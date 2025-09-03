獨遊東京無難度！涉谷、上野超高CP值青年旅舍推介，每晚不用$200｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》

摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
一個人去旅行，住酒店經常都不太划算。作為一位獨遊東京多次的旅人，我每次都會選擇青年旅舍。不但預算親民，還能認識來自世界各地的旅人。如果你都在計劃下一次的東京之旅，以下就分享一下我訂青年旅舍時的幾個貼士，以及兩間親試超值推介，地點分別位於涉谷及上野，每晚平均200元港幣內，CP值極高！
青年旅舍預訂前要留意甚麼？
1. 房型選擇
青年旅舍通常分為混合房、女生專用房，有些甚至有女生專層，入住前記得睇清楚。不同旅舍的床位數不同，有些可能4人房、6人房，甚至多達12人。如果你怕嘈，可以揀人數較少的房型。
2. 設施配套
要特別留意洗手間和浴室安排。有些每層都有獨立廁所，有些則是共用大浴場。另外如果你帶行李較大，也要留意是否需要走樓梯，部分旅舍未必設有升降機。
3. 地點及便利度
選擇近地鐵或JR站的旅舍，真的會省下不少交通時間。附近有無便利店、餐廳、洗衣機等配套設施，亦是我會考慮的因素之一。
4. 評價與評論
我會特別留意 Google 評價及旅遊平台上的留言，特別是那些低分評價。有時可以發現一些入住前你未必會注意的細節，例如房間濕氣重、冷氣聲大等。建議選擇平均評分在8分以上的住宿，比較有保障。
🏨 我的超值推介！東京兩大人氣青年旅舍
🌸 NADESHIKO HOTEL SHIBUYA（只限女士入住）
這間旅舍非常適合女生獨遊入住，環境安全，且整體舒適，絕對是個女生獨遊的住宿選擇！
地點： 步行5分鐘到車站，10分鐘可達澀谷商圈及Shibuya 109
評分： 9分（Booking）
房型： 經濟小屋（Capsule）式床位，僅限女性入住
特色：
地點方便，樓下就是大型洗衣店
附近餐廳選擇多，宵夜無難度
空間整潔、設計有日本傳統風格
小缺點： 沒有獨立浴室，需使用共用浴場，冬天洗澡會稍感寒冷
價錢： 每晚約180港元起
🛏️ 東京上野格子酒店及青年旅舍（THE KNOT TOKYO UENO）
我最欣賞這間旅舍的地點太好了，無論搭新幹線、機場快線或地鐵都極近！行李放下就可以出門玩，附近更有上野公園、阿美橫町等熱門地點。
地點： 位於JR上野站旁，交通極為便利
評分： 高達8.5分以上（多個平台）
房型： 男女混合膠囊床位 / 女生房可選
特色：
地點超方便，上野站6分鐘路程，無論搭新幹線、機場快線或地鐵都極近! 女生即使拖行李箱也很方便~
附近有海量餐廳及便利店!
地下設有交誼廳，適合旅人交流或認識來自世界各地的朋友~
每層設有廁所，都相當潔淨
價錢： 每晚約190港元起
Anton旅行攻略：青年旅舍住宿小貼士
要留意信用卡優惠：很多訂房平台配合信用卡都有折扣優惠，訂前記得看看～
記得帶鎖頭：雖然大部分旅舍都有儲物櫃，但不是每個都有提供鎖。貴重物品建議鎖好或隨身攜帶。
尊重其他住客：青年旅舍是共居空間，晚上記得不要大聲講電話或開燈，做個有禮的旅人！
一個人去旅行，住得平、住得安心是首要。青年旅舍未必代表將就，反而有時候會是整趟旅程中最有趣的體驗。今次介紹的兩間旅舍無論在設施、地點或安全度上都值得推介，下一次東京之旅，不妨試試這種不同的住宿方式！
