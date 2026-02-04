獨立記者劉虎、巫英被拘 涉撰文揭四川官員涉貪 無國界記者：突顯對獨立報道的敵對｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中國獨立調查記者劉虎、自媒體人巫英蛟上周四（1 月 29 日）發表文章《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》，涉揭露地方官員涉貪，後傳出失聯消息。「無國界記者」（RSF）周二（3 日）發聲明，證實二人已被四川成都市警方刑事拘留。RSF譴責中國當局行動，「突顯了中國對獨立報道的限制和敵對程度」。

二人被捕 巫被跨省帶走

四川成都市警方2月2日表示，50歲的劉姓男子和34歲的巫姓男子因涉嫌散佈「虛假指控」和進行「非法商業活動」正接受調查，二人正被置於「刑事強制措施」之下，即被拘留。

部分中國媒體及無國界記者組織隨後確認，案中兩名男子分別是獨立調查記者劉虎、自媒體人巫英蛟。有律師透露，巫英蛟是在河北邯鄲被四川警方跨省帶走。網上流傳對話截圖，顯示負責調查貪污指控的成都市紀委監委曾向劉虎發送短訊，要求其就「蒲江縣相關問題」進行「核實了解」，並提醒要透過「合法渠道」舉報投訴。

四川紀委監委介入警告

截圖中相信是劉虎的回覆稱，這篇文章「不是舉報，也不屬信訪（請願），無需貴機關提醒，謝謝」。這次二人被捕，外界相信與二人近日發表《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》文章有關，文中指四川省浦江縣委書記浦發友和其他縣級官員存在貪污腐敗行為，該文章目前在網上已被刪除。

無國界記者駐台北倡議經理Aleksandra Bielakowska發表聲明指，「這個案例突顯中國對獨立報道的限制和敵對程度。任何膽敢調查中國政府不當行為的人都會迅速遭到當局迫害。」

中國新聞自由排名178位

據無國界記者，中國在新聞自由指數中排名180個國家中的第178位，囚禁記者多達121人，是目前監禁記者數目最多的國家。Aleksandra Bielakowska表示，「中國對資訊的管控已收緊至近乎極權主義的程度，獨立記者被視為對國家的威脅。」

總部位於美國的「中國人權」表示，這次四川警方「跨省抓人」，及紀委監委直接介入警告媒體人的行為，折射出地方權力對輿論監督的極度不容忍，再次印證中國獨立調查記者和自媒體人在行使憲法賦予的言論出版自由時，所面臨的極高人身風險。中國人權將持續關注二人的下落及法律處境。

中國人權：持續關注

劉虎是中國資深調查記者，曾任職《新快報》、《成都商報》等，2013年，他因揭露貪污報道被指控「誹謗」和「尋覓滋事」遭北京警方刑事拘留長達346天，最終檢方不作起訴，劉虎近年轉型為獨立記者；巫英蛟為獨立撰稿人、媒體人，長期關注社會法治議題，常與不同媒體人合作，發布深度調查內容。

來源：the Straits Times 、中國人權 X