獲以色列承認主權獨立 索馬利蘭總統讚歷史性時刻

（法新社索馬利亞摩加迪休26日電） 以色列今天正式承認非洲東北部的索馬利蘭為「獨立主權國家」，開全球先河。索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）表示這是歷史性時刻。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，尼坦雅胡宣告承認索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）為獨立主權國家，符合「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）精神。亞伯拉罕協議是指美國總統川普首次執政時居中斡旋，促成以色列與多個阿拉伯國家關係正常化的協議。

尼坦雅胡辦公室說，尼坦雅胡已邀請阿布杜拉希訪問以色列。

根據一段顯示尼坦雅胡和阿布杜拉希通話的影片，尼坦雅胡表示，他相信新的關係將帶來經濟機會。

尼坦雅胡也說，他將向川普轉達阿布杜拉希期望加入亞伯拉罕協議。

阿布杜拉希在社群平台X發文，盛讚以色列的決定象徵「戰略夥伴關係」的開端。他還說：「這是歷史性時刻，我們熱烈歡迎。」他強調「索馬利蘭準備好加入亞伯拉罕協議」。

消息人士說，索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）群眾走上街頭歡慶，許多人揮舞索馬利蘭國旗。

索馬利蘭位於亞丁灣（Gulf of Aden）戰略要地，擁有自己的貨幣、護照與軍隊，但自1991年宣告脫離索馬利亞獨立以來，長期處於國際孤立狀態。索馬利蘭數十年來不斷爭取國際承認，這也是阿布杜拉希去年底上任以來的首要任務。