玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎

【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。

據木南所屬事務所透露，她已順利誕下第2胎，並趁生活安定下來才公布消息。她又強調本日不是BB的生日，為了BB的私隱，她將不會公布BB的出生日期及性別，希望外界諒解。她已準備在明年產後復工，除了與男星Wentz瑛士及柿澤勇人合體開騷外，又有份參演男星室剛主演明年1月4日播出的新年特備劇《我家律師又、再一次很棘手》。至於玉木宏亦相當忙碌，擔正富士電視台新劇《Professional~保險調査員・天音蓮》亦將於明年1月首播。

