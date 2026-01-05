獲國際品牌欽點成香港代表 拍亞洲區農曆新年內衣廣告 Carina 李晞彤同阿媽講：呢鋪我得咗呀！

女團VIVA成員Carina 日前受國際時尚品牌邀請，拍攝全新一輯廣告。廣告將覆蓋全亞洲地區，內地率先曝光後，今個月亦會陸續於亞洲其他地區上架。品牌亦特意安排Carina飛到上海拍攝，除此之外，這亦是她首次挑戰內衣性感極限的拍攝，同場更有台灣型男人氣歌手婁峻碩 以及 兩位內地人氣模特，難怪她說這次「上海內衣初體驗」，緊張到不得了，收到消息後更開心到同阿媽講：「呢鋪我得咗呀！」。

獲國際品牌欽點成香港代表 拍亞洲區農曆新年內衣廣告 Carina 李晞彤同阿媽講：呢鋪我得咗呀！

獲國際品牌欽點成香港代表 拍亞洲區農曆新年內衣廣告 Carina 李晞彤同阿媽講：呢鋪我得咗呀！

第一次拍攝國際品牌的大型廣告，Carina坦言非常緊張，收到工作通知後便立即進入備戰狀態！事關這次是她人生首次拍攝內衣廣告，多一分贅肉都睇得一清二楚。雖然Carina向來身形fit爆，但為了不失禮於人前，以最佳狀態示人，亦不敢怠慢，即時開展地獄式特訓！「收到Confirmation嘅時間同拍攝時間距離好近，所以嗰段時間真係食得好少，主要都係食菜同雞胸。」除此之外，當然不少得操肌，「總之唔駛開工嘅日子都會去gym，主要希望線條再實淨啲，個客見到我真人唔可以失望。」

廣告 廣告

獲國際品牌欽點成香港代表 拍亞洲區農曆新年內衣廣告 Carina 李晞彤同阿媽講：呢鋪我得咗呀！

獲國際品牌欽點成香港代表 拍亞洲區農曆新年內衣廣告 Carina 李晞彤同阿媽講：呢鋪我得咗呀！

至於拍攝期間會否感到尷尬，Carina就大讚客戶及拍攝團隊好細心，「可能驚我會尷尬，所以拍攝時候都會叫啲男工作人員，可以迴避就迴避下。」又謂一開始不太習慣性感示人，但熱身過後便放鬆起來，而且整隊Crew都對她十分照顧，「成日都問我駛唔駛休息、需唔需要毛巾、需唔需要暖爐。」完全照顧周到，讓她可以專心投入工作。