專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
46歲玉木宏不只是「千秋王子」更是「柔術王子」！出戰歐洲柔術錦標賽奪銅實力驚人：無論如何都要擠出時間練習
玉木宏不再是「千秋王子」，而是「柔術王子」？很多演員都有演出以外的興趣，甚至把該興趣發展得非常專業，當中包括剛過46歲生日的玉木宏。他日前在葡萄牙里斯本參加「歐洲柔術錦標賽」，並獲得銅牌，令人驚訝！
說起玉木宏，也許不少人還是記得他在日劇《交響情人夢》中飾演指揮家千秋真一，以及和「野田妹」上野樹里的有趣演出。因為當演員，他演活過不同的角色，而他自己除了是演員，原來也是專業的柔術選手！
1月16日，玉木宏現身在葡萄牙里斯本，參加由國際巴西柔術聯盟舉辦的「歐洲柔術錦標賽2026」，這場賽事被視為歐洲最大的柔道賽事。玉木宏所參加的，是70公斤紫帶羽量級，一共有六位選手。玉木宏在首輪，遇上日本的選手廣田信壽，最後獲勝。到了準決賽，玉木宏的對手為組內排名最高的參賽者，可惜不敵對手，以銅牌作結。網民知道後，紛紛表示驚訝，不知道「千秋王子」在柔術上同樣了得。
玉木宏從多年前開始，就迷上巴西柔術，自從在2023年參加拉斯維加斯的世界大賽後，對柔術愈來愈認真。在工作以外，也會花時間研究戰術，也努力鍛鍊體能。最近，他主演的劇集《專業保險調查員．天音蓮》出爐，要工作，也要練柔術，他在發布會上又難得地誠實：「現在對我來說，柔術練習是最重要的，無論如何都要擠出時間練習。」這樣的演員，又更加帥氣了。
相關文章：34歲EJAE用《Golden》唱回自己人生！從被嫌「不夠好」唱到全球爆紅，前SM苦撐12年練習生到金球獎舞台
