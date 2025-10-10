獲諾貝爾和平獎 委內瑞拉反對派領袖馬查多震驚

（法新社奧斯陸10日電） 南美國家委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天榮獲諾貝爾和平獎，她表示自己聽聞消息時感到「震驚」。

現年58歲的馬查多目前藏身委內瑞拉秘密地點，根據她的新聞聯絡團隊提供給法新社的1段影片，她今天與去年代替她參選總統的龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）通話時說：「我很震驚！」

龔薩雷茲因為馬查多被禁止參選總統而代為出馬，但在他被宣告敗選後，於近1年前流亡海外至今。

他今天在電話中回應說：「我們是又驚又喜。」馬查多再強調：「這是怎麼回事？我真不敢相信。」