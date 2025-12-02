廖成利於會面近3小時後離開警署。

民協主席廖成利在內的多名人士原於昨日舉行「支援災民改善高樓發展和維修政策」記者會，但突然以「因有部門通知」為由取消。廖成利昨午離開元朗警署時回應指，獲警方國安處邀請，形容是「溝通會面」。他於會面近3小時後離開警署。

廖成利否認被禁言，指民協會「恰如其分」就社會事宜提出民生改善方面的意見。被問到能否再召開「民間記者會」，他就說初步睇法是「所有民間團體，大家要恰如其分地，個別自己表達自己嘅立場」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/獲警方國安處邀請取消記者會-廖成利-是-溝通會面-/624315?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral