43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力

43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！

（Getty Images）

（Getty Images）

近期 Threads 熱議不少「上一代男主」的聲勢開始滑落，例如李敏鎬主演的《問問星星吧》收視低見 1％ 、李鐘碩主演的《瑞草洞》收視不如預期，而玄彬亦被指「顏值不再」，身材發福而滿眼疲憊，不如年輕時玄彬充滿少年感，每個表情動作也「閃閃亮亮」。

玄彬不再帥氣了嗎？失去「愛情濾鏡」的男主角

玄彬與孫藝珍雙雙拿下本年度的青龍獎影帝影后，被外界指為「炒作話題」大於「實力對決」。以往玄彬經常接拍經典愛情戲劇，以傲嬌帥氣的愛情劇男主成為韓國演藝圈著名的「四大公共財」之一。

為新劇增重14公斤 犧牲顏值成為「油膩大叔」

婚後玄彬較少接拍討喜的愛情劇，選擇接拍更具演技挑戰的角色，即將於 12 月 24 日於 Disney+ 開播的《韓國製造》，將飾演不討喜的黑化角色，更為角色犧牲增肥 14 公斤，就是現時被大家所認為的「油膩模樣」。

可見決心成為實力派的玄彬，不再以顏值作為主要賣點，也不再是「閃亮無瑕」了。

如此轉型之下，難免失去了「帥氣男主」的帥氣光環，沒有了夢幻的愛情濾鏡，更是沒有了韓劇的「青澀少年感」。加上玄彬已婚並育有小孩，在大家眼中失去了「黃金單身漢」的光環，但如果有持續留意玄彬的作品，也許能看到歲月痕跡轉化成的中年男性魅力。

大家也有被「進化版」的玄彬魅力所吸引嗎？大家也很期待他的新作品，帶來截然不同的實力演出吧！

