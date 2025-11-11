獻給至愛祖國 U17女足世界盃奪冠北韓啟動宣傳

（法新社首爾11日電） 北韓女子青年足球表現亮眼，在短短一年多的時間裡贏得第3座世界盃冠軍，這項體育成就在北韓國內被政府用來大肆宣傳。

北韓隊8日在摩洛哥的決賽時以3比0擊敗荷蘭，連續第二屆捧起U-17世界盃女足冠軍，也是她們歷來第4次奪冠，與12個月前的勝利相呼應。

這兩屆U-17連霸是在2024年9月北韓同時拿下U-20世界盃女足後所取得，等於一年多內拿到3座世界盃冠軍。

本屆賽事北韓U-17女足於摩洛哥橫掃各國，以破紀錄的25顆進球、僅失3球的成績7戰全勝封后。

北韓宣傳機器10日全面啟動，國營媒體大肆報導球隊佳績，稱這場勝利為「為我們親愛的祖國帶來喜悅」。

官方「勞動新聞」在頭版刊登北韓中央通訊社報導，以大標題強調「我們的選手驕傲地揮舞著共和國莊嚴的國旗，奔馳在綠茵場上」。