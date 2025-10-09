「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
玄學面相︱耳朵氣色知貴賤：耳比面暗男性易惹官非，女子墮落風塵任人擺佈
名妓總惹人遐想，尤其是令皇帝心思思的青樓絶色。
說到心思思，就聯想到北宋花魁李師師，她除了在當代艷名四播之外，還因詞人周邦彥一首「少年遊」而在中國文學留下娉婷艷影。
周邦彥精通音律，詞風雅麗，是當紅詞家。李師師才色藝三絶，是當紅女神。
一晚，才子會佳人，誰料宋徽宗忽然駕到，才子情急之下，只好匿在床下，竟然成就了這首千古傳誦的艷情之作：
「并刀如水，吳鹽勝雪，纖指破新橙。錦幄初溫，獸煙不斷，相對坐調笙。
低聲問，向誰行宿？城上已三更，馬滑霜濃，不如休去，直是少人行。」（少年遊）
意即：
「并州鋒利的刀，光潔如水。吳地的鹽，純白如雪。纖纖玉手剝開新熟的香橙(註)。錦帳微溫，獸爐香煙縈繞，兩人坐對調等著竹笙。
美人低聲探問，「今夜你在那裏留宿？時已三更，馬滑霜濃，不要走了，路上少人喔。」
才子天子嫖子的三角戀，就因此流傳下來。
在相學上，青樓女子的身世是有跡可尋的。
古籍有云：「面白於耳，必落風塵。」即耳的顏色比面色間暗，不及面色的雪白，就表示出身貧賤了。
此說聚焦耳朵的氣色，基本邏輯是：耳的顏色顯示貴賤，耳比面白，聲名顯赫；耳比面暗，時乖命舛。這又有兩種喻意：
1. 男性可能有官非訴訟，情況相當嚴重，並非收一兩張電子「牛肉乾」咁簡單。甚至有牢獄之災。所以如果面對官非訴訟，而發覺耳色較暗，明顯面白於耳，那麼情況便不妙了。
2. 女性可能因家貧而被迫離開原生家庭，古代若是寄養或賣作婢女，多不會獲得好待遇，若被賣落青樓，命運更是任人擺佈。
無論是較短暫的耳色較暗，或較長久的耳暗於面，都代表某重羈絆、災厄，是人生的down grade 時刻。現代社會比封建制度好得多，被人收養。往往可以脫貧、接受良好教育，出人頭地。至於靈巧俏麗的交際花，更可能飛上枝頭變鳳凰，忽然高貴。所以相學的演繹，也需與時並進，現代就算幼年面白於耳，也可以憑意志能量，改寫人生劇本，重塑、重生……
（註：宋徽宗其非兩手空空，只帶梳蕉來，而是與美人分享剛自江南進貢的新熟香橙，吃時又蘸吳鹽，以提升口感，令橙子的層次風味更豐富，幾有情趣！）
作者：黃美雲
黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。
黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。
曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。
