張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
獨行賊潛西營盤學校企圖爆竊 空手而回翌日彩虹落網
【on.cc東網專訊】上周四(20日)早上，執法部門接報指西營盤一間學校的窗戶被破壞，懷疑遭賊人爆竊。警員翻查閉路電視片段，發現案發前一晚(19日)，一名男子經窗戶爬入學校後，一度在校內徘徊，企圖爆竊。幸學校經點算後，證實沒有財物被盜。
警員經進一步的深入調查和情報分析，並透過「銳眼」計劃翻查大量的閉路電視片段，成功鎖定疑犯的身份。昨日(21日)警員於疑人位於彩虹的住所附近，以涉嫌「入屋犯法」罪拘捕涉案男子。據悉，被捕本地男子(41歲)，報稱裝修工人，現正被扣留調查。
取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全
【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。on.cc 東網 ・ 1 天前
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，惟近年備受追捧的納米樓，身價跌勢仍然持續。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場消息指，一個高層32室，實用面積約132方呎，開放式間隔，以190萬元易手，呎價約14,394元。 據悉，原業主於2022年底以225萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧9蝕35萬元，物業期內跌價約15.6%。資料顯示，am730 ・ 10 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 收「熱心愛國團體」投訴信 促停售周邊產品 聲稱已報國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。莊梅岩今日（23 日）在社交媒體貼出一封來自「熱心愛國團體」的信函，要求停止製作及販售相關周邊產品，並指控她散播仇恨政府情緒。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
日外務省公布罪案數據 否認針對華人案件增加
【on.cc東網專訊】中國政府早前指在日本的針對華人犯罪案件有所增加，日本外務省周五（21日）深夜公布當地謀殺案和其他案件數量，否認犯罪案件增加的指控，指說法毫無根據。on.cc 東網 ・ 1 天前
港近15萬人失業 財金官員：多個國際機構擬增聘人手
【on.cc東網專訊】雖然最新公布本港今年8月至10月的失業率為3.8個百分點，較上一期下跌0.1個百分點，但仍有近15萬人失業。財金官員指受到地緣政局影響，全球投資者重新評估資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港，而今年以來，多隻重on.cc 東網 ・ 19 小時前
教育局：香港代表團退出「21世紀東亞青少年大交流計劃」 中學生原定下月到日本交流
日本首相高市早苗涉台言論引發中日關係緊張。本港教育局表示香港代表團將退出今年的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，即取消下月派中學生到日本交流。 經教育局甄選的師生代表團，原定下月7日至13日赴日參加「21世紀東亞青少年大交流計劃」。教育局表示鑑於中國公民在日本遇襲的事件漸增，為確保師生的安全，經審慎考慮後，決定退am730 ・ 1 天前
古埃及文明大展｜4日逾1.6萬觀眾入場 故宮博物館：將持續檢討安排
香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、am730 ・ 7 小時前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 22 小時前
奪金馬影后！范冰冰後台視訊簽收獎座爆哭
[NOWnews今日新聞]中國女星范冰冰昨（22）日晚間以馬來西亞懸疑電影《地母》，拿下第62屆金馬獎的「最佳女主角」，成功封后，但因范冰冰工作無法調整，錯失親自領獎的機會，由導演張吉安上台代領，並連...今日新聞 娛樂 ・ 12 小時前
中九龍繞道油麻地段「上天下海落地」 陳美寶：興建歷2400次爆破
香港街馬今日舉行，路線首次包括下月通車的中九龍繞道(油麻地段)。運輸及物流局局長陳美寶出席兩公里領袖跑起步禮時致辭稱，中九龍繞道(油麻地段)齊集「海陸空」3種元素，包括「上天」的天橋、「下海」的海底隧道和「落地」的鑽探地底隧道，又稱興建過程經歷多達2,400次地底爆破，但團隊採用謹慎和創新的工程方法，令每一次爆破可在安am730 ・ 16 小時前
鐵達尼號遇難富商懷錶拍賣 逾 1,815 萬港元高價成交 懷錶於沉沒一刻停止運行︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一枚從鐵達尼號沉船事件中遇難者遺體尋回的黃金懷錶，近日以 178 萬英鎊（約 1,815 萬港元）的破紀錄價格拍出。這枚懷錶屬於鐵達尼號上其中一位最富有的乘客伊西多．史特勞斯（Isidor Straus），當時他與妻子艾達（Ida Straus）罹難。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 10 小時前
日否認改變對台立場 已向華闡明高市早苗發言要點
【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國代表傅聰上周五（21日）致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。日本內閣廣報官小林麻紀上周六（22日）指注意到中方的信函，而中方聲稱日本改變對台灣問題立場是「毫無根據」。on.cc 東網 ・ 17 小時前
古埃及文明大展｜故宮博物館下午恢復現場售票 盲盒threads大熱逼爆西九 黑貓炒至$900︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港故宮文化博物館現正舉行「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」特別展覽，但開放後首個周末因人流眾多而出現混亂。博物館今日（ 23 日）上午表示，由於訪客人數眾多，已於上午 11 時起暫停發售所有現場門票。至下午，館方指已於今日下午 3 時 30 分起恢復現場售票，門票數量有限，將採先到先得形式發售。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
蔡思貝做「樂壇新人」開金口 羅子溢廣東金曲勾集體回憶
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝（Sisley）轉戰歌壇，日前偕羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，分別在紐約及洛杉磯舉行《Power Of Live 愛與「城」》特別篇音樂會，屬「樂壇新人」的Sisley率先現身，以《陽光路上》及《心血來潮》為拼盤騷揭開東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 13 小時前
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前