角色「MINITEEN」周邊！今次預購包括有MINITEEN髮帶、磁鐵開瓶器、金屬徽章、人偶印章同人偶鑰匙扣等等。所有產品現正發售，數量有限，大家記住把握機會入手啦！
中國記者劉虎撰文揭官員涉貪被捕 無國界記者組織譴責
（法新社北京3日電） 中國知名調查記者劉虎在發表一篇指控地方官員貪腐的文章後遭到拘留，無國界記者組織今天發表聲明譴責，表示任何膽敢調查中國政權弊端的人，都會迅速遭到當局迫害。她補充說：「任何膽敢調查中國政權弊端的人，都會迅速遭到當局迫害。」
宏福苑五級火｜緊急警示系統未有使用 丘應樺：屬地區性事故 研優化系統設置｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成168 人罹難，當日屋苑八幢大廈有七幢火警鐘無響。立法會議員黃錦輝今（4 日）提書面質詢，關注政治沒有使用 2020 年推出的緊急警示系統。商務及經濟發展局局長丘應樺答覆指，宏福苑火警屬地區性事故，因而未有啓動系統；他又指，緊急警示系統技術上可支持特定區域發放警示訊息，政府正積極檢視及優化系統的設置及應用，包括根據不同情況發出全港性或地區性緊急警報。
曾於尖沙咀韓國餐廳吃醬油蟹等 六人食物中毒
【Now新聞台】六人分別到尖沙咀一間韓國餐廳吃晚飯後食物中毒，全部人情況穩定。 該間餐廳位於尖沙咀金巴利道永利大廈地下20及22號舖。受影響的六人介乎21歲至26歲，他們分別在上周三及四到該間餐廳，初步顯示他們都曾吃預先去殼生蠔和醬油蟹，六人其後腹瀉、嘔吐和發燒等，其中五人已求醫，全部毋須入院。衞生防護中心和食環署人員已到餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取樣本化驗。中心發現，受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒，已指示餐廳暫停供應涉事食物及消毒處所等。#要聞
香港許願節農曆新年期間大埔林村舉行
【Now新聞台】一年一度的香港許願節，農曆新年期間在大埔林村許願廣場舉行。 許願節年初一開幕，一連舉行至正月十五，免費開放公眾入場。除了拋寶牒許願和新春市集外，大會今年新設發光許願樹及夜光夜市，廣場更會展出兩隻由馬會借出的馬匹模型，以及一幅世界短途馬王嘉應高昇的巨型油畫揭幕，亦有大熊貓壁畫。香港許願節今年將首次派出一輛花車，參與年初一晚上的國際新春匯演之夜花車巡遊，花車之後會在林村展出。林村許願廣場主席鄭倫光：「今年遊客我相信有花車效應，很多馬的元素打卡點，相信吸引更多遊客。許願寶牒(價錢)一如既往沒有變，我們都知道經濟環境不好，以及這個香港許願節入場是不收費，豐儉由人，所以每一樣我們都是盡量把物價控制得像往年一樣，讓更多的市民能夠消費得起。」#要聞
據報委內瑞拉向中國保證油價不受美國指導
據《CNBC》引述委內瑞拉國營媒體報道指，委内瑞拉已向中國保證，其石油定價不會受美國的指導，強調中國在南美國家的投資仍然安全。 委內瑞拉駐中國大使Remigio Ceballo就華盛頓會影響中國購買委內瑞拉原油價格報道作出否認，稱不會聽從美國或其他國家安排，強調該國有權作出獨立決定，石油價格將根據國際市場價格來決定。 《華爾街日報》上月引述消息報道，美國總統特朗普及其顧問正計劃行動，旨在於未來數年主導委內瑞拉石油產業，特朗普並向幕僚表示，相信此舉有助將油價壓低至每桶50美元。 其後，有報道引述兩名貿易高管表示，自美國控制OPEC產油國委內瑞拉的石油出口以來，國企中石油(00857.HK)已通知旗下交易員，停止購買或交易委內瑞拉原油。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。
長和賣港口｜港澳辦文章：巴拿馬將自食惡果 外媒分析：裁決讓美國佔上風｜Yahoo
長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，但因為巴拿馬最高法院上周四（1 月 29 日）裁定長和營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲而增添變數。今早（2 月 4 日），長和已經表示旗下巴拿馬港口公司（PPC）已展開程序，積極果斷對巴拿馬進行仲裁；中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室昨日（3 日）亦以「港澳平」發表署名文章，抨擊「巴拿馬自我打臉自食惡果」，又指有關裁決「罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益」，當然會受到中國和港府堅決反對。有分析就指出，巴拿馬最高法院的裁決，意味着美國在出售港口背後的中美角力之中佔上風，北京可能難以重掌主動權；雖然中方可以對巴拿馬在華資產實施制裁，但作用有限。
曼城使錢少咗？哥迪奧拿：壓力在其他大花筒身上
【Now Sports】曼城領隊哥迪奧拿在周三英聯盃的賽前記者會上，嘗試為球隊減壓，笑稱因過去5年在轉會窗的淨支出不及競爭對手高，所以爭標壓力沒有這麼大。曼聯、阿仙奴、車路士、熱刺和紐卡素在過去5年的淨支出都高於曼城，令哥迪奧拿（Pep Guardiola）有了這樣的看法：「過去5年的淨支出排名榜，我們在英超只排第7，使我有點難過，因為我想成為第1，不明白為何球會不花多點錢，我有點不滿他們。」他續謂：「就像過去我們投入巨資後要贏得錦標一樣，現在有6支球隊比我們更應該奪得英超、歐聯或英足盃，因為他們的投入更多。祝他們好運，加油，我會等著你們（記者）說，我講得真好，不是嗎？」哥迪奧拿現有機會帶領曼城第5次躋身英聯盃決賽，由於1月從水晶宮簽入的中堅基爾，不符合出賽資格，所以哥迪奧拿正考慮在這場對紐卡素的4強次回合，是否讓剛傷癒復操的賀賓迪亞斯披甲。「首回合領先2:0固然好，但我們和紐卡素交手過很多次，知道他們作為一支歐聯球隊的實力。」這名曼城主帥說：「我們必須做好準備，看看如何從對熱刺的硬仗中恢復過來，爭取3月進軍溫布萊捧盃。」
挪威王儲妃長子涉強姦案開審 否認四項控罪 女子出庭指在王室住所遭性侵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】挪威王儲妃 Mette-Marit 之子霍伊比（Marius Borg Høiby）涉嫌性侵案件，昨日（3 日）在奧斯陸地方法院開審。警方指，霍伊比涉嫌在王室住所舉行的派對後性侵一名女子。霍伊比否認 4 項強姦指控。
渣馬｜江旻憓倡馬拉松賽事結合美食活動 羅淑佩稱可考慮 讓遊客感受香港魅力｜Yahoo
渣打香港馬拉松一直吸引大量本地和海外跑手報名參加，今年參賽人數達 7.4 萬人。有立法會議員關注渣馬未來發展，包括會否與田總商討擴大賽事規模，將海濱場地納入為賽道，爭取賽事升級等。其中，旅遊界議員江旻憓建議馬拉松結合美食活動，讓來港參賽的旅客可在香港逗留更長時間，增加消費。文化體育及旅遊局局長羅淑佩認為，若為了讓遊客感受到香港及香港馬拉松的魅力，這是可考慮的方向，認同針對一般跑手來說的確可以加入香港特色元素。
陳嘉寶說服老公「出山」夫妻檔首合體拍廣告 撇下三女甜蜜預祝情人節
陳嘉寶（Anjaylia）2017年跟初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚，婚後生活充實多采，照顧家庭與三位小千金，Anjay更堪稱「時間管理大師」，熱愛工作的她在電台開咪、出席活動等等，生活美滿。近日，早已淡出的Epaphras竟為愛妻破例「出山」！夫妻檔首度合體為珠寶品牌拍攝情人節系列的宣傳照，二人大晒恩愛，面對老公重拾模特兒的本行，Anjay笑說：「黃生寶刀未老呀！我印象中我哋拍拖冇幾耐黃生已經唔再接拍廣告，今次我覺得係正嘅！兩個一齊做嘢，會有好多相可以留念，係一個好好嘅回憶嚟！」
公院5年50初生嬰提前揭患罕見病 篩查料上半年涵更多私院
醫管局為初生嬰兒篩查提供的免費常規測試服務，涵蓋先天性代謝病、脊髓肌肉萎縮症和嚴重聯合免疫缺陷病共32種罕見病，至今在約10萬次篩查當中發現50名病嬰。服務去年擴展至兩間私家醫院，接受篩查的逾700名嬰兒均未發現個案，當局預計今年上半年會有更多私院加入。初生嬰兒有機會患上早期沒有病徵的遺傳病或罕見病，及早發現和治療有助減低將來永久傷殘或死亡風險。醫管局2015年推出初生嬰兒篩查先導計劃，為父母其中一方屬香港居民的初生嬰兒免費檢驗，涵蓋32種罕見病，包括30種先天性代謝病、脊髓肌肉萎縮症和嚴重聯合免疫缺陷病，至今已為約10萬名初生嬰兒篩查。服務2020年在醫管局8間設產科的醫院恆常化，隨後近5年間共找出50名患病嬰兒，有42人屬先天性代謝病，脊髓肌肉萎縮症和嚴重聯合免疫缺陷病各有3人。
見字如見人｜敬悼劉智輝校長（一）三月風雨，老校長坐輪椅重回校園細說錢穆｜冼麗婷
八零年香港社會經濟騰飛之時，劉校長與一眾老師於沙田禾輋屋邨中學深耕細作。他愛穿西裝，氣度爾雅，溫文貼地，給上進、徬徨的學生各種機會。從最初叮嚀漁農子弟返學，到後來鞭策學生互助努力讀書入大學，一個都不放棄。當曾肇添中學進入開花結果年代，他又耐心以人文價值觀勸解偏執著於成績的學子。日轉星移，校長老了，用心愛過幫過的學生，也一直親他愛他探訪至最後日子。老師沒有忘記學生，學生也沒有忘記老師。 我預科時轉讀曾肇添中學，劉智輝校長教導我中國語言文學。近年再跟校長聯繫，春風如沐好日子。僅此記他求學、教學與退休寫詩幽默處世點滴，一代儒學教育家始終。 以前，我們叫他劉 Sir。
本屆政府收回9800公屋單位 房屋局︰節省98億元
房屋局表示，在打擊濫用公屋方面，本屆政府上任至今收回約9,800個公屋單位，以每個新單位成本100萬元計算，節省約98億元。而就舉報濫用公屋獎於去年1月中推出以來，當局共有25宗個案舉報人獲頒獎勵金及感謝狀。另外，在昨日立法會房屋事務委員會政策簡報及會議上，多名議員關注政府就公屋租置計劃研究的時間表，有議員表示，不少居於未納入租置計劃的公屋屋民，均表示很想購回現住單位。房屋局長何永賢重申，今年內推出相關研究，包括如何處理現時未售出的3萬個單位，以及會否選取新項目加入租置計劃等，亦須研究應如何增強管理等。
聰心雅談│與OpenAI有關係者遭殃（何啟聰）
M-7當中僅三隻股年初至今仍有升幅，分吃是GOOG、AMZN及Meta，而與OpenAI關連度較高的NVDA及MSFT則下挫。投資者有心理準備在人工智能應用能取得任何大進展前，M-7的股價表現整體將跑輸大市，而市場對OpenAI的深度懷疑，或困擾板塊一些時間。
警校前「二哥」李仲華加入演藝學院任副校長 2019年曾批示威者包圍警總｜Yahoo
曾任香港警察學院副院長的李仲華，獲香港演藝學院委任為副校長（行政），今日（4日）正式履新。
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。
日男9500萬去年丟光今又劫！ 表面兌換黑幕內鬼日男曝光
這起跨日港的連環巨額劫案如電影情節般離奇，主角是從事日圓運往香港兌換的集團，他們幾乎每日運送鉅款，卻連遭歹徒鎖定。 周四晚東京上野街頭，3名日本人與2名中國人運載4.2億日圓（約2127萬港元）現金時，被3名匪徒噴催淚噴霧劫走3個行李箱，匪徒逃逸後棄車撞人輕傷一名路人。