獨行賊潛西營盤學校企圖爆竊 空手而回翌日彩虹落網

【on.cc東網專訊】上周四(20日)早上，執法部門接報指西營盤一間學校的窗戶被破壞，懷疑遭賊人爆竊。警員翻查閉路電視片段，發現案發前一晚(19日)，一名男子經窗戶爬入學校後，一度在校內徘徊，企圖爆竊。幸學校經點算後，證實沒有財物被盜。

警員經進一步的深入調查和情報分析，並透過「銳眼」計劃翻查大量的閉路電視片段，成功鎖定疑犯的身份。昨日(21日)警員於疑人位於彩虹的住所附近，以涉嫌「入屋犯法」罪拘捕涉案男子。據悉，被捕本地男子(41歲)，報稱裝修工人，現正被扣留調查。

