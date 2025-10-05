中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
玉兔爆花光人生積蓄 肚中胎兒將出生超慌
[NOWnews今日新聞] 從節目《我愛黑澀會》出道的女星玉兔（鄭如吟），她在2022年跟導演Howard結婚，同年生下一名寶貝兒子，再次懷上二胎的他不到一個月馬上就要卸貨，不過她卻透露近期為了重新裝潢家裡，將人生積蓄全部都花光了，讓她直呼：「有夠慌張。」
玉兔投入人生積蓄改造家 下重本重新裝潢
玉兔日前在YouTube曝光自己重新裝潢老家的過程，她透露會有這個想法純粹是：「為了打造理想中的廚房」，即使價格高昂，夫妻倆依然咬牙將所有的積蓄全部都投入在這個「裝修黑洞中。」
同時玉兔也在鏡頭前介紹自己是怎麼改造自己的老家，她表示家中客廳原本非常昏暗，也沒有落塵區，因此她決定新建一個小陽台，將原有的牆面換成一大片落地窗，如今她如願以償獲得了想要的陽光，使她開心地說：「陽光多到可以做光合作用了！」
裝潢費近300萬 二寶將出生玉兔超慌張
玉兔也跟觀眾分享自己翻修家中的明細，透露自己光是改變玄關配置就花了62萬；夢想的廚房、客廳則是118萬；浴室和房間部分則是77萬，總共是281萬。這讓玉兔哀嚎，「我們的存款歸零了」，還假裝哭泣道：「現在工程怎麼那麼貴？」再加上2寶馬上就要出生，讓她表示：「真的有夠慌張。」
資料來源：YouTube
