獲救三幼犬與腸病毒打仗 一幼犬成功戰勝病魔出院

【動物專訊】幼犬Rina、Sonya和Tarek在2026年伊始，已十分艱辛地面對生死關頭，他們在剛過去的12月28日被人遺棄於打鼓嶺垃圾站，獲「告別流浪天地」接手分別交到暫托家庭，未幾3小狗均不幸確診腸病毒，先後入院治療。其中Tarek在昨日成功戰勝病魔，順利出院，而Rina和Sonya還在努力跟病魔奮戰，都是十分勇敢的生命鬥士。

義工Erica表示，去年12月28日有人將這3隻狗BB放到打鼓嶺垃圾站棄養，有一名好心叔叔將他們救起帶回家安頓，但因為他家中的狗對這3幼犬狂吠，所以最終交義工接收，並交到不同的暫托家庭照顧。

然而在1月3日，3隻狗狗都分別出現不適症狀，Rina出現持續咳嗽、流鼻水、不願進食，估計患了肺炎，Sonya和Tarek均出現嘔吐、腹瀉、流鼻水，確診患上腸病毒，其中Sonya較虛弱，需要靠插鼻胃喉提供營養。原以為Rina倖免腸病毒，但她後來出現腹瀉，經檢查證實同患腸病毒，結果這3隻幼犬均須住院留醫。

Tarek在昨日成功戰勝病毒，他的臨床狀態和關鍵指數均已穩定達標超過24小時，成為3幼犬中最先出院的一隻。

現時Rina和Sonya仍努力為生存戰鬥，祝福他們也能盡快回復健康，可以追求幸福快樂生活。

3幼犬去年底被人遺棄於打鼓嶺垃圾站。

幼犬們不幸確診腸病毒，要留院醫治。

Tarek昨日戰勝病魔，順利出院。

