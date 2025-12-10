獲安全保障為前提 澤倫斯基稱願舉行選舉

（法新社羅馬9日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，只要安全能獲得保障，他已準備好在烏克蘭舉行新的選舉，並預計向華府提交一份關於結束與俄羅斯近4年戰爭的修訂提案。

美國總統川普稍早曾指控澤倫斯基未閱讀最新的美國提案，並在今天刊出的政治新聞機構Politico採訪中表示，俄羅斯在這場衝突中占了「上風」。

他也指控基輔當局「利用戰爭」來避免選舉。自俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭因實施戒嚴而推遲了選舉。

川普說：「你們知道，他們嘴上講民主，但走到某個程度後，已不再是民主了。」

在川普發表上述言論後，澤倫斯基今天表示，他已準備好組織一場新的投票。

澤倫斯基告訴記者：「我已為選舉做好準備。」他補充說，他正要求烏克蘭國會議員準備「關於在戒嚴期間修改立法基礎及選舉法可能性的提案」。

他表示，為了讓投票能夠舉行，必須確保這個城市每日都遭受俄羅斯無人機和飛彈攻擊的國家能夠安全無虞。

他說：「我現在請求，我公開聲明，請求美國幫助我，或許可以與歐洲同僚一起，來確保舉行選舉的安全。」