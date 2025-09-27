獸醫須在診所入口及醫療紀錄展示全名 半年內曾做檢查才可遠程醫療

【Now新聞台】周一起，全港獸醫診所和醫療紀錄均要列出提供服務的獸醫全名。

獸醫管理局加強行業監管，要求替班在內的註冊獸醫，須在其執業診所入口或等候區的當眼位置展示其全名，主診獸醫亦須於所有診症和護理程序的相關醫療紀錄載列其全名；註冊獸醫要向當局呈報現時固定執業地址，讓公眾可於獸醫名冊查閱。

另外，除非在半年內曾對有關動物進行身體檢查，並且其結果足以證明無需再在下次就醫時再做檢查，否則不得進行遠程醫療，如果獸醫採用另類療法，要確保符合動物最佳利益。

#要聞